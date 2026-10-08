Τρέχουμε για καλό σκοπό: Η Purina® και οι Pet Runners στο φετινό Greece Race for the Cure®

Για 5η διαδοχική χρονιά, η Purina® δήλωσε δυναμικό «παρών» στο Greece Race for the Cure®, δίνοντας ξεχωριστό παλμό σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.

Ως υπερήφανος χορηγός των Pet Runners, η Purina® προσκάλεσε τους συμμετέχοντες να διανύσουν τη διαδρομή μαζί με τους τετράποδους φίλους τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης μέσα από μια διοργάνωση που φέτος συγκέντρωσε πάνω από 58.000 συμμετοχές.

Για τη φροντίδα των «τετράποδων δρομέων», η Purina® δημιούργησε ειδικά Pet Stops κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα και του περιπάτου, προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης και ενυδάτωσης. Παράλληλα, στο περίπτερο της Purina®, η ομάδα υποδέχθηκε χιλιάδες συμμετέχοντες, μοιράζοντας περισσότερα από 11.000 δείγματα τροφής και λιχουδιών Purina® για σκύλους και γάτες, ως μια απολαυστική επιβράβευση για τα κατοικίδια μετά τον τερματισμό.

Η Βάσια Κατσογιάννη, Group Brand Manager της Nestlé Purina® PetCare για την Ελλάδα, σημείωσε «Για εμάς στην Purina®, ο μοναδικός δεσμός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα κατοικίδιά τους αποτελεί πηγή έμπνευσης. Συμπληρώνοντας 5 χρόνια ενεργής συμμετοχής στο Greece Race for the Cure®, νιώθουμε περήφανοι που τρέχουμε μαζί με τους τετράποδους φίλους μας για καλό σκοπό. Με τη συμμετοχή μας, υπενθυμίζουμε ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές!»

Η Purina® βρίσκεται σταθερά στο πλευρό ανθρώπων και ζώων, προωθώντας δράσεις που συμβάλλουν σε μια πιο υγιή και ευχάριστη καθημερινότητα για όλους.