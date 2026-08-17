Η κομψότητα και η διαχρονική αισθητική συνάντησαν το καλοκαιρινό στιλ, καθώς η Έλενα Ντάβλα επέλεξε να φορέσει δημιουργία της σχεδιάστριας Denise Eleftheriou στις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές.

Στη φωτογραφία, η Έλενα Ντάβλα εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό λευκό, πλεκτό από τη συλλογή της Denise Eleftheriou.

Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

Η Denise Eleftheriou είναι σχεδιάστρια custom-made και bridal δημιουργιών, γνωστή για τις υψηλής ποιότητας τεχνικές Υψηλής Ραπτικής που ενσωματώνει σε κάθε της σχέδιο. Είναι απόφοιτη του Istituto Marangoni στο Μιλάνο, μιας από τις κορυφαίες σχολές μόδας παγκοσμίως, από την οποία έχουν αποφοιτήσει σπουδαία ονόματα της διεθνούς fashion σκηνής, όπως οι Dolce & Gabbana και Moschino.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, συνεργάστηκε με διακεκριμένους Ιταλούς σχεδιαστές, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στην ιταλική ραπτική και τη φιλοσοφία του διαχρονικού ιταλικού design. Σημαντικοί σταθμοί στην επαγγελματική της πορεία υπήρξαν οι συνεργασίες της με τους οίκους Giorgio Armani και Trussardi. Στη συνέχεια, ως Creative Director σε γνωστή ελληνική εταιρεία prêt-à-porter de luxe, διέκρινε τις ανάγκες της αγοράς στον χώρο του bridal fashion και αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική της ανεξάρτητη δημιουργική διαδρομή.

Το 1997 ίδρυσε το πρώτο της ατελιέ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο γρήγορα καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς για τις γυναίκες που αναζητούν μοναδικές, υψηλής αισθητικής δημιουργίες. Το έργο της χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστική κομψότητα, άρτια κατασκευή και απόλυτη προσήλωση στην ανάδειξη της προσωπικότητας και του ιδιαίτερου στυλ κάθε γυναίκας.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας και από το 2024 ζει και δραστηριοποιείται μόνιμα στην Αθήνα, όπου έχει μεταφέρει την έδρα του ατελιέ της στην περιοχή του Χίλτον.

Πρόσφατα τιμήθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με βραβείο στην κατηγορία Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, παρουσίασε την έκθεση «ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑ» στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.), προσκαλώντας το κοινό σε μια βιωματική διαδρομή όπου το νήμα μετατρέπεται σε φορέα έμπνευσης, τέχνης και δημιουργίας. Μέσα από την έκθεση ανέδειξε τη διαχρονική σχέση μεταξύ υφαντικής τέχνης, μόδας και πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική της προσέγγιση που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη αισθητική.