Νέο Box For 2 από τη l’artigiano: Όλα όσα αγαπάς, σε ένα κουτί φτιαγμένο για sharing!

Η οικογένεια Box For You της l’artigiano μεγαλώνει με μια ακόμα πιο πλούσια, cheesy και χορταστική πρόταση, φτιαγμένη για δύο! Το ολοκαίνουριο Box For 2 συνδυάζει την πίτσα της επιλογής σου με λαχταριστά τυρένια finger foods, τραγανές πατάτες τηγανητές και σος Aioli, σε ένα all-in-one κουτί που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για το τέλειο sharing.

Από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και τις μπασκετικές βραδιές μπροστά στην τηλεόραση, μέχρι τα movie nights, το gaming ή ένα χαλαρό βράδυ στο σπίτι με παρέα, κάθε αφορμή είναι ιδανική για ένα Box For 2.

Γιατί όταν η παρέα μαζεύεται, το καλό φαγητό δεν γίνεται να λείπει ποτέ.

Ένα κουτί που τα έχει ΟΛΑ!

Το νέο Box For 2, περιλαμβάνει:

1 μεγάλη πίτσα Classic 8 κομματιών της επιλογής σου

6 Onion Rings

4 Mozzarella Sticks

4 Cheeseballs

Πατάτες τηγανητές

Σος Aioli

Με δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε πίτσας 8 κομματιών της l’artigiano, το Box For 2 έχει κάθε φορά τη γεύση που εσύ επιλέγεις να του δώσεις!

Έξτρα τυρένιο με πίτσα Margherita ή Mamma Mia. Spicy με πίτσα Mexicana ή Hot Honey Pepperoni. Πρωτότυπο και signature με πίτσα Segreto ή Sweet Chilli Philly. Ή φτιαγμένο για chicken-lovers με πίτσα Chicken Philly BBQ, Chicken Aioli ή Caesar’s Chicken!

Η δημιουργικότητα της l’artigiano συνεχίζεται!

Με το λανσάρισμα του Box For 2, η l’artigiano συνεχίζει να εμπλουτίζει το μενού της με νέες ιδέες και πρωτότυπους συνδυασμούς, ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές συνήθειες και περιστάσεις κατανάλωσης. Από την ανάπτυξη νέων συνταγών μέχρι τη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων γεύματος για κάθε περίσταση, η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η συνεχής ανανέωση παραμένουν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας και του DNA της l’artigiano.

Το νέο Box For 2 αποτελεί ακόμα μία προσθήκη σε αυτή την κατεύθυνση, διευρύνοντας την οικογένεια Box For You και δίνοντας μια νέα διάσταση στην εμπειρία του pizza delivery: αδιαπραγμάτευτη γεύση και ποιότητα, περισσότερη ποικιλία, μεγαλύτερη ευκολία και ακόμα περισσότερες αφορμές για sharing.

Νέο Box For 2 – διαθέσιμο για παραγγελία από το lartigiano.gr και το l’artigiano app.

Εσύ φέρνεις την παρέα. Εμείς, όλα τα υπόλοιπα!