GUERLAIN L’HEURE BLEUE: Ο εμβληματικός γαλλικός Οίκος παρουσίασε το νέο άρωμα στην Ελλάδα

Με φόντο την επιβλητική Ακρόπολη ο Οίκος Guerlain παρουσίασε το νέο του άρωμα L’Heure Bleue στην Ελλάδα, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στη Penthouse suite του εμβληματικού Grand Hyatt Athens, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση υψηλής αισθητικής, αφιερωμένη στη δημιουργία και τη διαχρονική κομψότητα που χαρακτηρίζουν τον ιστορικό γαλλικό Οίκο.

Με επίκεντρο τη θηλυκότητα και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της σύγχρονης γυναίκας, το event ανέδειξε τη μοναδική ταυτότητα του νέου L’Heure Bleue. Σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, με πρωταγωνίστρια την «Μπλε Ώρα»-τη μαγευτική στιγμή που ο ήλιος δύει και ο ουρανός ντύνεται σε βαθιές μπλε αποχρώσεις-η εκλεπτυσμένη αισθητική, οι λεπτομέρειες και οι αισθήσεις συνυπήρχαν αρμονικά, αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα του νέου αρώματος.

Σε ένα minimal περιβάλλον με premium αισθητική και πινελιές στις αποχρώσεις του μπλε, κάθε στοιχείο ήταν προσεκτικά επιλεγμένο, από τη διακόσμηση έως τις γαστρονομικές δημιουργίες και τα signature cocktails, που αντλούσαν έμπνευση από τον χαρακτήρα και τη χρωματική παλέτα του αρώματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της τηλεόρασης και των Social media, μεταξύ των οποίων καταξιωμένοι beauty editors, εκδότες κορυφαίων περιοδικών μόδας και lifestyle, καθώς και δημοφιλείς τηλεοπτικές προσωπικότητες και influencers.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα αρωματική εμπειρία και να γνωρίσουν τον ιδιαίτερο οσφρητικό χαρακτήρα του L’Heure Bleue, μέσα από νότες ίριδας, άνθους πορτοκαλιάς και εκχυλίσματος βανίλιας. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με τη φιλοσοφία και την πηγή έμπνευσης της δημιουργίας, την ιστορία και τη συναισθηματική διάσταση που συνοδεύουν το εμβληματικό άρωμα.

Ξεχωριστή θέση στο event είχαν ειδικά διαμορφωμένα corners, όπου οι καλεσμένοι επέλεξαν charms εμπνευσμένα από το brand Guerlain και την αισθητική του L’Heure Bleue, με τα οποία δημιούργησαν ένα personalized αξεσουάρ.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν ένα make-up session με προϊόντα μακιγιάζ του Οίκου καθώς και να ανακαλύψουν τα cartes-postales εμπνευσμένα από την μαγεία της «Μπλε ώρας» στα οποία αποτύπωναν είτε τα συναισθήματα που τους προκάλεσε το νέο άρωμα είτε ένα μήνυμα προς κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, στο οποίο θα το προσέφεραν.