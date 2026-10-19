Πάνος Κιάμος: Κυκλοφόρησε το νέο του music video για την «Ανοιχτή Ακρόαση» με μια ιστορία γεμάτη ανατροπές

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει με νέο τραγούδι και ένα ιδιαίτερο music video που συνδυάζει τον έρωτα, τη ζήλια και το μυστήριο. Η «Ανοιχτή Ακρόαση», που κυκλοφορεί από την Panik Records, έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κοινού, ενώ το βίντεο κλιπ έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο τραγούδι.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο λαϊκό κομμάτι που αναδεικνύει τη χαρακτηριστική φωνή και την ενέργεια του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ένα ερωτικό παιχνίδι με απρόσμενο τέλος

Στο νέο music video, ο Πάνος Κιάμος μάς μεταφέρει σε ένα ατμοσφαιρικό μπαρ, όπου μια γυναίκα και δύο άντρες μπλέκονται σε ένα παιχνίδι έλξης, ζήλιας και διεκδίκησης.

Ο τραγουδιστής παρακολουθεί την εξέλιξη της ιστορίας, ενώ η ένταση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές μεγαλώνει και οδηγεί σε μια επιλογή που κανείς δεν περιμένει.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος, ο οποίος δημιουργεί ένα σκηνικό γεμάτο μυστήριο, δίνοντας στο τραγούδι μια κινηματογραφική αίσθηση.

Πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς με τον Λευτέρη Πανταζή

Παράλληλα με τη νέα του κυκλοφορία, ο Πάνος Κιάμος ετοιμάζεται να επιστρέψει και στη νυχτερινή Αθήνα, αυτή τη φορά στο πλευρό του Λευτέρη Πανταζή.

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες θα συναντηθούν στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς, με την πρεμιέρα τους να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαμβάνει κάθε Παρασκευή και Σάββατο, σε ένα πρόγραμμα με αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες και πολλή διασκέδαση.