Red Bull Gym Clash: Δες Τι Έγινε Στον Εθνικό Τελικό Του Απόλυτου Fitness Διαγωνισμού

32 αθλητές από 8 γυμναστήρια της χώρας μας διαγωνίστηκαν στον Εθνικό Τελικό και διεκδίκησαν το εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό στην Αίγυπτο, σε έναν αγώνα δύναμης, αντοχής και στρατηγικής. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Crossfit Comradery.

Με εντυπωσιακές επιδόσεις, έντονο ανταγωνισμό και μοναδική αθλητική ενέργεια ολοκληρώθηκε τo Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο The Core Force Crossfit, το Red Bull Gym Clash στην Ελλάδα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η fitness διοργάνωση ένωσε κορυφαίες ομάδες γυμναστηρίων από όλη την Ελλάδα σε μια απαιτητική αναμέτρηση, όπου η φυσική κατάσταση, η στρατηγική και η ομαδικότητα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Οι οχτώ ομάδες που προκρίθηκαν από τους εθνικούς προκριματικούς του Σαββατοκύριακου 3 & 4 Οκτωβρίου, βρέθηκαν στον εθνικό τελικό όπου δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε workouts υψηλών απαιτήσεων. Τα αγωνιστικά challenges των προκριματικών αλλά και του εθνικού τελικού σχεδίασαν οι διεθνείς Red Bull αθλητές Ida Mathilde, Jake Dearden και Noah Olsen.

Το πρόγραμμα του εθνικού τελικού του Red Bull Gym Clash περιλάμβανε τρεις διαφορετικές δοκιμασίες. Στο πρώτο σκέλος, το power workout, η ομάδα καλούνταν μέσα σε 10 λεπτά να πετύχει το μέγιστο βάρος μέσα από μία σειρά ασκήσεων που περιλάμβανε clean, front squat και shoulder to overhead. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα έπρεπε να ολοκληρώσει το endurance workout, με air bike και dumbbell movement επαναλήψεις. Τέλος, το skill workout απαιτούσε από τους αθλητές να ολοκληρώσουν μέσα σε 10 λεπτά συγκεκριμένο κύκλο ασκήσεων sandbag to shoulder, synchro burbee box jump overs.

Η ομάδα του Crossfit Comradery αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του εθνικού τελικού, κατακτώντας για δεύτερη χρονιά την πρώτη θέση. Η ομάδα των τεσσάρων αθλητών θα εκπροσωπήσει ξανά φέτος τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό όπου πέρυσι κατέλαβε τη 2η θέση, σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη ομάδα της Βραζιλίας.

Πέρα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, το κοινό είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά ένα ξεχωριστό fitness show, με ένταση, δυναμισμό και αυθεντικό αθλητικό πάθος.

Το Red Bull Gym Clash έφερε στο προσκήνιο τη δύναμη της κοινότητας των γυμναστηρίων, αναδεικνύοντας πως το fitness δεν περιορίζεται στην ατομική προπόνηση, αλλά αποτελεί μια εμπειρία που βασίζεται στη συνεργασία, την αφοσίωση και τη συνεχή υπέρβαση των προσωπικών ορίων.