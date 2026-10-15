Silver Award για την Ideation και την BOM στα Best in Pharmacy Awards 2026

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Ideation για τη συνεργασία της με την BOM – Beauty of Majesty, κατακτώντας το Silver Award στην κατηγορία «Καλύτερη Social Media Strategy» στα Best in Pharmacy Awards 2026.

Η βράβευση αναγνωρίζει τη στρατηγική προσέγγιση που αναπτύχθηκε για την ψηφιακή παρουσία της BOM, ενός ελληνικού brand που δραστηριοποιείται στον χώρο των κορεάτικων καλλυντικών, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, την ανάδειξη της ταυτότητάς του και τη δημιουργία ουσιαστικής σχέσης με το καταναλωτικό κοινό.

Η συνεργασία της Ideation με την BOM βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση επικοινωνίας, όπου η στρατηγική περιεχομένου, η παραγωγή δημιουργικού υλικού, οι συνεργασίες με influencers, οι ενέργειες ενεργοποίησης του κοινού και η διαφημιστική υποστήριξη λειτουργούν συντονισμένα, υπηρετώντας κοινούς επιχειρηματικούς στόχους.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η δημιουργία μιας αναγνωρίσιμης και συνεπούς ταυτότητας στα social media, μέσα από περιεχόμενο που συνδυάζει την ενημέρωση, την εκπαίδευση γύρω από την περιποίηση της επιδερμίδας και την ανάδειξη των προϊόντων της BOM.

Για την Ideation, η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, η οποία δεν περιορίζεται στην παραγωγή περιεχομένου, αλλά συνδέει τη δημιουργικότητα με την εμπορική ανάπτυξη και τη συνολική πορεία ενός brand.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί, παράλληλα, αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κοινή αντίληψη για τους στόχους και τη σταθερή επένδυση στη δημιουργία αξίας.