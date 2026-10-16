Οι 10 πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου για το 2026: 7 βρίσκονται στην Ευρώπη!

Σε μια χρονιά που η παγκόσμια ειρήνη υποχώρησε για δωδέκατη συνεχόμενη φορά, ο νέος Global Peace Index καταγράφει ποιες χώρες συγκεντρώνουν τις καλύτερες επιδόσεις. Στην πρώτη θέση παραμένει η Ισλανδία, ενώ επτά από τις δέκα χώρες της λίστας βρίσκονται στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Ο δείκτης του Institute for Economics & Peace αξιολογεί 163 χώρες και περιοχές με βάση 23 ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Εξετάζει τρεις τομείς: την κοινωνική ασφάλεια, τις συνεχιζόμενες εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις και τη στρατιωτικοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι η κατάταξη αποτυπώνει μια ευρύτερη εικόνα για την ειρήνη και δεν αποτελεί από μόνη της οδηγό για την καθημερινή ασφάλεια ενός ταξιδιώτη.

Η πρώτη δεκάδα του Global Peace Index για το 2026

Ισλανδία, βαθμολογία 1,161. Η Ισλανδία βρίσκεται στην κορυφή για 19η συνεχόμενη χρονιά. Η απουσία μόνιμου στρατού, τα χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και η ισχυρή κοινωνική συνοχή συγκαταλέγονται στα στοιχεία που συνδέονται με τη σταθερά υψηλή επίδοσή της. Νέα Ζηλανδία, βαθμολογία 1,343. Η χώρα ανεβαίνει στη δεύτερη θέση και παραμένει η πιο ειρηνική στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού. Η βαθμολογία της βελτιώθηκε ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ελβετία, βαθμολογία 1,363. Η Ελβετία καταλαμβάνει την τρίτη θέση, ενώ η επίδοσή της στην ασφάλεια και την κοινωνική σταθερότητα παραμένει ανάμεσα στις ισχυρότερες της περιοχής. Σλοβενία, βαθμολογία 1,369. Η Σλοβενία ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και καταγράφει την καλύτερη επίδοσή της μέχρι σήμερα στην κατάταξη. Ιρλανδία, βαθμολογία 1,371. Η Ιρλανδία διατηρεί τη θέση της ανάμεσα στις πέντε πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου, με ισχυρή συνολική επίδοση στους τομείς που εξετάζει ο δείκτης. Αυστρία, βαθμολογία 1,421. Η Αυστρία παραμένει στην πρώτη δεκάδα, συνεχίζοντας την παρουσία των ευρωπαϊκών χωρών στις υψηλότερες θέσεις. Πορτογαλία, βαθμολογία 1,427. Η Πορτογαλία βρίσκεται επίσης στις πρώτες θέσεις, αν και η βαθμολογία της υποχώρησε ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η θέση της αφορά τη συνολική ειρήνη, όπως την αποτιμά ο δείκτης, και όχι αποκλειστικά την τουριστική ασφάλεια. Σιγκαπούρη, βαθμολογία 1,435. Η Σιγκαπούρη είναι η δεύτερη χώρα εκτός Ευρώπης που εμφανίζεται στη δεκάδα. Η παρουσία της δείχνει ότι η υψηλή θέση στον δείκτη προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών παραμέτρων και όχι μόνο από τα επίπεδα εγκληματικότητας. Φινλανδία, βαθμολογία 1,478. Η Φινλανδία συμπληρώνει την ευρωπαϊκή παρουσία της δεκάδας, διατηρώντας μια θέση ανάμεσα στις πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου. Ιαπωνία, βαθμολογία 1,489. Η Ιαπωνία επιστρέφει στις δέκα πρώτες χώρες, ανεβαίνοντας τρεις θέσεις από την προηγούμενη κατάταξη. Η συνολική βαθμολογία της λαμβάνει υπόψη τόσο την ασφάλεια όσο και παράγοντες όπως οι συγκρούσεις και η στρατιωτικοποίηση.

Η εικόνα της φετινής κατάταξης είναι σαφής… επτά από τις δέκα πιο ειρηνικές χώρες βρίσκονται στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ενώ η Ισλανδία διατηρεί την πρωτιά της. Παράλληλα, το Institute for Economics & Peace αναφέρει ότι 99 από τις 163 χώρες που αξιολογήθηκαν κατέγραψαν επιδείνωση στην ειρηνική τους κατάσταση.