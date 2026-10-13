Τόμπι Μαγκουάιρ: Πάντρεψε την πρώην σύζυγό του με τον νέο της σύντροφο και έκλεψε τις εντυπώσεις

Μπορεί ένας γάμος να έχει πρωταγωνιστή τον πρώην σύζυγο της νύφης; Στην περίπτωση της Τζένιφερ Μέγιερ, η απάντηση είναι ναι! Η πρώην σύζυγος του Τόμπι Μαγκουάιρ παντρεύτηκε τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της, Τζεφ Ογκουνλέσι, σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Χαβάη. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ο ρόλος του διάσημου ηθοποιού, καθώς ο αγαπημένος Spider-Man ανέλαβε να παντρέψει την πρώην γυναίκα του!

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο πολυτελές Four Seasons Resort Lanai, με φόντο τον ωκεανό και παρουσία αρκετών διάσημων προσκεκλημένων. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τη σύντροφό του, Βιτόρια Τσερέτι, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ και η σχεδιάστρια μόδας Ρέιτσελ Ζόι.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, η 49χρονη Τζένιφερ Μέγιερ και ο 34χρονος Τζεφ Ογκουνλέσι εμφανίζονται ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, ανταλλάσσοντας όρκους κάτω από μια εντυπωσιακή αψίδα γεμάτη λουλούδια.

Ο ιδιαίτερος ρόλος του Τόμπι Μαγκουάιρ στον γάμο

Η παρουσία του Τόμπι Μαγκουάιρ δεν περιορίστηκε σε εκείνη ενός απλού καλεσμένου. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο ηθοποιός ήταν εκείνος που τέλεσε την τελετή, χαρίζοντας στο ζευγάρι μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή.

Μάλιστα, ενώ διάβαζε όσα είχε ετοιμάσει για τους νεόνυμφους, η Τζένιφερ Μέγιερ αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί με τον νέο της σύζυγο.

Η κίνηση του ηθοποιού αποδεικνύει ότι ένας χωρισμός δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει και το τέλος μιας ουσιαστικής σχέσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Άλλωστε, ο Μαγκουάιρ και η Μέγιερ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τη Ρούμπι και τον Ότις, και όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να διατηρήσουν στενούς οικογενειακούς δεσμούς.

Στον γάμο βρέθηκαν και τα δύο παιδιά τους, καθώς και η νεογέννητη κόρη που απέκτησε η Μέγιερ με τον Ογκουνλέσι.

Ποιος είναι ο νέος σύζυγος της Τζένιφερ Μέγιερ;

Η Τζένιφερ Μέγιερ και ο Τζεφ Ογκουνλέσι ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν.

Ο 34χρονος επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ogunlesi Group, μιας εταιρείας διαχείρισης καλλιτεχνών. Έχει σπουδάσει στο Amherst College και προέρχεται από μια ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια.

Πατέρας του είναι ο Νιγηριανός δικηγόρος και επενδυτικός τραπεζίτης Αντεμπάγιο Ογκουνλέσι, με περιουσία που εκτιμάται στα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από την πλευρά της, η Τζένιφερ Μέγιερ είναι κόρη του Ρόναλντ Μέγιερ, ο οποίος έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος της NBCUniversal και επικεφαλής της Universal Studios.

By the way, Jennifer Meyer is 49 and Geoffrey Ogunlesi is 34 — a 15-year age gap. But looking at these two, you’d never guess it, right? 😍✨ https://t.co/JBHyLUqfUk — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) October 12, 2026

Μια οικογένεια που παρέμεινε ενωμένη μετά το διαζύγιο

Ο Τόμπι Μαγκουάιρ και η Τζένιφερ Μέγιερ παντρεύτηκαν το 2007 στη Χαβάη, όμως το 2016 αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Το 2020 η Μέγιερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ενώ η οριστική λύση του γάμου τους ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Page Six, ο γάμος τους λύθηκε νομικά στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελική απόφαση κατατέθηκε την 1η Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους δεν απομακρύνθηκαν. Αντίθετα, έβαλαν σε προτεραιότητα τα παιδιά τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια οικογενειακή καθημερινότητα στην οποία υπάρχει χώρος για όλους.

Σε συνέντευξή της στο People, τον περασμένο Μάιο, η Μέγιερ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της.

«Όταν ο Τόμπι κι εγώ χωρίσαμε, ήταν αμέσως ξεκάθαρο ότι η Ρούμπι και ο Ότις ήταν πάνω απ’ όλα. Νοιαζόμασταν πραγματικά ο ένας για τον άλλον και θέλαμε να παραμείνουμε φίλοι ό,τι κι αν συνέβαινε. Δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε μία ημέρα», είχε εξομολογηθεί.

Μάλιστα, είχε περιγράψει πόσο στενή παραμένει η επαφή τους, παρά τις αλλαγές στην προσωπική τους ζωή.

«Ταξιδεύουμε όλοι μαζί, περνάμε μαζί όλες τις γιορτές και γιορτάζουμε μαζί όλα τα γενέθλια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ο νέος της σύζυγος έχει αναπτύξει εξίσου καλή σχέση με τον Μαγκουάιρ.

«Είναι ένας απίστευτος πατέρας και ένας απίστευτος πρώην σύζυγος. Ο Τζεφ τον αγαπάει και το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά. Έτσι, όλα λειτουργούν απλώς αρμονικά».

Ο γάμος στη Χαβάη ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της ιδιαίτερης οικογενειακής ισορροπίας. Μια γυναίκα που ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, ένας πρώην σύζυγος που συμμετέχει με χαρά σε αυτό και τρία παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου οι σχέσεις δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τους τίτλους. Γιατί τελικά, μπορεί ένας γάμος να τελειώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να χαθούν μαζί του η αγάπη, η εκτίμηση και ο αμοιβαίος σεβασμός.