Η απίστευτη διαδρομή των 40,74 χιλιομέτρων με μοτοσικλέτα πάνω στο νερό που μπήκε στο ρεκόρ Guinness

Ο Zhang Xue, ιδρυτής της ZXMOTO, οδήγησε μια τροποποιημένη MX450 για 40,74 χιλιόμετρα πάνω στο νερό και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει τροποποιημένη μοτοσικλέτα σε ανοιχτά νερά. Η προσπάθεια έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2026, στον ποταμό Τζιντζιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 31,8 χιλιόμετρα.

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Οι μετατροπές που έκαναν δυνατή τη διαδρομή

Η MX450 χρειάστηκε ειδικές αλλαγές για να κινηθεί στην επιφάνεια του νερού. Η ομάδα πρόσθεσε πλωτές κατασκευές, στεγανοποίησε τον κινητήρα και τοποθέτησε μπροστινό πέδιλο για να μπορεί ο αναβάτης να αλλάζει κατεύθυνση. Στο πίσω ελαστικό προστέθηκαν πτερύγια, ενώ έγιναν παρεμβάσεις στη χαρτογράφηση του κινητήρα, ώστε η μοτοσικλέτα να διατηρεί την προώθησή της. Η προετοιμασία διήρκεσε περίπου πέντε μήνες.

Η διαδρομή είχε στροφές και διαφορετικά σκέλη, με τον Zhang να ολοκληρώνει συνολικά 40,74 χιλιόμετρα. Εκπρόσωποι των Guinness World Records έλεγξαν τα δεδομένα GPS, τις χρονομετρήσεις και το οπτικοακουστικό υλικό πριν επιβεβαιώσουν την επίδοση.

40.74 kilometers on water – on a motorcycle!

On Sunday, Zhang Xue, founder of Chinese motorcycle maker ZXMOTO, rode a modified MX450 across open water for 40.74 km, setting a Guinness World Records title for the greatest distance driven over open water by a modified motorcycle.

#ZhangXue #ZXMOTO #GuinnessWorldRecords #Motorcycle #Innovation — China Xinhua News (@XHNews) October 25, 2026

Ένα όνειρο που ξεκίνησε το 2009

Η επιτυχία ήρθε έπειτα από 17 χρόνια προσπαθειών. Το 2009, όταν ήταν 22 ετών, ο Zhang είχε επιχειρήσει να οδηγήσει μοτοσικλέτα πάνω στο νερό. Έπεσε στο ποτάμι και στις τέσσερις προσπάθειές του, ενώ η μεγαλύτερη απόσταση που κατάφερε τότε ήταν μόλις 20 μέτρα. Αυτή τη φορά, ολοκλήρωσε τη διαδρομή και μετέτρεψε εκείνη την αποτυχία σε παγκόσμιο ρεκόρ.