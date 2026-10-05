L’Oréalistar Event: Οι creators πήραν την ομορφιά στα χέρια τους

Η L’Oréal Hellas άνοιξε τις πόρτες του ΦΙΑΤ στη Λεωφόρο Συγγρού για το πρώτο L’Orealistar Event, μια γιορτή για τους ανθρώπους που δημιουργούν περιεχόμενο γύρω από την ομορφιά. Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και εκατοντάδες content creators του L’Orealistar γέμισαν τον χώρο, δείχνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το L’Orealistar είναι η κοινότητα που εμπνέει, ενδυναμώνει και σχηματίζει τις τάσεις του αύριο.



Το μήνυμα ήταν ένα και ακουγόταν παντού: «Your Creator Club». Κάθε γωνιά και μια διαφορετική δραστηριότητα μέσα από την οποία η γνώση γινόταν παιχνίδι.LORÉALISTAR MASTERCLASS: Η ΓΝΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το L’Orealistar Masterclass, όπου beauty experts της L’Oréal, ανάμεσά τους ο Παντελής Τουτουντζής, ο Νικόλας Βιλλιώτης, η Μαργαρίτα Δούκα, ο Τόλης Γιακουμάκης και η Ρεβέκκα Διρχαλίδου, αποκάλυψαν τα μυστικά του make up, του haircare και του skincare, δίνοντας στους creators νέες ιδέες για το περιεχόμενο και τη δημιουργική τους εξέλιξη.

ON AIR: ΟΙ CREATORS ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Στο podcast corner, η Χριστιάννα Μήττα και η Έλενα Παληού μοιράστηκαν στιγμές από τη διαδρομή τους στο content creation: από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την εξέλιξη της δουλειάς τους και τη συνεργασία τους με brands της L’Oréal. Η συζήτηση άνοιξε τον διάλογο με τα μέλη της κοινότητας γύρω από τις εμπειρίες και τις προοπτικές ενός creator.

PLAY MODE: ON – ΕΝΑ BEAUTY PLAYGROUND ΓΕΜΑΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Η εμπειρία συνεχίστηκε στα activity corners, όπου οι creators πέρασαν από τη θεωρία…στη δράση. Παιχνίδια και δημιουργικές δοκιμές μετέτρεψαν τον χώρο σε ένα beauty playground με αμέτρητες αφορμές για συμμετοχή αλλά και δημιουργία περιεχομένου.

Το BEEFEATER ΣΤΟ L’OREALISTAR EVEN

Το Beefeater έδωσε το δικό του urban vibe στη διοργάνωση, με ένα bar εμπνευσμένο από το Λονδίνο, με την χαρακτηριστική κόκκινη αισθητική του. Με signature cocktails και ένα μενού με ονόματα εμπνευσμένα από τη γλώσσα των creators, αποτέλεσε ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης και συζήτησης ανάμεσα στις δραστηριότητες του event.

#LOREALISTARGREVENT: ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΠΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ