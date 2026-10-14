Κλόε Καρντάσιαν: 4 χρόνια χωρίς σεξ και η απρόσμενη συμβουλή της Κιμ για τους πρώην

Μια αρκετά προσωπική αποκάλυψη έκανε η Κλόε Καρντάσιαν, μιλώντας ανοιχτά για την ερωτική της ζωή και την απόφασή της να μείνει μακριά από σχέσεις και περιστασιακές γνωριμίες. Η 41χρονη σταρ παραδέχτηκε ότι έχει να κάνει σεξ τέσσερα χρόνια, εξηγώντας πως όλο αυτό το διάστημα προτίμησε να ασχοληθεί με τον εαυτό της και να αφήσει πίσω όσα την είχαν πληγώσει στο παρελθόν.

Η συζήτηση έγινε στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του ριάλιτι «The Kardashians», με την αδερφή της, Κιμ Καρντάσιαν, να έχει τη δική της, μάλλον απρόσμενη πρόταση για το πώς θα μπορούσε να επιστρέψει στην ερωτική δράση.

4 χρόνια αποχής και μια απόφαση που δεν μετανιώνει

Όλα ξεκίνησαν όταν ο φίλος και κομμωτής της, Κρις Άπλετον, τη ρώτησε πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε σεξουαλική επαφή. Η Κλόε δεν απέφυγε την ερώτηση και απάντησε με ειλικρίνεια: «Από τον Δεκέμβριο, τέσσερα χρόνια».

Μάλιστα, εξήγησε πως αισθάνεται περήφανη για τον χρόνο που αφιέρωσε στον εαυτό της, καθώς μετά τον δύσκολο χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμσον είχε ανάγκη να βρει ξανά τις ισορροπίες της.

Η Κιμ, πάντως, φαίνεται πως έχει διαφορετική φιλοσοφία στα ερωτικά. Ακούγοντας την αδερφή της, της πρότεινε να αναζητήσει έναν παλιό σύντροφο, αντί να μπει στη διαδικασία μιας εντελώς καινούργιας γνωριμίας.

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«Μετά από περίπου επτά μήνες, εγώ θα έφερνα στην επιφάνεια έναν πρώην», σχολίασε.

Η απάντηση της Κλόε ήταν απολαυστικά ειλικρινής, αφού ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία διάθεση να επιστρέψει σε κάποια από τις προηγούμενες σχέσεις της.

«Η λίστα μου με τους πρώην είναι τόσο χάλια. Κανείς δεν θέλει να ψάξω σε αυτή τη λίστα μου. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί δεν θέλει να βγει ξανά ραντεβού

Στη συζήτηση παρενέβη και η μητέρα τους, Κρις Τζένερ, η οποία ρώτησε τον Κρις Άπλετον γιατί δεν κάνει ο ίδιος σεξ με την κόρη της. Εκείνος απάντησε πως θα το έκανε, χωρίς ωστόσο η Κλόε να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πέρα από τα πειράγματα της οικογένειας, η ίδια εξήγησε πως δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμη να επιστρέψει στον κόσμο των ραντεβού. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την έλλειψη ευκαιριών, αλλά με το γεγονός ότι δεν θέλει να μπει σε μια ερωτική κατάσταση απλώς και μόνο για να μην είναι μόνη.

«Μπορώ απλώς να κάνω σεξ με ανθρώπους, αλλά δεν θέλω να κάνω μόνο αυτό. Φοβάμαι τόσο πολύ ακόμη και να σκεφτώ να βγω με κάποιον αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν θέλω», παραδέχτηκε.

Ο δύσκολος χωρισμός που την έκανε να δει διαφορετικά τη ζωή της

Η Κλόε αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Τρίσταν Τόμσον, η οποία πέρασε από αρκετές κρίσεις μέχρι να φτάσει οριστικά στο τέλος της.

Οι δυο τους ήταν μαζί, με διακοπές και επανασυνδέσεις, από το 2016 έως το 2021. Ο χωρισμός τους ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε αποκτήσει παιδί με τη Μαράλι Νίκολς. Μαζί έχουν δύο παιδιά, την Τρου και τον Τέιτουμ. Η συγκεκριμένη περίοδος, όπως παραδέχτηκε η ίδια, την είχε επηρεάσει βαθιά.

Khloe Kardashian reveals she hasn’t had sex in over four years as sister Kim advises her to follow her lead and ‘recycle an ex’ https://t.co/AiCkIB2YDO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2026

«Το 2022 ήμουν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, πιο σκοτεινός, ήμουν στενοχωρημένη. Θυμάμαι πόσο διαφορετική ήταν η ενέργειά μου, επειδή περνούσα όσα περνούσα με τον Τρίσταν», ανέφερε.

Σήμερα, όμως, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Αντί να αναζητήσει παρηγοριά σε μια νέα σχέση ή να επιστρέψει σε ανθρώπους από το παρελθόν της, επέλεξε να μείνει μόνη και να διαχειριστεί όσα είχε ζήσει.

«Έχω αλλάξει τόσο πολύ προς το καλύτερο και είμαι πραγματικά περήφανη για τον εαυτό μου, που πήρα τον χρόνο μου και θεραπεύτηκα», τόνισε.

Δεν έχει σταματήσει να πιστεύει στον έρωτα

Παρότι αυτή την περίοδο απολαμβάνει την προσωπική της ηρεμία, η Κλόε Καρντάσιαν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά. Αντίθετα, εξακολουθεί να θέλει έναν σύντροφο με τον οποίο θα μπορούσε να μοιραστεί τη ζωή της. Απλώς, πλέον, δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να βιαστεί για να τον βρει.

«Νομίζω ότι ο στόχος όλων είναι να βρουν κάποιον με τον οποίο θα γεράσουν, αλλά δεν πρόκειται να το πιέσω», δήλωσε.

Για την Κλόε Καρντάσιαν, λοιπόν, τα τέσσερα χρόνια χωρίς σεξ δεν αποτελούν κάτι για το οποίο αισθάνεται άβολα. Είναι μια συνειδητή επιλογή που, όπως εξηγεί, της έδωσε τον χρόνο να επουλώσει τις πληγές της και να καταλάβει καλύτερα τι θέλει από την προσωπική της ζωή. Και μέχρι να εμφανιστεί κάποιος που θα της δημιουργήσει πραγματικά την επιθυμία να μπει ξανά σε σχέση, δεν φαίνεται να έχει κανέναν λόγο να αλλάξει την καθημερινότητά της.