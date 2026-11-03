Η μάσκα Metal Detox της L’Oréal Professionnel ανακηρύχθηκε ως η #1 Επαγγελματική Μάσκα παγκοσμίως

Η Metal Detox έχει κιόλας γίνει η #1 επαγγελματική μάσκα της μάρκας παγκοσμίως, με μια σύνθεση που αγαπήθηκε για την αποτελεσματικότητά της.

Περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να διαπιστώσουν αυτό που ήδη γνωρίζουν οι επαγγελματίες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η «φθορά των μαλλιών» είναι ένας από τους όρους με τις περισσότερες αναζητήσεις στην κατηγορία της ομορφιάς, η μάρκα ανταποκρίνεται σε μια ουσιαστική, αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτριών προτείνοντας τη μάσκα Metal Detox ως την απόλυτη επαγγελματική λύση για τα μαλλιά που χρειάζονται επείγουσα επανόρθωση.

Η επιλογή των επαγγελματιών

Η Metal Detox έχει ήδη γίνει η #1 επαγγελματική μάσκα της μάρκας παγκοσμίως, χάρη σε μια σύνθεση που αγαπήθηκε για την αποτελεσματικότητά της, καθώς η αποκλειστική της τεχνολογία που δρα κατά του σπασίματος, απομακρύνει τα μεταλλικά στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί στην τρίχα εξαιτίας των περιβαλλοντικών παραγόντων και των χημικών επεξεργασιών, καθιερώνοντας την ως την επιλογή των κομμωτών για έντονη προστασία. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει:

Προστασία των μαλλιών από το σπάσιμο.*

1.000 ώρες εντατικής ενυδάτωσης.**

Η μοναδική της σύνθεση σώζει τα μαλλιά ακόμα και από τους πιο ακραίους παράγοντες καταπόνησης, όπως:

Μεταλλικά στοιχεία που περιέχονται στο νερό.

Υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Έντονη θερμότητα.

Υψηλό πορώδες.

Υπερβολική χημική επεξεργασία (overprocessing)

Όταν σχεδόν 9 στους 10 επαγγελματίες συνιστούν χωρίς δεύτερη σκέψη ένα προϊόν, δεν πρόκειται πλέον για τάση, αλλά για σημείο αναφοράς. Με περισσότερες από 100.000 μάσκες να έχουν διανεμηθεί παγκοσμίως, η L’Oréal Professionnel καταδεικνύει την πεποίθησή της ότι η Metal Detox θα αποτελέσει το απαραίτητο προϊόν περιποίησης για πιο προστατευμένα μαλλιά με υγιή όψη, το οποίο έχει ήδη γίνει viral και στα Social Media.

** Εργαστηριακή μελέτη, μόνο για τη μάσκα Metal Detox​.

*** Δοκιμή της μάσκας Metal Detox από επαγγελματίες.

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