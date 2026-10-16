Η Purina® γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με πρωταγωνιστές τα κατοικίδια

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 5 Οκτωβρίου η Purina® πραγματοποίησε στα κεντρικά της γραφεία μια ξεχωριστή εκδήλωση για τους εργαζομένους της Nestlé, αφιερωμένη στον μοναδικό δεσμό ανθρώπου και κατοικιδίου, στη δύναμη της υπεύθυνης υιοθεσίας και στη θετική επίδραση των ζώων στην καθημερινότητά μας.

Με παρουσιαστή τον Νικόλα Ράπτη, η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο αληθινές ιστορίες διάσωσης, φιλοξενίας και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.

Η Έλενα Δέδε από τη Dogs’ Voice και η Ευτυχία Λαχανά από τη Nine Lives Greece μοιράστηκαν ιστορίες σκύλων και γατιών που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία της υπεύθυνης υιοθεσίας και φροντίδας.

«Κάθε ζώο αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Η υπεύθυνη υιοθεσία και η σωστή ενημέρωση μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ζώου αλλά και τη ζωή του ανθρώπου που θα το υποδεχθεί στην οικογένειά του.» δήλωσε η Έλενα Δέδε, Dogs’ Voice.

«Πίσω από κάθε αδέσποτη γάτα υπάρχει μια διαφορετική ιστορία και η ανάγκη για ένα ασφαλές περιβάλλον και ανθρώπους που θα τη φροντίσουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε προσφορά, όπως η φιλοξενία ή η υιοθεσία, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή της.» ανέφερε η Ευτυχία Λαχανά, Nine Lives Greece.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν οι ξεχωριστοί σκύλοι-οδηγοί της Liberty Guide Dogs, με τον Φοίβο, τον σκύλο-οδηγό που έχει υιοθετήσει η Purina®, αναλαμβάνοντας τη διατροφή και την εκπαίδευσή του, να κλέβει τις εντυπώσεις. Ο Γιάννης Κονδράρος από τη Liberty Guide Dogs μίλησε για την απαιτητική εκπαίδευση των σκύλων-οδηγών και τον ανεκτίμητο ρόλο τους στην ενδυνάμωση και την ανεξάρτητη διαβίωση ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Η εμπειρία κορυφώθηκε με βιωματικές διαδρομές, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Μαέστρο, την Τράστυ και τον Φοίβο και, ακολουθώντας τη δική τους καθοδήγηση, να βιώσουν τη μοναδική σχέση εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αφοσίωσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σκύλο-οδηγό και τον άνθρωπό του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το πρόγραμμα Pets@Work της Purina®, που κάνει πράξη τη φιλοσοφία «We’re Better With Pets», εντάσσοντας τα οφέλη της συνύπαρξης με τα κατοικίδια και στην καθημερινότητα του γραφείου. Στα κεντρικά γραφεία της Nestlé στο Μαρούσι ειδικά διαμορφωμένα pet corners & dog park δημιουργούν ένα φιλικό προς τα κατοικίδια περιβάλλον, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των σκύλων από πιστοποιημένο εκπαιδευτή συμβάλλει στην ασφαλή και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και κατοικιδίων στον χώρο εργασίας.

Έτσι, το Pets@Work κάνει πράξη μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: η σχέση μας με τα κατοικίδιά μας μπορεί να αποτελεί μέρος και της καθημερινότητάς μας στο γραφείο.

«Το Pets@Work δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα που επιτρέπει την παρουσία κατοικιδίων στο γραφείο· είναι ένας τρόπος να φέρνουμε στην καθημερινότητά μας τη χαρά, τη συντροφικότητα και τη θετική ενέργεια που μας προσφέρουν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να βλέπουμε τους συναδέλφους μας να μοιράζονται αυτή την εμπειρία με τους τετράποδους φίλους τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας πιο φιλικό, ζεστό και ανοιχτό για όλους.» ανέφερε η Βάσια Κατσογιάννη, Marketing Manager της Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα.

Μέσα από δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στα ζώα και αναδεικνύουν τη σημασία της υπεύθυνης φροντίδας, η Purina® συνεχίζει να επενδύει σε έναν κόσμο όπου άνθρωποι και κατοικίδια μπορούν να ζουν καλύτερα μαζί.