Η Otrivin παρουσιάζει το νέο Otrivin Παιδικό Xωρίς Συντηρητικά Mist Spray, σχεδιασμένο για μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση*

Η Otrivin παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το νέο Otrivin Παιδικό Mist Spray, μια νέα λύση για τη ρινική αποσυμφόρηση παιδιών ηλικίας 2 έως 12 ετών, σχεδιασμένη με γνώμονα την αποτελεσματική αποσυμφόρηση αλλά και την άνεση κατά τη χρήση*. Το νέο προϊόν διαθέτει πατενταρισμένη τεχνολογία Otrimist** και νέο σχεδιασμό ακροφυσίου, προσφέροντας μια πιο ήπια εμπειρία εφαρμογής για τα παιδιά.

Η ρινική συμφόρηση είναι συχνά το σύμπτωμα που δυσκολεύει περισσότερο τα παιδιά όταν είναι κρυωμένα, επηρεάζοντας τον ύπνο, το παιχνίδι και την καθημερινότητά τους. Το νέο Otrivin Παιδικό Mist Spray σχεδιάστηκε για να προσφέρει ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση, με δράση που αρχίζει μέσα σε 2 λεπτά και διαρκεί έως και 10 ώρες, συμβάλλοντας σε πιο ελεύθερη αναπνοή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.

Ταυτόχρονα, η νέα συσκευή χορήγησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση κατά τη χρήση. Το ακροφύσιο του νέου Otrivin Παιδικού Mist Spray είναι δύο φορές μικρότερο*** σε σχέση με το υπάρχον Otrivin Παιδικό Spray χωρίς συντηρητικά, ενώ η αντλία προσφέρει λεπτό ψεκασμό με απαλή αίσθηση, συμβάλλοντας σε μια πιο άνετη και διακριτική εμπειρία εφαρμογής για τα παιδιά.

Με τη νέα αυτή προσθήκη στην οικογένεια Otrivin, η Haleon, μία από τις κορυφαίες εταιρείες καταναλωτικής υγείας παγκοσμίως, συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, συνδυάζοντας επιστημονική τεχνογνωσία, καινοτομία και φροντίδα για όλη την οικογένεια.

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