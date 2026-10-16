Myconian Collection: hotel-hopping σε γωνιές της Μυκόνου, ανακαλύψτε το Myconian Korali και το Myconian Kyma

Στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους βρίσκεται ένα εκθαμβωτικό διαμάντι, η Μύκονος. Ένα νησί φημισμένο για τα εκπληκτικά του τοπία, την πλούσια ιστορία του και την εξαιρετική του φιλοξενία.

Ανάμεσα στις κορυφαίες ξενοδοχειακές προτάσεις του νησιού ξεχωρίζουν το Myconian Korali Relais & Chateaux και το Myconian Kyma Design Hotel. Δύο ξεχωριστά διαμάντια της οικογένειας Δακτυλίδη, η οποία έχει επαναπροσδιορίσει την πολυτέλεια στη Μύκονο, χτίζοντας μια κληρονομιά βασισμένη στη βαθιά αγάπη για τον τόπο και τη σταθερή δέσμευση για αριστεία.

Αποτελούν μέρος μιας συλλογής από προορισμούς που δίνουν νόημα στον ελεύθερο χρόνο, προσφέροντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και κομψότητας.

Στο επίκεντρο αυτής της διαδρομής βρίσκεται ο θρυλικός εκπρόσωπος της μυκονιάτικης φιλοξενίας, Γιώργος Δακτυλίδης, ο οποίος επιστράτευσε τους τέσσερις ταλαντούχους γιους του για να συνεχίσουν την κληρονομιά του Myconian Collection, τιμώντας το νησί και την ιστορία του. Ο Παναγιώτης, ο Μάρκος, ο Βαγγέλης και ο Μάριος Δακτυλίδης, μεταμορφώνουν το τοπίο της Μυκόνου δημιουργώντας εντυπωσιακά σύγχρονα ξενοδοχεία που αντικατοπτρίζουν την κλασική, παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού, σεβόμενοι παράλληλα απόλυτα το φυσικό περιβάλλον.

Σταθερό σημείο συνάντησης της κοσμικής ζωής, το resort αποτελεί κάθε χρόνο την αγαπημένη επιλογή του Γιώργου Ντάβλα για τις πιο ξεχωριστές κοινωνικές στιγμές και το premium socializing της Μυκόνου.

Myconian Korali Relais & Chateaux

Μέλος της αλυσίδας Relais & Chateaux, το Myconian Korali προσφέρει μια εμπειρία διαμονής όπου η εκλεπτυσμένη πολυτέλεια συναντά την αυθεντική φιλοξενία. Σκαρφαλωμένο πάνω από τη Χώρα της Μυκόνου, προσφέρει απρόσκοπτη, πανοραμική θέα στους εμβληματικούς Ανεμόμυλους του 16ου αιώνα και τη γραφική Αλευκάντρα.

Ξεχωρίζει για τον μοναδικό συνδυασμό της παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής με μοντέρνες χρωματικές πινελιές και εκλεκτά υλικά.

Στο Myconian Korali, οι γεύσεις του ελληνικού καλοκαιριού αποθεώνονται μέσα από μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Η ημέρα ξεκινά με ένα πλούσιο πρωινό στον ηλιόλουστο χώρο με απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν παγωμένη σαμπάνια, φρεσκοκομμένο καφέ, φρέσκους χυμούς και μια εξαιρετική ποικιλία από ζεστά ψωμιά, σπιτικές μαρμελάδες, μέλι με κηρήθρα, τοπικά εδέσματα από όλη την Ελλάδα και πιάτα με αυγά κατά παραγγελία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το κομψό bar δίπλα στην πισίνα προσφέρει χαλαρά γεύματα, light bites και δροσιστικά κοκτέιλ.

Το βράδυ, η γαστρονομική εμπειρία απογειώνεται στο βραβευμένο εστιατόριο Baos Fine Dining, ένα από τα κορυφαία εστιατόρια του νησιού. Υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Παναγιώτη Τσουκάτου, τα μενού γιορτάζουν τη γαστρονομική κληρονομιά της Μυκόνου και τη μεσογειακή διατροφή, τιμώντας τη φρεσκάδα της φιλοσοφίας farm-to-table. Με έμφαση στα εξαιρετικής ποιότητας ντόπια και εποχικά προϊόντα, τα φρέσκα ψάρια και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η αυθεντική ελληνική κουζίνα παντρεύεται αριστοτεχνικά με τις διεθνείς τάσεις του fine dining, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία με θέα τη Χώρα και το πέλαγος.

Παράλληλα, η εμπειρία spa και ευεξίας στο Korali συνδυάζει την αρχαία σοφία, την τεχνολογία αιχμής και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του νησιού, προσφέροντας μια ξεχωριστή συλλογή από πολυτελείς εμπειρίες σχεδιασμένες να εξισορροπούν το σώμα, τον νουν και το πνεύμα.

Στο Satory Spa, οι φιλοξενούμενοι ανακαλύπτουν αναζωογονητικές τελετουργίες περιποίησης, θεραπείες προσώπου και σώματος, εμπειρίες θαλασσοθεραπείας και χαλαρωτικά μασάζ.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με τις παροχές fitness και ευεξίας, όπως προγράμματα Pilates, yoga, εργαστήρια διαλογισμού, wellness coaching και προπονήσεις στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Εξειδικευμένοι θεραπευτές, wellness instructors και personal trainers βρίσκονται πάντα στη διάθεση των επισκεπτών για να προσαρμόσουν κάθε εμπειρία στις προσωπικές τους ανάγκες.

Διεθνής Αναγνώριση από το Forbes Travel Guide

Το Myconian Korali Relais & Châteaux Hotel απέσπασε τη σημαντική διάκριση «Recommended» από το Forbes Travel Guide 2026. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ένταξη του ξενοδοχείου ανάμεσα στα κορυφαία καταλύματα του κόσμου, κατόπιν αυστηρών και ανεξάρτητων αξιολογήσεων που πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, την αυθεντική φιλοξενία και την ξεχωριστή εμπειρία διαμονής που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Myconian Kyma Design Hotel

Ως μέλος των Design Hotels™, το Myconian Kyma αποτελεί μια ωδή στον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και την ήρεμη πολυτέλεια. Με έμπνευση από τις γραμμές της δεκαετίας του ’60 και την κυκλαδίτικη απλότητα, το ξενοδοχείο συνδυάζει λευκούς όγκους, μάρμαρο, ξύλο, γυαλί και καταπράσινους κήπους.

Οι πολυτελείς σουίτες και τα δωμάτια του Myconian Kyma προσφέρουν τον ιδανικό τρόπο για να βυθιστεί κανείς στο πολυπόθητο lifestyle της Μυκόνου.

Εξασφαλίζουν κορυφαία άνεση, με εντυπωσιακά σύγχρονα εσωτερικά, υπέροχα designer έπιπλα, καθώς και μια επιλογή από μπαλκόνια, βεράντες, ιδιωτικές πισίνες ή εξωτερικά τζακούζι με εκπληκτική θέα στο νησί και το πέλαγος.

Παράλληλα, στο Kyma οι επισκέπτες έχουν αμέτρητες ευκαιρίες να απολαύσουν τις λαχταριστές γεύσεις του ελληνικού καλοκαιριού.

Από πρωινά δίπλα στην πισίνα και μεσημεριανούς μεζέδες κάτω από τον ήλιο, μέχρι κομψές γαστρονομικές εμπειρίες στο εστιατόριο Noa, το ξενοδοχείο προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ελληνική γαστρονομία.

Τα μενού αναδεικνύουν τα πιο φρέσκα εποχικά και τοπικά υλικά, γιορτάζοντας τη μεσογειακή μαγειρική παράδοση.

Σήμερα, η οικογένεια Δακτυλίδη συνεχίζει με το ίδιο πάθος την κληρονομιά του Myconian Collection, συνδυάζοντας την αυθεντική νησιώτικη παράδοση με τη σύγχρονη πολυτέλεια.