Αχνιστή πουτίγκα με μέλι ερείκης

Αυτή η αφράτη πουτίγκα μαγειρεύεται στον ατμό και σερβίρεται ζεστή, με κρέμα ή κρέμα custard. Το μέλι μπαίνει τόσο στη βάση της φόρμας όσο και στο μείγμα, χαρίζοντας γλυκιά γεύση σε κάθε κομμάτι.

Βουτύρωσε μια φόρμα πουτίγκας χωρητικότητας 1 λίτρου. Ρίξε μέσα 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Αν είναι πολύ πηχτό, ζέστανέ το απαλά για να γίνει πιο ρευστό.

Βάλε σε ένα μεγάλο μπολ το υπόλοιπο μέλι, το βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά, το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ. Χτύπησε αρχικά σε χαμηλή ταχύτητα και έπειτα σε υψηλότερη για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Άδειασε το μείγμα στη φόρμα, πάνω από το μέλι.

Βάλε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί ψησίματος πάνω σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο. Δίπλωσέ τα μαζί στο κέντρο, σχηματίζοντας μια φαρδιά πιέτα, ώστε να υπάρχει χώρος για να φουσκώσει η πουτίγκα. Σκέπασε τη φόρμα με το χαρτί και το αλουμινόχαρτο, με την πλευρά του αλουμινόχαρτου προς τα πάνω. Στερέωσέ τα με σπάγκο και φτιάξε μια λαβή περνώντας τον σπάγκο πάνω από τη φόρμα και δένοντάς τον.

Τοποθέτησε τη φόρμα σε μια μεγάλη κατσαρόλα και πρόσθεσε βραστό νερό μέχρι να φτάσει περίπου στη μέση του ύψους της. Σκέπασε την κατσαρόλα και άφησε το νερό να σιγοβράζει για 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι η πουτίγκα να φουσκώσει και να επανέρχεται όταν την πιέζεις ελαφρά. Αν χρειαστεί, συμπλήρωσε με επιπλέον βραστό νερό, για να μην αδειάσει η κατσαρόλα.