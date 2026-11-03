Bioderma & Emmanouela Cosmetics δημιουργούν το Pink with Purpose Kit, για να ενισχύσουν το «Άλμα Ζωής»

Η ομορφιά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζεται με την αγάπη και την προσφορά, αφήνοντας ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην κοινωνία. Με αυτό το όραμα, η Bioderma και η Emmanouela Cosmetics ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας το Pink with Purpose Kit, ένα limited edition beauty kit που αναδεικνύει την αξία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Μέρος των εσόδων από την πώλησή του διατίθεται για την ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού Συλλόγου «Άλμα Ζωής» και τη στήριξη γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Το εμβληματικό micellar water της Bioderma, το Sensibio H2O Micellar Water 250ml, συνδυάζεται με δύο αγαπημένα προϊόντα της Emmanouela Cosmetics.

Bioderma Sensibio H2O Micellar Water 250ml: Το αγαπημένο micellar water για απαλό καθαρισμό και αποτελεσματικό ντεμακιγιάζ.

Emmanouela Cosmetics Super Glam Mascara Black 7ml : Για έντονες, εντυπωσιακές βλεφαρίδες που αναδεικνύουν το βλέμμα.

Emmanouela Cosmetics Pink Obsession Lip Gloss 5ml : Για λαμπερά χείλη με υπέροχο glossy αποτέλεσμα

Το Pink with Purpose Kit είναι διαθέσιμο μέσω των παρακάτω καναλιών:

Emmanouela Cosmetics

Hondos Center

Σε επιλεγμένα καταστήματα Hondos Center, αποκλειστικά στα corner της Emmanouela.