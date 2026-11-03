Ένας μοναδικός Νοέμβριος ξεκινάει στο Vodafone TV

Ο Νοέμβριος φέρνει στο Vodafone TV ακόμα περισσότερη ψυχαγωγία με νέες πρεμιέρες και αγαπημένο περιεχόμενο από τα μεγαλύτερα στούντιο, αθλητική δράση και πολλή μαγεία.

Οι αγώνες του NBA για τη σεζόν 2026/27, μεταδίδονται ζωντανά στο ESPN εντός του Disney+, και υπόσχονται αγωνία και συγκινήσεις. Ξεχωρίζει στις 19 Νοεμβρίου ο αγώνας Miami Heat – Milwaukee Bucks, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έρχεται αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα. Η live action ταινία της Disney, ΒΑΪΑΝΑ, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για movie night με όλη την οικογένεια.

Στο HBO Max έρχονται ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος της σειράς εποχής THE GILDED AGE και η τρίτη σεζόν του HARRY POTTER: WIZARDS OF BAKING, ενώ θα κάνει πρεμιέρα η ταινία THE END OF OAK STREET με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, αμέσως μετά την κινηματογραφική της προβολή.

Και επειδή η μαγεία συναρπάσει όλους, το Vodafone TV ετοίμασε ένα ειδικό αφιέρωμα στον πιο διάσημο μάγο στην ιστορία του σινεμά. Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική του απόβαση στο HBO Max τα Χριστούγεννα, ο Χάρι Πότερ «έρχεται» με όλη τη φιλμογραφία του, την τριλογία των «Φανταστικών Ζώων», τηλεπαιχνίδια, ντοκιμαντέρ και μαγειρικά shows για ατελείωτο binge-watching.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«THE GILDED AGE» s4

Καινούργιος κύκλος διαθέσιμος 2/11

Νέα Υόρκη 1860 και η Μπέρθα Ράσελ συνεχίζει να ανεβαίνει στα κλιμάκια της υψηλής κοινωνίας, με συνέπειες για την ίδια και τους γύρω της. Το βραβευμένο THE GILDED AGE από το ΗΒΟ ΜΑΧ έρχεται για μια τελευταία (και τέταρτη) φορά!​

«ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΈΞΟΔΟΣ: ΡΙΤΑ ΧΕΙΓΟΥΟΡΘ»

Ταινία διαθέσιμη 16/11

Βασισμένη σε μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ, με τις υπέροχες ερμηνείες του Τιμ Ρόμπινς και του Μόργκαν Φρίμαν, «η καλύτερη ταινία» κατά το imdb, δεν είναι άλλο παρά η «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» του Φρανκ Ντάραμποντ έφτασε στο Vodafone TV.

«THE PRESTIGE»

Ταινία διαθέσιμη 13/11

Για μερικούς είναι η «καλύτερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν», στριμωγμένη ανάμεσα στις δυο πρώτες ταινίες της Τριλογίας του Ιππότη, το THE PRESTIGE ακολουθεί την ιστορία δυο μάγων στο βικτωριανό Λονδίνο, που κουβαλάνε ένα μυστικό και μια τραγωδία. Και κάπου ανάμεσα, η Σκάρλετ Γιόχανσον. ​

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟ DISNEY+

«ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ» K2

Πρωτότυπη σειρά του Hulu, Διαθέσιμη 5/11

Η πρωτότυπη σειρά του Hulu «Όλα Επιτρέπονται», από τον Ryan Murphy, επιστρέφει με νέο κύκλο. Οι δικηγόροι της «Grant, Ronson & Greene» επιστρέφουν για έναν ακόμη κύκλο γεμάτο σκάνδαλα, μυστικά και γόβες στιλέτο. Καθώς δημιουργούνται νέες συμμαχίες, οι φιλίες δοκιμάζονται και μια συγκλονιστική αποκάλυψη απειλεί την ύπαρξη της ίδιας της εταιρείας. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka και Cauã Reymond, μαζί με τις Sarah Paulson και Glenn Close.

«ΒΑΪΑΝΑ»

Ταινία της Disney, Διαθέσιμη τώρα

Στη live-action εκδοχή της αγαπημένης περιπέτειας «Βαϊάνα» της Disney, η Βαϊάνα (Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της, του Μοτουνούι, μαζί με τον διαβόητο ημίθεο Μάουι (Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να επαναφέρει την ευημερία στον λαό της.

ΤΟ ΝΒΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ DISNEY+

Μέσα από την υφιστάμενη συνδρομή τους στο Disney+, oι φίλαθλοι μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ζωντανά τους αγώνες της κανονικής περιόδου, καθώς και επιλεγμένους αγώνες των NBA Playoffs, των Conference Finals και των NBA Finals, στο ESPN εντός του Disney+.

To Disney+ θα μεταδίδει έως και 24 αγώνες των NBA Playoffs ανά σεζόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγώνων μίας σειράς των Conference Finals ανά σεζόν, ξεκινώντας από τα Western Conference Finals της σεζόν 2026/27.

Η παγκόσμια δημοτικότητα του NBA συνεχίζει να αυξάνεται, με αριθμό-ρεκόρ Ευρωπαίων παικτών στα ρόστερ των ομάδων την περασμένη σεζόν. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο δύο φορές Kia NBA MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα, Miami Heat), o τρεις φορές Kia NBA MVP Nikola Jokić (Σερβία, Denver Nuggets), ο κορυφαίος σκόρερ του NBA για τη σεζόν 2025/26, Luka Dončić (Σλοβενία, Los Angeles Lakers) καθώς και ο Kia NBA Defensive Player of the Year για τη σεζόν 2025/26, Victor Wembanyama (Γαλλία, San Antonio Spurs).

Δείτε τους αγώνες του Νοεμβρίου:

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου

2:00 π.μ. Detroit Pistons – Philadelphia 76ers

4:30 π.μ. San Antonio Spurs – Dallas Mavericks

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου

12:00 π.μ. Indiana Pacers – Denver Nuggets

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

2:00 π.μ. New York Knicks – Cleveland Cavalier

4:30 π.μ. Houston Rockets – Golden State Warriors

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου

2:00 π.μ. Miami Heat – Milwaukee Bucks

4:30 π.μ. Dallas Mavericks – Golden State Warriors

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου

12:00 π.μ. Philadelphia 76ers – Miami Heat at

2:30 π.μ. Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves

5:00 π.μ. Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs