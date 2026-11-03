Ο Τζόνι Ντεπ έγινε Σκρουτζ και ξάφνιασε τους περαστικούς στη Νέα Υόρκη

Μια απρόσμενη συνάντηση περίμενε όσους βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στο Bryant Park της Νέας Υόρκης. Ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε μεταμορφωμένος σε Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον ήρωα της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Καρόλου Ντίκενς, τον οποίο υποδύεται στη νέα ταινία του. Με βικτωριανά ρούχα, ψηλό καπέλο και μακιγιάζ που άλλαζε εντυπωσιακά την όψη του, ο 63χρονος ηθοποιός δύσκολα θύμιζε τον εαυτό του. Κι όπως θα περίμενε κανείς από τον στριφνό Σκρουτζ, δεν πέρασε απαρατήρητος.

Μια απρόσμενη σκηνή στο Bryant Park

Ο Ντεπ μπήκε στον ρόλο και έκανε όσα θα ταίριαζαν στον δύστροπο ήρωα. Πέταξε χριστουγεννιάτικα μπισκότα στο έδαφος, έριξε ένα στολισμένο δέντρο και αντάλλαξε λόγια με περαστικούς. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν έκπληκτοι τη σκηνή, χωρίς να γνωρίζουν αρχικά τι ακριβώς συνέβαινε. Η εμφάνιση εντάσσεται στην προώθηση της ταινίας «Ebenezer», η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου. Τον περασμένο Ιούλιο, ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως Σκρουτζ και στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο.

Η νέα ταινία και ο ρόλος του Σκρουτζ

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Τάι Γουέστ, προσεγγίζει την κλασική ιστορία με πιο σκοτεινή και ατμοσφαιρική ματιά. Ο μοναχικός και φιλάργυρος Σκρουτζ, που απεχθάνεται τα Χριστούγεννα, συναντά τα φαντάσματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός του. Το ταξίδι αυτό τον φέρνει αντιμέτωπο με όσα τον οδήγησαν να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους.

Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο Ρούπερτ Γκριντ, η Ντέιζι Ρίντλεϊ, ο Σαμ Κλάφλιν και η Άντρεα Ράιζμπορο. Η παραγωγή αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την πρώτη μεγάλη παραγωγή χολιγουντιανού στούντιο στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντεπ έπειτα από αρκετά χρόνια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο ηθοποιός μίλησε για την προσπάθειά του να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από τη σκληρότητα του Σκρουτζ. Όπως είπε, ήθελε να εξερευνήσει τα γεγονότα που τον οδήγησαν στην απομόνωση, ενώ η πρώτη φορά που φόρεσε τα ρούχα του χαρακτήρα τον βοήθησε να τον προσεγγίσει. Μάλιστα, περιέγραψε τη μεταμφίεση σαν ένα είδος πανοπλίας.

Ο Σκρουτζ μπορεί να μην αντέχει τα Χριστούγεννα, όμως η εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ έφερε μια απρόσμενη, και αρκετά θεατρική, γιορτινή στιγμή στο κέντρο της Νέας Υόρκης.