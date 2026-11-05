Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Ιαπωνία βρίσκει τη θέση του στο μεσημεριανό τραπέζι του Matsuhisa Athens

Η ιαπωνική γαστρονομία αποκτά τη δική της ξεχωριστή θέση στις μεσημεριανές εξόδους, με το Matsuhisa Athens να παρουσιάζει ένα ειδικά διαμορφωμένο Lunch Omakase Menu, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα γευστικό ταξίδι με επιλεγμένες δημιουργίες και τη συνοδεία κρασιού.

Με σημείο αναφοράς τη μοναδική τοποθεσία του στον Αστέρα Βουλιαγμένης, το εστιατόριο αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση για όσους επιθυμούν να απολαύσουν ένα διαφορετικό lunch break, να πραγματοποιήσουν ένα επαγγελματικό γεύμα ή να συναντηθούν με φίλους, έχοντας ως φόντο τη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Σε ένα περιβάλλον όπου η ιαπωνική γαστρονομική παράδοση συναντά τη δημιουργική προσέγγιση του Nobu Matsuhisa, κάθε γεύμα αποκτά τον δικό του χαρακτήρα.

Το μενού, που επιμελήθηκαν ο Executive Chef Τόνυ Βρατσάνος και ο Head Chef Θωμάς Κουράκος, περιλαμβάνει μια σειρά από ξεχωριστές γαστρονομικές προτάσεις, με πρωταγωνιστές επιλεγμένα υλικά και χαρακτηριστικές γεύσεις της ιαπωνικής κουζίνας.

Στο επίκεντρο της μεσημεριανής πρότασης βρίσκεται το Lunch Omakase Menu, στην τιμή των 80€ κατ’ άτομο, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα πιάτα και ένα ποτήρι κρασί.

Η γευστική εμπειρία ξεκινά με το Yellowtail Jalapeño, έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό φρέσκου ψαριού με τη χαρακτηριστική ένταση του jalapeño, και συνεχίζεται με ένα επιλεγμένο Sushi Selection, που αναδεικνύει την ποικιλία και την αρμονία της ιαπωνικής κουζίνας. Ακολουθεί το εμβληματικό Black Cod Den Miso, με τη βελούδινη υφή του μαύρου μπακαλιάρου και τη χαρακτηριστική πλούσια γεύση της μαρινάδας miso, ενώ η γευστική σύνθεση ολοκληρώνεται με το Black Angus Beef Tenderloin Teriyaki, με τρυφερό φιλέτο μοσχαριού Black Angus και teriyaki sauce. Το μενού συνοδεύεται από ένα ποτήρι κρασί ανά άτομο, με επιλογή ανάμεσα σε λευκό ή ροζέ, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης με επιπλέον χρέωση 10€ ανά ποτήρι.

Εναλλακτικά, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από το à la carte menu, ανακαλύπτοντας τις διαφορετικές γαστρονομικές προτάσεις του εστιατορίου και απολαμβάνοντας αγαπημένες δημιουργίες που αναδεικνύουν τη φιλοσοφία της ιαπωνικής κουζίνας.

Είτε πρόκειται για ένα lunch είτε για ένα δείπνο, το Matsuhisa Athens συνδυάζει ξεχωριστές γεύσεις, προσεγμένη φιλοξενία και ένα ιδιαίτερο σκηνικό, προσφέροντας έναν ακόμη λόγο για να επισκεφθεί κανείς τον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 896 0510.

Lunch Omakase Menu: 80€ κατ’ άτομο. Περιλαμβάνει τέσσερα πιάτα και ένα ποτήρι κρασί (λευκό ή ροζέ), ενώ κάθε επιπλέον ποτήρι κρασί χρεώνεται 10€. Το μενού προσφέρεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και δεν διατίθεται τα Σαββατοκύριακα.



Matsuhisa Athens: Απόλλωνος 40 (Four Seasons Astir Palace Hotel Athens), Βουλιαγμένη 16671 | www.matsuhisaathens.com

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Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα – Πέμπτη: 13:00–16:00 & 19:00–00:30



Παρασκευή: 13:00–16:00 & 19:00–01:00



Σάββατο: 13:00–01:00



Κυριακή: 13:00–00:30

