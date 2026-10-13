Μάκης Αμπλιανίτης «No More Melodies» στο Theatre of the NO

Ο κορυφαίος κιθαρίστας – συνθέτης Μάκης Αμπλιανίτης παρουσιάζει ζωντανά το τελευταίο προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο «No More Melodies», το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 21:30 στο Theatre of the NO.

Στο νέο άλμπουμ η διάθεση είναι διαφορετική για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς όλα τα κομμάτια, πλην ενός, είναι νέες συνθέσεις του Μάκη Αμπλιανίτη, ενώ διαφορετικός είναι και ο ήχος, που επηρεάζει καθοριστικά την αυτοσχεδιαστική τους προσέγγιση. Ο χαρακτηριστικός ήχος της jazz κιθάρας εμπλουτίζεται με ηλεκτρική κιθάρα και effects, δημιουργώντας μια ηχητική παλέτα που αντλεί στοιχεία από τη «χρυσή εποχή» της funk και της rock σκηνής.

Μαζί με τα κομμάτια του νέου άλμπουμ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει γνωστά σε όλους κομμάτια και τραγούδια του κλασσικού jazz και blues ρεπερτορίου και αυτό είναι κάτι που δένει μοναδικά με την δεινότητα του Γιάννη Μόνου στο Hammond organ αλλά και στο τραγούδι. Μαζί τους o Γιώργος Μανιάτης, ένας ταλαντούχος μουσικός που συμπράτει με την άρτια τεχνική και τον συμπαγή ήχο του στα drums.

Ο Μάκης Αμπλιανίτης αποτελεί μια ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Μανώλης Λιδάκης, Μαρία Φαραντούρη, Βαγγέλης Γερμανός και Παντελής Θαλασσινός, αλλά και με κορυφαίους μουσικούς της διεθνούς ethnic-jazz σκηνής, όπως οι Hariprasad Chaurasia, Glen Velez, Omar Faruk Tekbilek, Fuat Saka και Dragan Dautovski. Στην πορεία του έχει επίσης συνεργαστεί με τους Haig Yazdjian, Μάνο Αχαλινωτόπουλο, Πέτρο Ταμπούρη, Bustan Abraham, Abdelli και τους Bulgarian Voices.

Ξεχωριστή θέση στην πορεία του κατέχει το «Love Secret», από το τρεις φορές πλατινένιο άλμπουμ «BAHAR», που έχει ταξιδέψει εκτός Ελλάδας, έχει διασκευαστεί από μουσικούς και τραγουδιστές του εξωτερικού και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views στο YouTube. Το νέο του άλμπουμ «No More Melodies» κυκλοφορεί σε CD, καθώς και σε ειδική έκδοση βινυλίου 180gr, υπογεγραμμένη από τον δημιουργό.

Info

Μάκης Αμπλιανίτης – κιθάρα

Γιάννης Μόνος – Hammond Organ

Γιώργος Μανιάτης – τύμπανα

Ημ/νια: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 21:30

Tιμή Εισιτήριου: 15€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-makis-ablianitis-no-more-melodies_sen_2008321.html

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

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