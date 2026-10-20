Η Χάντερ Σέιφερ μίλησε για την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου που έκανε!

Η Χάντερ Σέιφερ μοιράστηκε λεπτομέρειες για την προσωπική της διαδρομή σε συνέντευξη στο περιοδικό Elle. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου τον Δεκέμβριο του 2025 και μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα την ταυτότητά της.

«Έκανα χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου τον Δεκέμβριο, κάτι που ήταν υπέροχο και την αγαπώ πάρα πολύ», δήλωσε η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria». Η συνέντευξη δεν εστιάζει μόνο στην επέμβαση, αλλά και στις σκέψεις που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Είμαι γυναίκα. Είμαι κορίτσι»

Για αρκετό καιρό, η Σέιφερ προσπαθούσε να συμφιλιωθεί με το σώμα που είχε πριν από την επέμβαση. «Για πολύ καιρό αποδεχόμουν την πλευρά του εαυτού μου που διευρύνει τα όρια του φύλου και ήθελα πραγματικά να προσπαθήσω να συμφιλιωθώ με το σώμα που είχα προηγουμένως, επειδή πίστευα ότι υπήρχε κάτι πολύ ωραίο και δυναμικό σε αυτό», εξήγησε.

Όπως είπε στη συνέντευξη, όμως, επέστρεφε ξανά και ξανά σε ένα αδιέξοδο. Η ιδέα μιας queer ουτοπίας δεν ταίριαζε πάντα με την καθημερινή πραγματικότητα ούτε με τον τρόπο που εκείνη ήθελε να εκφράζεται και να υπάρχει μέσα στον κόσμο. Η φυλομετάβαση ήταν τελικά η κατάλληλη επιλογή για την ίδια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει μία κοινή διαδρομή για όλα τα τρανς άτομα.

Euphoria alum Hunter Schafer revealed she underwent a gender-affirming procedure late last year. https://t.co/asmksGgs7m — Us Weekly (@usweekly) October 19, 2026

Η ηθοποιός περιέγραψε τη δυνατότητα της εξέλιξης ως «μαγικό στοιχείο της queer ταυτότητας». Όπως ανέφερε, αυτή συνδέεται με τις δυνατότητες, τη διεύρυνση των οριζόντων, την ανάπτυξη και τη διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού. Αν και για χρόνια έβλεπε την ταυτότητα φύλου της ως κάτι πιο ανοιχτό και ευρύ, σήμερα νιώθει πιο ξεκάθαρη. «Είμαι γυναίκα. Είμαι κορίτσι», δήλωσε.

Η πορεία προς αυτό το συμπέρασμα, όπως εξήγησε, περιλάμβανε και την προσπάθεια να κατανοήσει τη διαφορά ανάμεσα στην queer ταυτότητα ως ιδέα και στην εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή. «Νιώθω ότι υπάρχει πάντα μια ένταση ανάμεσα στα δύο», είπε.

Η ανάρρωση και η δημόσια εικόνα της

Η Σέιφερ αποκάλυψε ακόμη ότι νοίκιασε ένα μεγάλο διαμέρισμα για την περίοδο της ανάρρωσης, ώστε να μπορεί να τη βλέπει η οικογένεια και η παρέα της. Οι οδηγίες απαιτούσαν ξεκούραση και περιορισμένη κίνηση. Η ίδια είπε πως το όριό της ήταν περίπου 150 βήματα την ημέρα.

Στο κείμενο που παραθέτεις, η ηθοποιός μιλά και για την επιλογή της να μην αφήνει την ταυτότητα φύλου της στο επίκεντρο κάθε συζήτησης για τη δουλειά της. Έχει χαρακτηρίσει «προνόμιο» το ότι μπορεί να μεταφέρει την προσοχή και σε άλλα κομμάτια της ζωής και της καριέρας της. «Ήταν κάτι που το επιδίωξα συνειδητά. Μου έχουν προτείνει πάρα πολλούς τρανς ρόλους και δεν θέλω να τους παίξω. Δεν θέλω να μιλάω γι’ αυτό», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, έχει αναγνωρίσει την ευθύνη που συνοδεύει τη δημόσια παρουσία της. «Ξέρω με βεβαιότητα ότι είμαι ένα από τα πιο γνωστά τρανς άτομα στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή και αισθάνομαι ότι έχω μια ευθύνη, ίσως και λίγες ενοχές επειδή δεν λειτουργώ περισσότερο ως εκπρόσωπος της κοινότητας» πρόσθεσε. «Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι το να μην το κάνω κεντρικό στοιχείο όσων κάνω θα με βοηθήσει να προχωρήσω περισσότερο και θεωρώ ότι το να φτάσω πιο μακριά και να κάνω σπουδαία πράγματα, προς όφελος του κινήματος, θα είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να μιλάω συνεχώς γι’ αυτό», συμπλήρωσε.

Η Σέιφερ έγινε ευρύτερα γνωστή ως Τζουλς στη σειρά «Euphoria», ενώ έχει εμφανιστεί στην ταινία «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» και στην ταινία τρόμου «Cuckoo». Στη συνέντευξή της στο Elle μίλησε για τη διαδρομή της με τους δικούς της όρους, δίνοντας έμφαση τόσο στην προσωπική της εμπειρία όσο και στο δικαίωμά της να αποφασίζει ποια κομμάτια της ζωής της θέλει να μοιράζεται.