VENETI: 50 χρόνια ιστορίας, δημιουργίας και καινοτομίας

Τα 50 χρόνια παρουσίας της στον χώρο των πλακιδίων, του μπάνιου, της κουζίνας και των σύγχρονων αρχιτεκτονικών λύσεων γιόρτασε η VENETI την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο showroom της εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας 246, στο Χαλάνδρι.

Πενήντα χρόνια δημιουργίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης αποτέλεσαν την αφορμή για μια γιορτή που έφερε κοντά συνεργάτες, επαγγελματίες του χώρου και ανθρώπους που έχουν αποτελέσει μέρος της διαδρομής της εταιρείας.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Πάνος Βενέτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή επέτειο και στην πορεία της VENETI από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ιδρυτής της εταιρείας, Χαράλαμπος Βενέτης, ο οποίος τόνισε ότι η πορεία αυτών των 50 χρόνων κυρίως βασίστηκε σε δύο πυλώνες: τους συνεργάτες και τους πελάτες της VENETI, αλλά και τους εργαζομένους της, που συνέβαλαν στην εξέλιξή της όλα αυτά τα χρόνια. Μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, τεχνογνωσία, διαρκή αναζήτηση νέων ιδεών και σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες.

Μια ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του Φοίβου, ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που εμφανίστηκε συμβολικά ως επισκέπτης από το μέλλον. Μέσα από έναν πρωτότυπο διάλογο, αναφέρθηκε στην ιστορία της VENETI και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον σχεδιασμό του αύριο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Το μέλλον δεν είναι άνθρωπος ή τεχνολογία. Είναι άνθρωπος και τεχνολογία μαζί», υπογραμμίζοντας πως η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο, ενώ η ανθρώπινη δημιουργικότητα παραμένει αναντικατάστατη.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα συμπλήρωσε το Lillet Spritz, που με την ευγενική χορηγία του πρόσφερε μια δροσερή πινελιά στην εκδήλωση, συνοδεύοντας τις συζητήσεις και τις όμορφες στιγμές των καλεσμένων.

Η επετειακή βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα που συνοψίζει τη φιλοσοφία της VENETI: να τιμά όσα εχει ήδη δημιουργήσει συνεχίζοντας παράλληλα να αναζητά νέους δρόμους έκφρασης, δημιουργίας και καινοτομίας.

Γιατί τα 50 χρόνια δεν αποτελούν μόνο έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της VENETI αλλά την αφετηρία για όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.