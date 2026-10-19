Red Bull Bridge Bars: Ο Red Bull αθλητής Thomas van Tonder ετοιμάζεται για ένα world-first στην ψηλότερη γέφυρα της Αφρικής – Δείτε το LIVE!

Περισσότερα από 600 monkey bars, 280 μέτρα διαδρομής και 216 μέτρα πάνω από το έδαφος. Στις 26 Οκτωβρίου, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής OCR Thomas van Tonder ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του, σε ένα εγχείρημα που θα μεταδοθεί ζωντανά!



Το Red Bull Bridge Bars έρχεται στη Γέφυρα Bloukrans της Νότιας Αφρικής, όπου ο Thomas van Tonder θα επιχειρήσει να διασχίσει περισσότερα από 600 κρεμαστά monkey bars, ακολουθώντας την καμπύλη της γέφυρας σε ύψος 216 μέτρων πάνω από τον ποταμό Bloukrans. Στόχος του είναι να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη διαδρομή, δοκιμάζοντας τα όρια της δύναμης, της αντοχής και της συγκέντρωσής του.

Μια πρόκληση χωρίς περιθώρια για λάθη

Σε αντίθεση με μια συμβατική διαδρομή monkey bars, ο van Tonder θα πρέπει να ανέβει, να διασχίσει το υψηλότερο σημείο και να κατέβει από την άλλη πλευρά της γέφυρας, προσαρμόζοντας συνεχώς την τεχνική και το κράτημά του. Ο ίδιος επέλεξε συνειδητά τη δυσκολότερη διαδρομή, γνωρίζοντας ότι θα τον ωθήσει στα όριά του.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής OCR και κάτοχος Ρεκόρ Γκίνες, ο Νοτιοαφρικανός αθλητής έχει αποδείξει ότι οι μεγάλες προκλήσεις είναι μέρος της διαδρομής του. Το 2020 κατέκτησε παγκόσμιο ρεκόρ στην ταχύτερη αναρρίχηση 50 μέτρων σε σχοινί στους Πύργους Soweto, ενώ έχει σημειώσει δεκάδες νίκες σε αγώνες OCR. Τώρα, ετοιμάζεται να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στην αθλητική του πορεία.

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Το Red Bull Bridge Bars θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, με ζωντανή μετάδοση στο Red Bull TV και στο YouTube. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την προσπάθεια, έχει προβλεφθεί ως εναλλακτική ημερομηνία η 27η Οκτωβρίου.