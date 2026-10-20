ELIE SAAB H&M: Μια βραδιά λάμψης και διαχρονικής κομψότητας στην Αθήνα

Η H&M γιόρτασε τη νέα της συνεργασία με τον οίκο ELIE SAAB την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, φέρνοντας τη γοητεία του κόκκινου χαλιού στην καρδιά της Αθήνας. Σε μια ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από την αισθητική του σχεδιαστή, υποδέχθηκε τον κόσμο της μόδας σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Η διαχρονική κομψότητα και η προσοχή στη λεπτομέρεια, στοιχεία που έχουν συνδέσει τον Elie Saab με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του κόκκινου χαλιού, αποτυπώθηκαν στη συλλογή. Στο επιβλητικό σκηνικό της αίθουσας Ballroom, οι καλεσμένοι ανέδειξαν τα κομμάτια μέσα από τις προσωπικές τους στιλιστικές επιλογές, δίνοντας τη δική τους ερμηνεία στον λαμπερό κόσμο του ELIE SAAB.

Προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και των τεχνών, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, influencers και φίλοι του brand τίμησαν τη βραδιά με την παρουσία τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Αθηνά Οικονομάκου, η Κατερίνα Καινούργιου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Γιώργος Καράβας, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Μαρία Ηλιάκη, η Τζένη Θεωνά, η Ελένη Τσολάκη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Ηλίας Γκότσης, η Νικολέττα Ράλλη, η Έλενα Γαλύφα, η Κατερίνα Ευαγγελινού και η Χρυσιάννα Ανδριοπούλου.

Πίσω από τα decks, ο DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος «έντυσε» μουσικά τη βραδιά, με ένα δυναμικό set που ανέβασε την ενέργεια και έδωσε στη λάμψη της ELIE SAAB H&M τον δικό της ρυθμό.

Ξεχωριστή θέση είχε το Glambot, το οποίο πρόσθεσε μια κινηματογραφική διάσταση στη βραδιά, μετατρέποντας τις εμφανίσεις σε στιγμές κόκκινου χαλιού. Με τον Γιώργο Ντάβο να προσκαλεί τους καλεσμένους στον φακό, οι σιλουέτες, η κίνηση των υφασμάτων και οι λαμπερές λεπτομέρειες αποτυπώθηκαν σε εντυπωσιακά slow motion βίντεο.

Η συλλογή ELIE SAAB H&M αποτυπώνει τη δημιουργική ταυτότητα του οίκου μέσα από τα γυναικεία και ανδρικά ενδύματα και αξεσουάρ. Βραδινά φορέματα με περίτεχνες διακοσμήσεις, λαμπερά σύνολα, κοστούμια με καθαρές γραμμές και λεπτή δαντέλα συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα που κινείται ανάμεσα στις ιδιαίτερες περιστάσεις και τη σύγχρονη καθημερινότητα. Οι παγιέτες με χρωματικές διαβαθμίσεις και τα χαρακτηριστικά μονογράμματα τονίζουν την έμφαση στις λεπτομέρειες, μεταφέροντας τη γοητεία του ELIE SAAB σε κομμάτια που εγείρουν τη φαντασία για προσωπικούς συνδυασμούς.

Η συλλογή ELIE SAAB H&M θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Ερμού 54 στην Αθήνα και Τσιμισκή 20-22 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στο hm.com από τις 22 Οκτωβρίου 2026.