4 καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Προσέχεις τη διατροφή σου, προσπαθείς να κινείσαι περισσότερο, αλλά η ζυγαριά δεν λέει να κατέβει. Ή μπορεί να ξυπνάς το πρωί και να αισθάνεσαι ήδη κουρασμένη, παρόλο που έχεις κοιμηθεί αρκετές ώρες. Κάπου εκεί αρχίζεις να αναρωτιέσαι μήπως ο μεταβολισμός σου έχει επιβραδυνθεί.

Η αλήθεια είναι πως ο μεταβολισμός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η μυϊκή μάζα, η φυσική δραστηριότητα και η γενικότερη κατάσταση της υγείας μας. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες καθημερινές συνήθειες που μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή μας ισορροπία, την όρεξη και τη διαχείριση του βάρους. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κάποιες από αυτές τις συνήθειες μπορεί να τις έχουμε υιοθετήσει χωρίς να τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία.

Το άγχος που δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε

Μια απαιτητική δουλειά, οι υποχρεώσεις του σπιτιού και οι συνεχείς σκέψεις για όσα πρέπει να προλάβουμε μπορούν να μας κρατούν σε διαρκή ένταση. Όταν όμως το στρες γίνεται μόνιμο κομμάτι της καθημερινότητας, δεν επηρεάζει μόνο την ψυχολογία μας.

Το σώμα αντιδρά στο άγχος μέσω ορμονών όπως η κορτιζόλη, η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση της ενέργειας και του σακχάρου στο αίμα. Το χρόνιο στρες μπορεί να επηρεάσει την όρεξη, τις διατροφικές επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται την ενέργεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που αγχωνόμαστε αποθηκεύουμε λίπος ή ότι ο μεταβολισμός μας σταματά να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, η παρατεταμένη ένταση μπορεί να δυσκολέψει την προσπάθεια διαχείρισης του βάρους, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από κακό ύπνο και αυξημένη κατανάλωση φαγητού.

Οι λίγες ώρες ύπνου που γίνονται συνήθεια

Πόσες φορές έχεις καθίσει μέχρι αργά το βράδυ χαζεύοντας στο κινητό ή παρακολουθώντας ακόμη ένα επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς; Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μη φαίνεται σημαντικό, όμως όταν ο ανεπαρκής ύπνος επαναλαμβάνεται, οι συνέπειες γίνονται αισθητές.

Ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης και του μεταβολισμού της γλυκόζης. Η έλλειψή του μπορεί να επηρεάσει ορμόνες που σχετίζονται με την πείνα και τον κορεσμό, όπως η γκρελίνη και η λεπτίνη.

Έτσι, την επόμενη ημέρα μπορεί να αισθάνεσαι μεγαλύτερη πείνα ή να αναζητάς πιο συχνά γλυκά και θερμιδογόνα σνακ. Παράλληλα, η κούραση συχνά περιορίζει τη διάθεσή μας για κίνηση. Για τους περισσότερους ενήλικες, ο στόχος είναι τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου κάθε βράδυ, με την ποιότητα της ξεκούρασης να έχει εξίσου μεγάλη σημασία.

Η πρωτεΐνη που λείπει από το πιάτο μας

Όταν ακούμε τη λέξη πρωτεΐνη, συνήθως σκεφτόμαστε τη γυμναστική και τη μυϊκή ενδυνάμωση. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που χρειάζεται ο οργανισμός μας καθημερινά.

Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και μας βοηθά να αισθανόμαστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Επιπλέον, ο οργανισμός καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για την πέψη και την αξιοποίησή της σε σύγκριση με τα λιπαρά και τους υδατάνθρακες.

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται τροφογενής θερμογένεση και αποτελεί ένα φυσιολογικό μέρος της συνολικής ενεργειακής δαπάνης. Δεν χρειάζεται, βέβαια, να γεμίζεις το πιάτο σου αποκλειστικά με πρωτεΐνη. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία στη διατροφή σου, με τροφές όπως αυγά, γιαούρτι, ψάρι, κοτόπουλο και όσπρια να αποτελούν καλές επιλογές.

Οι πολλές ώρες στην καρέκλα, ακόμη κι αν γυμνάζεσαι

Μπορεί να πηγαίνεις γυμναστήριο δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα και παρ’ όλα αυτά να περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας καθισμένη. Αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο για όσους εργάζονται σε γραφείο.

Η καθημερινή κίνηση, όμως, δεν περιορίζεται στην οργανωμένη άσκηση. Υπάρχει και η ενέργεια που καταναλώνουμε μέσα από όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας, όπως το περπάτημα, το ανέβασμα της σκάλας, οι δουλειές του σπιτιού ή ακόμη και οι μικρές μετακινήσεις μέσα στον χώρο εργασίας.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) για να περιγράψουν αυτή την ενεργειακή δαπάνη. Όσο λιγότερο κινούμαστε μέσα στην ημέρα, τόσο μικρότερη μπορεί να είναι η συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουμε. Γι’ αυτό και μια προπόνηση δεν αναιρεί απαραίτητα τις συνέπειες της πολύωρης καθιστικής ζωής. Μερικά λεπτά περπάτημα ανά τακτά διαστήματα, οι σκάλες αντί για το ασανσέρ και λίγη περισσότερη κίνηση στις καθημερινές μας υποχρεώσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά με την πάροδο του χρόνου.

Οι μικρές αλλαγές έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις υπερβολές

Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό μυστικό που θα επιταχύνει ξαφνικά τον μεταβολισμό μας. Ούτε χρειάζονται εξαντλητικές δίαιτες, ακραίες στερήσεις ή προϊόντα που υπόσχονται εντυπωσιακές καύσεις. Αντίθετα, η επαρκής ξεκούραση, η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική κίνηση και η καλύτερη διαχείριση του άγχους αποτελούν μια πολύ πιο ουσιαστική βάση για τη μεταβολική υγεία.

Και κάτι ακόμη που αξίζει να θυμόμαστε: η συνεχής κόπωση ή η δυσκολία απώλειας βάρους δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι έχουμε αργό μεταβολισμό. Μπορεί να σχετίζονται με διαφορετικούς παράγοντες, ακόμη και με καταστάσεις που χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση. Επομένως, πριν κατηγορήσεις τον μεταβολισμό σου, αξίζει να παρατηρήσεις λίγο καλύτερα τις συνήθειές σου και να δώσεις στο σώμα σου τη φροντίδα που πραγματικά χρειάζεται.