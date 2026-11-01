Αχνιστή πουτίγκα με μέλι ερείκης

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Αυτή η αφράτη πουτίγκα μαγειρεύεται στον ατμό και σερβίρεται ζεστή, με κρέμα ή κρέμα custard. Το μέλι μπαίνει τόσο στη βάση της φόρμας όσο και στο μείγμα, χαρίζοντας γλυκιά γεύση σε κάθε κομμάτι.
Υλικά
- 130 γρ. μέλι ερείκης
- 100 γρ. ανάλατο βούτυρο, μαλακωμένο, και λίγο επιπλέον για τη φόρμα
- 100 γρ. ζάχαρη άχνη
- 3 αυγά
- 110 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- Κρέμα custard ή κρέμα γάλακτος, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Βουτύρωσε μια φόρμα πουτίγκας χωρητικότητας 1 λίτρου. Ρίξε μέσα 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Αν είναι πολύ πηχτό, ζέστανέ το απαλά για να γίνει πιο ρευστό.
- Βάλε σε ένα μεγάλο μπολ το υπόλοιπο μέλι, το βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά, το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ. Χτύπησε αρχικά σε χαμηλή ταχύτητα και έπειτα σε υψηλότερη για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Άδειασε το μείγμα στη φόρμα, πάνω από το μέλι.
- Βάλε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί ψησίματος πάνω σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο. Δίπλωσέ τα μαζί στο κέντρο, σχηματίζοντας μια φαρδιά πιέτα, ώστε να υπάρχει χώρος για να φουσκώσει η πουτίγκα. Σκέπασε τη φόρμα με το χαρτί και το αλουμινόχαρτο, με την πλευρά του αλουμινόχαρτου προς τα πάνω. Στερέωσέ τα με σπάγκο και φτιάξε μια λαβή περνώντας τον σπάγκο πάνω από τη φόρμα και δένοντάς τον.
- Τοποθέτησε τη φόρμα σε μια μεγάλη κατσαρόλα και πρόσθεσε βραστό νερό μέχρι να φτάσει περίπου στη μέση του ύψους της. Σκέπασε την κατσαρόλα και άφησε το νερό να σιγοβράζει για 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι η πουτίγκα να φουσκώσει και να επανέρχεται όταν την πιέζεις ελαφρά. Αν χρειαστεί, συμπλήρωσε με επιπλέον βραστό νερό, για να μην αδειάσει η κατσαρόλα.
- Βγάλε το αλουμινόχαρτο και το χαρτί ψησίματος. Πέρασε ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι γύρω από τα τοιχώματα της φόρμας και αναποδογύρισε την πουτίγκα σε ζεστή πιατέλα. Σέρβιρε αμέσως με κρέμα custard ή κρέμα γάλακτος.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;