Τα Pet City γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων με τρεις Ημέρες Υιοθεσίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, που γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου, τα Pet City διοργάνωσαν στις 3 Οκτωβρίου τρεις Ημέρες Υιοθεσίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, προσφέροντας σε αδέσποτα ζώα την ευκαιρία να βρουν το δικό τους παντοτινό σπίτι.

Σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις των αντίστοιχων δήμων, οι δράσεις έφεραν κοντά ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν το σπίτι και την καρδιά τους σε έναν νέο τετράποδο φίλο, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης υιοθεσίας. Συνολικά, μέσα από τις τρεις Ημέρες Υιοθεσίας στην Κηφισιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, 9 αδέσποτα ζώα βρήκαν το δικό τους παντοτινό σπίτι, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα δίπλα στην οικογένειά τους.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των συνεργατών που στήριξαν τις Ημέρες Υιοθεσίας. Η PetLine, μαζί με τις KONG και Ever Clean, προσέφερε κιτ δώρου σε όσους υιοθέτησαν, ενώ η Wolt διέθεσε κουπόνια για αγορές από τα καταστήματα Pet City μέσω του app της. Η Rispet φρόντισε για την υγιεινή των αδέσποτων ζώων και μοίρασε δώρα. Η Purina®, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ευζωία των κατοικιδίων και την υπεύθυνη υιοθεσία, υποστήριξε όλες τις υιοθεσίες των τριών Ημερών Υιοθεσίας, καλύπτοντας τη διατροφή κάθε ζώου για τους πρώτους τρεις μήνες στο νέο του σπίτι.

Οι Ημέρες Υιοθεσίας αποτελούν μέρος της σταθερής δέσμευσης των Pet City να στηρίζουν έμπρακτα τα αδέσποτα ζώα και να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να επιλέξουν την υιοθεσία, προσφέροντας ένα σπίτι γεμάτο αγάπη σε ένα ζώο που το έχει ανάγκη.

Η αγάπη δεν αγοράζεται, αλλά υιοθετείται! Τα Pet City συνεχίζουν τις δράσεις τους και δίνουν νέο ραντεβού το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, από τις 11:00 έως τις 15:00, για ακόμη μία Ημέρα Υιοθεσίας.

Στη δράση θα βρίσκονται και πάλι οι συνεργάτες Εθνική Τράπεζα, PetLine, μαζί με τις KONG και Ever Clean, προσφέροντας κιτ δώρου σε όσους υιοθετήσουν, καθώς και η Wolt, με κουπόνια για αγορές από τα καταστήματα Pet City μέσω του app της. Παράλληλα, η Mars, με την Pedigree, θα μοιράσει δώρα στους επισκέπτες. Δίπλα στην προσπάθεια των Pet City να βρουν τα αδέσποτα ζώα το δικό τους παντοτινό σπίτι βρίσκεται κάθε φορά το topetmou.gr, το οποίο αναλαμβάνει τη διοργάνωση των δράσεων, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας.

Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις αξιαγάπητες μουσούδες που αναζητούν το δικό τους παντοτινό σπίτι. Γιατί κάθε υιοθεσία μπορεί να αλλάξει μια ζωή!