BROWN Shopping Escape: Η διαμονή συναντά το shopping, το dining και το wellness

Τα Brown Hotels παρουσιάζουν το BROWN Shopping Escape, μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τη διαμονή με shopping benefits και ξεχωριστές dining και wellness προτάσεις, μέσα από τη συνεργασία τους με το The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Με αφετηρία δύο διαφορετικά ξενοδοχεία, το Brown Acropol και το PLAY Theatrou, το BROWN Shopping Escape δίνει μια διαφορετική διάσταση σε ένα city break στην Αθήνα. Shopping, γαστρονομία και στιγμές ευεξίας γίνονται μέρος της εμπειρίας, με διαφορετικά προνόμια ανά ξενοδοχείο.

Με απευθείας κράτηση για τουλάχιστον δύο διανυκτερεύσεις και τη χρήση του κωδικού SHOPBROWN, οι επισκέπτες των Brown Acropol και PLAY Theatrou, απολαμβάνουν 15% όφελος στη διαμονή και παράλληλα, αποκτούν το The Mall Athens Passport που τους προσφέρει αποκλειστικά shopping benefits σε επιλεγμένα καταστήματα του εμπορικού κέντρου. The Mall Athens, καθώς και ξεχωριστές dining και wellness εμπειρίες.

Στο Brown Acropol, στην πλατεία Ομονοίας, το BROWN Shopping Escape συνδυάζει την εξερεύνηση της Αθήνας με shopping, wellness και dining εμπειρίες. Μετά την shopping εμπειρία στο The Mall Athens, η εμπειρία συνεχίζεται πίσω στο ξενοδοχείο, με στιγμές χαλάρωσης στο spa και dinner στο rooftop με θέα την Ακρόπολη και την πόλη. Με το The Mall Athens Passport, οι επισκέπτες απολαμβάνουν προνόμια σε επιλεγμένα καταστήματα, ενώ το spa, το dinner και τα welcome cocktails εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο τη συνολική shopping εμπειρία.

Στην καρδιά του Ψυρρή, το PLAY Theatrou αποτελεί μια σύγχρονη urban βάση για όσους θέλουν να ανακαλύψουν την Αθήνα με τα πόδια, ανάμεσα σε cafés, bars, galleries και urban hotspots. Το The Mall Athens Passport προσθέτει στην εμπειρία shopping benefits σε επιλεγμένα καταστήματα του The Mall Athens, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν τη διαμονή τους με στιγμές χαλάρωσης στο spa και dinner με welcome cocktails στο Brown Acropol.

Με διάρκεια έως το τέλος Νοεμβρίου, το BROWN Shopping Escape μετατρέπει τη διαμονή στα Brown Hotels σε αφετηρία για μια ολοκληρωμένη εμπειρία προορισμού, συνδυάζοντας shopping, dining και υπηρεσίες ευεξίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το gr.brownhotels.com.