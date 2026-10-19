BONJOUR GLYFADA! Η Jacadi Paris έφτασε στα νότια προάστια με το δεύτερο κατάστημά της στην Αθήνα

Η Jacadi Paris, το εμβληματικό γαλλικό brand παιδικής μόδας, έφτασε στη Γλυφάδα, εγκαινιάζοντας το δεύτερο κατάστημά της στην Αθήνα. Μετά το πρώτο της κατάστημα στην Κηφισιά, η Jacadi κάνει το επόμενο βήμα στην ελληνική αγορά και επεκτείνει την παρουσία της αυτή τη φορά στα νότια προάστια, με έναν νέο χώρο στην καρδιά της Γλυφάδας, επί της οδού Λαοδίκης 39.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, σε ένα όμορφο απόγευμα αφιερωμένο στον ξεχωριστό κόσμο της Jacadi. Καλεσμένοι από τον χώρο της μόδας και του lifestyle, φίλοι του brand και αγαπημένες οικογένειες με τα παιδιά τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο κατάστημα και να ανακαλύψουν τις συλλογές του γαλλικού οίκου, μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι μικροί επισκέπτες είχαν φυσικά τη δική τους ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση, απολαμβάνοντας όμορφες εκπλήξεις και στιγμές δημιουργικής απασχόλησης.



Από το 1976, η Jacadi Paris δημιουργεί συλλογές που αποτυπώνουν τη διαχρονική κληρονομιά της γαλλικής μόδας για παιδιά, με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και είδη βρεφανάπτυξης για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 0-12 ετών. Στα εργαστήρια της στο Παρίσι, η ομάδα σχεδιαστών της Jacadi δίνει ζωή σε κομμάτια μοναδικής αισθητικής, με ποιότητα υλικών, άψογη εφαρμογή και προσοχή στη λεπτομέρεια, που τιμούν την τρυφερότητα της παιδικής ηλικίας και την αξία της οικογένειας.



Στο νέο κατάστημα της Γλυφάδας, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τη νέα Fall/Winter συλλογή της Jacadi Paris, με επιλογές που συνοδεύουν τα παιδιά σε κάθε στιγμή της ημέρας και σε κάθε περίσταση. Από κομμάτια για την καθημερινότητα μέχρι πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις για γιορτές και ξεχωριστές στιγμές, οι συλλογές της Jacadi προσφέρουν στους γονείς μια ολοκληρωμένη πρόταση για την παιδική γκαρνταρόμπα. Παράλληλα, με ρούχα, αξεσουάρ και επιλογές για βρέφη και παιδιά, το κατάστημα αποτελεί έναν όμορφο προορισμό και για όσους αναζητούν ένα ξεχωριστό δώρο.

Το νέο άνοιγμα στη Γλυφάδα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παρουσία της Jacadi Paris στην Ελλάδα, φέρνοντας τον κόσμο του γαλλικού brand ακόμη πιο κοντά στις οικογένειες των νοτίων προαστίων. Με δύο πλέον σημεία στην Αθήνα, σε Κηφισιά και Γλυφάδα, η Jacadi συνεχίζει να μεταφέρει το γαλλικό art de vivre στην παιδική μόδα, συνοδεύοντας με φροντίδα και διαχρονική κομψότητα τις όμορφες στιγμές της παιδικής ηλικίας.

Instagram: @jacadiparis_greece

#JacadiLovesGreece

📍Jacadi Greece / Λαοδίκης 39, Γλυφάδα 16674