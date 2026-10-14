Right to Repair: Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ταυτόσημη με τη φιλοσοφία της Miele για ποιότητα με διάρκεια

Η επισκευασιμότητα αποτελεί βασική παράμετρο ήδη από το στάδιο ανάπτυξης των συσκευών Miele, με στόχο τη μακροχρόνια χρήση και την εξοικονόμηση πόρων.



Η Miele εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 15 χρόνια μετά τη διακοπή διάθεσης ενός μοντέλου, με περίπου 70.000 ανταλλακτικά να βρίσκονται σήμερα σε απόθεμα.



Πάνω από 2.400 τεχνικοί service παγκοσμίως της Miele και πολυάριθμοι συνεργάτες υποστηρίζουν πελάτες παγκοσμίως, ενώ το 2025, το ποσοστό επιτυχούς επίλυσης κατά την πρώτη επίσκεψη ανήλθε σε 87%.



Για τη Miele, η επισκευή αποτελούσε ανέκαθεν ουσιαστικό μέρος της υπόσχεσης ποιότητας που προσφέρει στους καταναλωτές. Οι συσκευές της σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούνται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και, όταν είναι απαραίτητο, να μπορούν να επισκευάζονται επαγγελματικά. Η επισκευασιμότητα λαμβάνεται υπόψη ήδη από το στάδιο ανάπτυξης των προϊόντων, ενώ η μακροχρόνια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και η οργανωμένη υποστήριξη service συμβάλλουν στην παράταση της ζωής των συσκευών και στην εξοικονόμηση πόρων.



Τι σημαίνει το Right to Repair για τον καταναλωτή

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Right to Repair αφορά επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες υπάρχουν ήδη απαιτήσεις Ecodesign, μεταξύ των οποίων πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία και καταψύκτες, καθώς και ηλεκτρικές σκούπες.

Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ανθεκτικότητας της Miele παραμένουν αμετάβλητα, όπως και οι ισχύοντες όροι εγγύησης. Οι επισκευές που καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση ή από την εγγύηση συσκευής Miele πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση, εφόσον η διαπιστωμένη βλάβη εμπίπτει στους αντίστοιχους όρους. Για επισκευές εκτός κάλυψης, το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τη συσκευή, το εύρος της εργασίας και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.

Για τη Miele, η δυνατότητα επισκευής, η μακροχρόνια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και η τεχνική υποστήριξη δεν αποτελούν απλώς απάντηση στις εξελίξεις γύρω από το Right to Repair, αλλά συνέχεια μιας φιλοσοφίας που θέτει στο επίκεντρο την ποιότητα, τη διάρκεια ζωής και την υπεύθυνη χρήση των πόρων. Πιστή στην υπόσχεση «Immer Besser» – «Πάντα Καλύτερα», η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε προϊόντα και υπηρεσίες που σχεδιάζονται για να διαρκούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Miele θεωρεί την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το Right to Repair ένα σημαντικό βήμα, το οποίο ενισχύει τον ρόλο της επισκευής ως βασικού στοιχείου της κυκλικής οικονομίας και συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και στην καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών σε πληροφορίες επισκευής, ανταλλακτικά και υπηρεσίες service. Ως εταιρεία με διεθνή παρουσία, η Miele υπογραμμίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές να εφαρμοστούν άμεσα και με όσο το δυνατόν πιο ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη, διαμορφώνοντας ένα σαφές και κοινό πλαίσιο για καταναλωτές, κατασκευαστές και συνεργάτες service.

«Στο μέλλον, η επισκευή θα διαδραματίζει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη κατανάλωση. Ως κατασκευαστής, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι οι υψηλής ποιότητας οικιακές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και, όταν είναι απαραίτητο, να επισκευάζονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα επισκευής αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής μας στον σχεδιασμό των προϊόντων και των υπηρεσιών μας», αναφέρει ο Axel Kruse, Senior Vice President και Head of the Customer Service Business Unit της Miele.

Η επισκευασιμότητα ξεκινά από τον σχεδιασμό

Στη Miele η δυνατότητα επισκευής δεν εξετάζεται εκ των υστέρων, αλλά ενσωματώνεται στη διαδικασία ανάπτυξης κάθε νέας συσκευής. Η γνώση και η εμπειρία του τμήματος service αξιοποιούνται συστηματικά για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων, ενώ η τακτική φροντίδα και συντήρηση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της λειτουργικότητάς τους σε βάθος χρόνου.



Παράλληλα, η Miele διατηρεί γνήσια ανταλλακτικά για τουλάχιστον 15 χρόνια μετά τη διακοπή διάθεσης ενός μοντέλου – σήμερα το απόθεμά της αριθμεί περίπου 70.000 ανταλλακτικά διεθνώς. Για επιλεγμένα εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, παρέχονται επίσης video guides, ενώ η εταιρεία συνιστά οι επισκευές να πραγματοποιούνται από το δικό της τμήμα after-sales service ή από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας.

Οι καταναλωτές παραμένουν ελεύθεροι να επιλέξουν τον πάροχο επισκευής τους, καθώς ανεξάρτητα κέντρα επισκευής μπορούν να εγγραφούν στη Miele ως «Professional Repairer», αποκτώντας πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες επισκευής και γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας.



Service που συνδυάζει τεχνολογία, τεχνογνωσία και άμεση υποστήριξη

Πολλά μικρά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να απαιτείται επίσκεψη τεχνικού. Για τον σκοπό αυτό, η Miele παρέχει ολοκληρωμένη online υποστήριξη με πληροφορίες troubleshooting, πρακτικές συμβουλές και περισσότερα από 250 self-help videos. Επιπλέον, μέσω του Miele Remote Assist, η ομάδα service μπορεί να αναλύει επιλεγμένες βλάβες με απομακρυσμένη διάγνωση και, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να τις επιλύει εξ αποστάσεως.

Όταν απαιτείται επίσκεψη στον χώρο, περισσότεροι από 2.400 τεχνικοί service της Miele και πολυάριθμοι συνεργάτες είναι διαθέσιμοι παγκοσμίως. Το 2025, το ποσοστό επιτυχούς επίλυσης κατά την πρώτη επίσκεψη ανήλθε σε 87%, περιορίζοντας την ανάγκη για επαναληπτικές επισκέψεις και προσφέροντας ταχύτερη και πιο αξιόπιστη υποστήριξη. Η επένδυση της Miele σε ένα ολοκληρωμένο διεθνές δίκτυο service αποτελεί βασικό μέρος της δέσμευσής της για μακροχρόνια χρήση και αξιόπιστη υποστήριξη των συσκευών.

Επισκευή και βιωσιμότητα στην πράξη



Στο πλαίσιο μιας πιο υπεύθυνης αξιοποίησης των πόρων, η Miele ανακατασκευάζει επαγγελματικά επιλεγμένα ανταλλακτικά, όπως ηλεκτρονικά εξαρτήματα, και τα χρησιμοποιεί ως refurbished spare parts στις επισκευές. Περίπου 10.000 ηλεκτρονικά εξαρτήματα ανακατασκευάζονται κάθε χρόνο. Τα ανταλλακτικά αυτά ελέγχονται διεξοδικά και πληρούν τα ίδια πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας με τα καινούργια, ενώ, ανάλογα με το εξάρτημα, μπορούν να κοστίζουν έως και 30% λιγότερο.



Η απόφαση για το αν μία επισκευή αξίζει να πραγματοποιηθεί εξαρτάται από την ηλικία και την κατάσταση της συσκευής, τη φύση της βλάβης και το εκτιμώμενο κόστος. Ειδικά στις υψηλής ποιότητας οικιακές συσκευές, η επισκευή μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί μια οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθολογική επιλογή ακόμη και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Οι ομάδες service της Miele παρέχουν σαφή καθοδήγηση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αξιολογήσει αν η επισκευή αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή ή αν είναι προτιμότερη η αντικατάσταση της συσκευής. Για επαγγελματική και ασφαλή επισκευή, η εταιρεία συστήνει τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασιών σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα σε καταρτισμένους τεχνικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό ραντεβού επισκευής, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της Miele: https://www.miele.gr/c/uphresies-episkeuhs-26.htm