FALCONERI x WAKS: Μια συνέργεια με άρωμα Pure Cashmere

Η Falconeri, που ειδικεύεται στο υψηλής ποιότητας cashmere, συναντά τη WAKS, γνωστή για τα χειροποίητα αρωματικά κεριά της και μαζί δημιουργούν ένα exclusive κερί με άρωμα Pure Cashmere. Η συνεργασία αποτυπώνει την κοινή αισθητική των δύο brands και προσφέρει μια εμπειρία που συνδέει την ήσυχη πολυτέλεια του cashmere με τη ζεστασιά και την απαλότητα ενός ξεχωριστού αρώματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα συλλεκτικό κερί, που αντιπροσωπεύει την αισθητική και την ταυτότητα της Falconeri και που είναι εμπνευσμένο από το χρώμα της σεζόν, Abyss Melange.

Ανακαλύψτε τη συλλογή FW 26 και από την Δευτέρα 2 5 Νοεμβρίου, με κάθε αγορά άνω των 400€ σε όλα τα φυσικά καταστήματα, η Falconeri σας προσφέρει το συλλεκτικό κερί FALCONERI x WAKS με άρωμα Pure Cashmere.

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