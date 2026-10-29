Νέα Χρωμοπαγίδα Colour Catcher Protect & Revive Colours: Προστασία και Ανανέωση των χρωμάτων σε κάθε πλύση!

Πόσες φορές έχουμε διστάσει να βάλουμε μαζί στο πλυντήριο χρωματιστά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, φοβούμενοι τους ανεπιθύμητους αποχρωματισμούς; Η νέα χρωμοπαγίδα Colour Catcher Protect & Revive Colours έρχεται να κάνει τις καθημερινές μας πλύσεις ακόμη πιο εύκολες και ασφαλείς, συνδυάζοντας προστασία από ατυχήματα αποχρωματισμού και τεχνολογία ανανέωσης των χρωμάτων. Η ασφάλεια σας για τέλειες πλύσεις και χρώματα!

Η αγαπημένη μας χρωμοπαγίδα και Νο1 στην Ευρώπη, υπόσχεται εξοικονόμηση χρόνου, νερού και χρήματος, χάρη στην σύνθεσή της που επιτρέπει τις μικτές πλύσεις, μειώνοντας το σύνολο των πλύσεων. Η τεχνολογία του Colour Catcher προστατεύει από ατυχήματα αποχρωματισμού, ακόμη και από μικρο-διαρροές, ενώ παράλληλα αποτρέπει το ξεθώριασμα των ρούχων και λειαίνει και τις πιο φθαρμένες ίνες. Η νέα συσκευασία περιέχει 18 φύλλα πλυντηρίου.

Πως γίνεται η μαγεία; Προσθέστε 1 φύλλο σε κάθε πλύση. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, τα χρώματα ξεβάφουν στο νερό. Το φύλλο Colour Catcher Protect & Revive Colours, παγιδεύει τα χρώματα με ασφάλεια, και δεν μεταφέρονται στα άλλα ρούχα, επιτρέποντας έτσι τις μικτές πλύσεις. Κατασκευασμένο με 100% φυσικής προέλευσης ίνες, το φύλλο διατηρεί τη ζωντάνια των χρωμάτων και αναζωογονεί τα χρώματα σε κάθε πλύση!

Για τα τελευταία νέα του Colour Catcher, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του!

Το φύλλο είναι η απόδειξη!