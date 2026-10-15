Νίκος Μουτσινάς: “Είναι όνειρό μου να ζήσω στην Ουγκάντα”

Μια διαφορετική ζωή, μακριά από την καθημερινότητα της Ελλάδας, φαίνεται πως ονειρεύεται ο Νίκος Μουτσινάς. Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ουγκάντα, καθώς ο τρόπος ζωής των ανθρώπων εκεί τον έχει κάνει να βλέπει ορισμένα πράγματα διαφορετικά.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Νίκος Μουτσινάς αναφέρθηκε τόσο σε αυτό το προσωπικό του όνειρο όσο και στη σημερινή του σχέση με την τηλεόραση.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ουγκάντα, εκείνος αρχικά αντιμετώπισε την ερώτηση με το γνώριμο χιούμορ του.

«Μωρέ δεν ντρέπεστε λίγο; Τολμάμε να πούμε μια κουβέντα; Αυτά δεν μπορώ. Κατάλαβες; Μόλις κλείσουν το μικρόφωνο λέω ένα τραγούδι και φεύγω. Με περιμένουνε», είπε γελώντας, προτού ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για μια πραγματική επιθυμία του.

«Είναι ένα όνειρό μου, ένας στόχος μου. Μακάρι να το καταφέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό που τον γοητεύει περισσότερο είναι η απλότητα που, όπως ο ίδιος θεωρεί, χαρακτηρίζει τη ζωή των ανθρώπων στην Αφρική. Μάλιστα, πιστεύει ότι ο δυτικός τρόπος ζωής μάς έχει απομακρύνει από πράγματα που έχουν ουσιαστική αξία.

«Στην Αφρική ο κόσμος αγγίζει την απλότητα που έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον κι ας του λείπουν κάποια βασικά. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πηγαίνουμε και τους λυπόμαστε οι δυτικοί. Οι καημένοι είμαστε εμείς για λύπηση, γιατί αυτοί έχουν βρει την απλότητα και είναι μυστικό. Είναι μυστικό πολύ δυνατό. Ως γέροντας πια», σχολίασε.

Η συζήτηση πέρασε και στα επαγγελματικά του, με τον παρουσιαστή να εξηγεί ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα τη νέα του συνεργασία με το Star. Όπως παραδέχτηκε, το γεγονός ότι γυρίζει συγκεντρωμένα τα επεισόδια και στη συνέχεια διαθέτει περισσότερο ελεύθερο χρόνο είναι κάτι που του ταιριάζει.

«Περνάω πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι στο Star. Είναι μια πολύ καινούργια συνθήκη για εμένα. Δεν ήξερα πώς θα είναι. Δεν ήξερα τι σημαίνει πάω μαζεμένα, γράφω επεισόδια και μετά είμαι χαλαρός. Τι ωραία! Το απολαμβάνω. Δεν παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Ξέρεις τι; Όχι, και σου λέω αλήθεια. Όχι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι να μου πει “πάμε, πώς πάμε;”, είμαι χαλαρός».

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε και για ένα κεφάλαιο της τηλεοπτικής του πορείας που, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, δεν επιθυμεί να ανοίξει ξανά.

Όπως εξήγησε, το δυστύχημα των Τεμπών επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την επικαιρότητα. Από εκείνη την περίοδο άρχισε να αισθάνεται μεγαλύτερη ανάγκη να ασχολείται με θέματα που έχουν ουσία, ενώ πλέον δυσκολεύεται να βρει χώρο για χιούμορ μέσα στον καθημερινό τηλεοπτικό σχολιασμό.

«Κοίταξε, είναι φάσεις της ζωής. Εγώ τη φάση αυτή ξεκίνησα να την περνάω, ειδικά νομίζω μετά τα Τέμπη έκανα την προσπάθειά μου όσο μπορούσα να λέω και κάτι που μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερο βάρος και λίγο τώρα χάνουμε χρόνο να ασχοληθούμε με θέματα και καταλαβαίνω ότι έτσι είναι. Το καταλαβαίνω, το έχω περάσει εννοώ, αλλά δεν μπορώ να πάρω μέρος πια σε αυτό. Έχω δικαίωμα δηλαδή νομίζω και να το πούνε. Όποιος το πει έχει δίκιο. Και επίσης εμένα το μεγαλύτερο κομμάτι μου ήταν σχολιαστικό/κωμικό. Πια δεν είναι κάτι αστείο δυστυχώς. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έχω θέση σε αυτό», τόνισε.