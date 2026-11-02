Γεμιστές γλυκοπατάτες με μανιτάρια, σπανάκι και φέτα: Μια εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή στον φούρνο

Οι γλυκοπατάτες είναι από τα υλικά που μπορούν να μεταμορφωθούν σε ένα πραγματικά απολαυστικό γεύμα, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία. Η φυσική τους γλυκύτητα ταιριάζει υπέροχα με αλμυρά τυριά, λαχανικά και μυρωδικά, δημιουργώντας ενδιαφέροντες συνδυασμούς.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, αυτές οι γεμιστές γλυκοπατάτες με μανιτάρια, σπανάκι και φέτα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ψήνονται στον φούρνο μέχρι να μαλακώσουν, γεμίζονται με σοταρισμένα λαχανικά και ολοκληρώνονται με φέτα που προσθέτει πλούσια γεύση.

Είναι ένα χορταστικό πιάτο χωρίς κρέας, ιδανικό για μεσημεριανό ή βραδινό, ενώ μπορείς να το σερβίρεις και ως συνοδευτικό σε ένα πιο ιδιαίτερο τραπέζι.

Περίπου 1 ώρα

4 μερίδες

Υλικά

4 μέτριες γλυκοπατάτες

250 γρ. φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε μικρά κομμάτια

150 γρ. φρέσκο σπανάκι

150 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

3 κ.σ. ελαιόλαδο

½ κ.γ. γλυκιά πάπρικα

½ κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Λίγο φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ψήνουμε τις γλυκοπατάτες

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα. Πλένουμε πολύ καλά τις γλυκοπατάτες και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Τις τρυπάμε σε μερικά σημεία με ένα πιρούνι και τις αλείφουμε με μία κουταλιά ελαιόλαδο. Τις τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και τις ψήνουμε για περίπου 45 με 60 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθός τους, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς. Θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμες όταν ένα μαχαίρι μπαίνει εύκολα στο εσωτερικό τους.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση

Όσο ψήνονται οι γλυκοπατάτες, ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε το σκόρδο και τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5 με 7 λεπτά, μέχρι τα μανιτάρια να βγάλουν τα υγρά τους και να πάρουν ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα. Προσθέτουμε το σπανάκι και ανακατεύουμε για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να μαραθεί και να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Ρίχνουμε την πάπρικα, το θυμάρι και λίγο πιπέρι. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα φέτας και ανακατεύουμε απαλά. Δοκιμάζουμε πριν προσθέσουμε αλάτι, καθώς η φέτα είναι ήδη αλμυρή.

Γεμίζουμε τις γλυκοπατάτες

Βγάζουμε τις γλυκοπατάτες από τον φούρνο και τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς, ώστε να μπορούμε να τις χειριστούμε. Με ένα μαχαίρι κάνουμε μια μακριά τομή κατά μήκος κάθε γλυκοπατάτας, χωρίς να την κόψουμε εντελώς στη μέση. Ανοίγουμε απαλά τις δύο πλευρές και πιέζουμε ελαφρώς τη σάρκα με ένα πιρούνι, ώστε να δημιουργήσουμε χώρο για τη γέμιση. Μοιράζουμε το μείγμα με τα μανιτάρια και το σπανάκι στις τέσσερις γλυκοπατάτες. Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη φέτα και επιστρέφουμε το ταψί στον φούρνο για περίπου 5 με 8 λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί καλά η γέμιση και να αρχίσει να παίρνει χρώμα το τυρί. Βγάζουμε από τον φούρνο, προσθέτουμε λίγο φρέσκο μαϊντανό και σερβίρουμε όσο είναι ακόμη ζεστές.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Επίλεξε γλυκοπατάτες περίπου ίδιου μεγέθους. Έτσι θα ψηθούν ομοιόμορφα και δεν θα χρειαστεί να βγάλεις κάποιες νωρίτερα από τον φούρνο.

Επίσης, μην παραλείψεις να σοτάρεις καλά τα μανιτάρια. Αν κρατήσουν πολλά υγρά, η γέμιση μπορεί να γίνει υπερβολικά υγρή και να επηρεάσει την τελική υφή του πιάτου.

Για ακόμη πιο πλούσια γεύση, μπορείς να προσθέσεις λίγα χοντροκομμένα καρύδια πάνω από τη γέμιση. Ταιριάζουν ιδιαίτερα με τη γλυκοπατάτα και προσφέρουν μια ευχάριστη τραγανή πινελιά.

Αν προτιμάς πιο κρεμώδες αποτέλεσμα, ανακάτεψε μία κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι με λίγη φέτα και πρόσθεσε το μείγμα πάνω στις γλυκοπατάτες λίγο πριν από το σερβίρισμα.

Οι γεμιστές γλυκοπατάτες είναι από τις συνταγές που μπορείς εύκολα να προσαρμόσεις στα υλικά που έχεις στο ψυγείο σου. Μπρόκολο, πιπεριές, ανθότυρο ή ακόμη και ρεβίθια μπορούν να δημιουργήσουν εξίσου ενδιαφέροντες συνδυασμούς.

Καλή απόλαυση!