MagentaTV: Νοέμβριος με την τελευταία σεζόν του «Yellowjackets» και το «The Accountant 2» με τον Μπεν Άφλεκ

Η MagentaTV υποδέχεται τον Νοέμβριο με πολυαναμενόμενες επιστροφές αγαπημένων σειρών και μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Από τις σειρές του μήνα ξεχωρίζουν η 4η και τελευταία σεζόν του «Yellowjackets», καθώς και οι νέοι κύκλοι των «The Assassin» και «Cat’s Eyes». Στις κινηματογραφικές αφίξεις, ξεχωρίζει το «The Accountant 2» με τον Μπεν Άφλεκ, το «Scary Movie 6», που σηματοδοτεί την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς ταινιών, και το «Heads of State» με τους Ίντρις Έλμπα και Τζον Σίνα.

Οι σειρές του Νοεμβρίου

Η 4η και τελευταία σεζόν του θρίλερ «Yellowjackets» (Σάββατο 21/11, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αμερική) φέρνει τις επιζώσες της αεροπορικής τραγωδίας πιο κοντά στην επιστροφή στον πολιτισμό. Η διάσωση, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούν να αφήσουν πίσω τους όσα έκαναν για να επιβιώσουν, με τα μυστικά του παρελθόντος να απειλούν τη ζωή τους ακόμα και 25 χρόνια αργότερα.



Με νέα σεζόν επιστρέφει το κατασκοπευτικό θρίλερ «The Assassin» (2η σεζόν – Κυριακή 8/11, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV), με την Κίλεϊ Χόους στον ρόλο μιας επαγγελματία εκτελέστριας, η οποία ζώντας πλέον απομονωμένη σε ένα ήσυχο ελληνικό νησί, αναγκάζεται να συνεργαστεί ξανά με τον αποξενωμένο γιο της, όταν η σύζυγός του πέφτει θύμα απαγωγής στην Ισπανία. Στην ατζέντα του μήνα ανήκει και η 2η σεζόν της γαλλικής σειράς «Cat’s Eyes» (Τρίτη 10/11, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV), με τις τρεις αδελφές Chamade να συνεχίζουν την αναζήτηση του εξαφανισμένου πατέρα τους, οργανώνοντας νέες επικίνδυνες ληστείες έργων τέχνης.



Πρεμιέρα κάνουν, επίσης, το «Butterfly Labyrinth» (Σάββατο 14/11, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Ισπανία), με τον Τζαν Γιαμάν (Sandokan, Viola) στον ρόλο ενός μυστικού πράκτορα που προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του, και το ψυχολογικό θρίλερ «Hunting Alice Bell» (Πέμπτη 12/11, 23:00, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αγγλία), με μια γυναίκα να βρίσκεται στο επίκεντρο διαδικτυακών επιθέσεων, όταν κατηγορείται ότι είναι συνεργός ενός κατά συρροή δολοφόνου.



Οι κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα

Στις κινηματογραφικές αφίξεις του Νοεμβρίου ξεχωρίζει το «The Accountant 2» (ήδη διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV), με τους Μπεν Άφλεκ και Τζον Μπέρνθαλ να επιστρέφουν στους ρόλους των αδελφών Christian και Brax Wolff. Όταν ένας παλιός γνωστός του δολοφονείται, ο Christian αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την υπόθεση με τη βοήθεια του αδελφού του, αποκαλύπτοντας μια θανάσιμη συνωμοσία. Τον ίδιο μήνα έρχεται το «Scary Movie 6» (Σάββατο 28/11, 21:00, Magenta Cinema 1), όπου είκοσι έξι χρόνια μετά την πρώτη τους αναμέτρηση με έναν μασκοφόρο δολοφόνο, η Σίντι, η Μπρέντα, ο Σόρτι και ο Ρέι βρίσκονται ξανά στο στόχαστρο, το «Heads of State» (Κυριακή 15/11, 21:00, Magenta Cinema 1), με τους Ίντρις Έλμπα και Τζον Σίνα στους ρόλους του Βρετανού πρωθυπουργού και του προέδρου των ΗΠΑ, οι οποίοι αναγκάζονται να συνεργαστούν για να αποτρέψουν μια παγκόσμια συνωμοσία, καθώς και το «Play Dirty» (Δευτέρα 23/11, 21:00, Magenta Cinema 1), με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ στον ρόλο ενός επαγγελματία κλέφτη που οργανώνει τη μεγαλύτερη ληστεία της καριέρας του.



Ξεχωρίζει, επίσης, το «Tuner» (Δευτέρα 16/11, 21:00, Magenta Cinema 1), με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με 2 Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν, όπου ένας κουρδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι μπορεί να ανοίγει χρηματοκιβώτια χάρη στην εξαιρετική ακοή του και παρασύρεται σε έναν επικίνδυνο κόσμο ληστειών, και το βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα «The Order» (Κυριακή 8/11, 21:00, Magenta Cinema 1), με τους Τζουντ Λο και Νίκολας Χουλτ.



Στο πρόγραμμα του Νοεμβρίου ανήκουν οι ταινίες δράσης «Δρόμος από Πάγο: Εκδίκηση» (Κυριακή 22/11, 21:00, Magenta Cinema 1) με τον Λίαμ Νίσον και «Beast» (Κυριακή 29/11, 21:00, Magenta Cinema 1) με τον Ράσελ Κρόου, το «Γυναίκες Έξω» (Τετάρτη 4/11, 22:00, Magenta Cinema 2), βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Ιταλίδας συγγραφέα Γκολιάρντα Σαπιέντσα, και το υποψήφιο για Όσκαρ ιαπωνικό δράμα «Εθνικός Θησαυρός» (Δευτέρα 9/11, 22:00, Magenta Cinema 2).

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της MagentaTV, στον On Demand κατάλογό της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.