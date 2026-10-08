Η Στοά Αρσακείου επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, με γαστρονομία, πολιτισμό και αγορά στην καρδιά της Αθήνας

To Μέγαρο Αρσακείου, ένα τοπόσημο με παράδοση σχεδόν 200 ετών, στη συμβολή των οδών Πεσμαζόγλου και Σταδίου, και πρόσοψη επί τεσσάρων οδών (Σταδίου, Πεσμαζόγλου, Αρσάκη και Πανεπιστημίου), επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, με το άνοιγμα όλων των καταστημάτων εντός της Στοάς Αρσακείου και του concept ΣΤΟΑ, από τον Οκτώβριο του 2026 ως ένας δυναμικός κόμβος εμπειρίας.

Το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κτιρίου περιλαμβάνει 3 πτέρυγες (Γαστρονομίας και Πολιτισμού, Πολιτισμού, Εμπορίου) στο ευρύτερο συγκρότημα. Η πτέρυγα Γαστρονομίας και Πολιτισμού, το concept ΣΤΟΑ εντός της Στοάς Αρσακείου χωρίζεται επιμέρους σε 5 πυλώνες (Γαστρονομία, Αγορά, Δημιουργοί, Πολιτισμός, Εκπαίδευση).

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εστίαση 12:30 – 23:30 Καφέ & Πρωινά Από τις 07:30 ΣΤΟΑ AGORA 07:30 – 21:00 Εμπορικά Καταστήματα 09:00 – 20:00 Bars 13:00 – 23:30

* Τα καταστήματα είναι ανοικτά κάθε μέρα ανοιχτά και τις Κυριακές.

* Τα ωράρια λειτουργίας ενδέχεται να μεταβληθούν και μπορεί να είναι ξεχωριστά για κάθε κατάστημα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ

Μετρό: Σταθμοί Πανεπιστήμιο & Σύνταγμα

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πολλαπλές γραμμές σε άμεση γειτνίαση στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου

Parking: Δημοτικό Parking Πλατείας Κλαυθμώνος, Δημοτικό Parking Πλατείας Κοτζιά, καθώς και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης στην περιοχή

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ

14 ανελκυστήρες για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα

17 πτυσσόμενες ράμπες για πρόσβαση στα καταστήματα

Προσβάσιμες τουαλέτες ΑμεΑ

Κατάλληλη σήμανση και διαδρομές προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους

Χειρολισθήρες και στηρίξεις όπου απαιτούνται

Χώροι και είσοδοι χωρίς εμπόδια

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

400 νέες θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες)

17 συνεργάτες κάτω από την ίδια στέγη

270.000 επισκέπτες τους πρώτους 2 μήνες πιλοτικής λειτουργίας

ΟΙ 3 ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εντός της Στοάς Αρσακείου, η Πτέρυγα Γαστρονομίας και Πολιτισμού περιλαμβάνει το concept ΣΤΟΑ, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Γαστρονομία, αγορά ελληνικών προϊόντων, δημιουργία, πολιτισμός και εκπαίδευση αλληλεπιδρούν σε έναν κοινό χώρο. Ένα οικοσύστημα με 17 συνεργάτες κάτω από την ίδια στέγη, κάνει πράξη ένα κοινό όραμα στην καρδιά της Αθήνας: την ανάδειξη της ελληνικής και μεσογειακής κουλτούρας ως σύγχρονου τρόπου ζωής.

ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Από την αναβαθμισμένη αισθητικά και λειτουργικά είσοδο επί της οδού Πεσμαζόγλου, οι επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση στο Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν», το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί στον ιστορικό του χώρο, αλλά και στην Εμπειρία Ευρώπη – Europa Experience, που προσφέρει μια διαδραστική γνωριμία με τους θεσμούς της Ε.Ε. Επίσης, στην Πτέρυγα Πολιτισμού η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία επαναλειτουργεί το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στις αίθουσες Λόγου και Τέχνης του κτιρίου.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗ – EUROPA EXPERIENCE

Το Europa Experience δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν με έναν διαδραστικό και καινοτόμο τρόπο την ιστορία και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρακολουθούν σε real time το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Με τη χρήση πρωτοποριακών εργαλείων και πολυμέσων ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί και να βιώσει το πώς συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις προκλήσεις της εποχής μας. Η είσοδος του διαδραστικού αυτού μουσείου είναι δωρεάν, ενώ όλες οι επισκέψεις στα Europa Experience είναι διαθέσιμες στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ»

Το Θέατρο Τέχνης «Κάρολου Κουν», που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας. Η Legendary Food επενδύει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της εισόδου από την οδό Πεσμαζόγλου, ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί στενή συνεργασία με την καλλιτεχνική του ομάδα. Το επόμενο διάστημα σχεδιάζονται συνέργειες που θα συνδέουν το θέατρο με θεματικές δράσεις στο ευρύτερο κτιριακό συγκρότημα, δημιουργώντας μια νέα πολιτιστική δυναμική.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι επόμενοι κύκλοι εκπαιδευτικών και ευρύτερα μορφωτικών προγραμμάτων δρομολογούνται στις Αίθουσες Λόγου και Τέχνης “Γεώργιος Μπαμπινιώτης”, στη Στοά Αρσακείου, στο ιστορικό οικοδομικό συγκρότημα που χρονολογείται από το πρώτο ήδη μισό του 19ου αιώνα. Συνεχίζοντας έτσι την επιτυχημένη συμβολή της Στοάς του Βιβλίου στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα, κατά την παραγωγική δεκατετραετία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε, από το 2007 έως το 2021.

ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο ιστορικός εμπορικός άξονας της Σταδίου ζωντανεύει ξανά με τα καταστήματα Lacoste και The Bostonians, υπό τη διαχείριση της Notos Com, το κατάστημα της BSB του ομίλου B&F και το κατάστημα Nike, υπό τη διαχείριση του ιταλικού ομίλου Percassi.

ΣΤΟΑ — 5 ΠΥΛΩΝΕΣ | 17 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 — ΣΤΟΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

KALANISA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψάρι/ Θαλασσινά — Street food & Dine-in

«Καλάνησα» είναι το τοπωνύμιο που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι για τις Αλκυονίδες Νήσους του Κορινθιακού κόλπου, κι από εκεί ξεκινά η ιστορία. Με την υπογραφή των σεφ Θωμά Μάτσα και Αριστοτέλη Ζέρβα, το KALANISA φέρνει στο κέντρο της Αθήνας ποιοτικά ψάρια όλο το χρόνο, γαρίδες Κοιλάδας, Θερμαϊκού και Μεσολογγίου, όστρακα Σαρωνικού και πρώτες ύλες κυρίως από την Πελοπόννησο. Στο street food μενού, φιλέτα ψαριού σε σάντουιτς, μπέργκερ ψαριού και ψαρόσουπες, ενώ το dine in εμπλουτίζεται και με φιλέτα ψαριού ωρίμανσης, όστρακα, ωμοφαγία και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές με ψάρι.

ΑΨΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κρέας — Street food & Dine-in

Το ΑΨΥΣ δεν είναι απλώς ένα grill house, είναι η γευστική αναβίωση της παλιάς αθηναϊκής στοάς. Με τη σχάρα του σεφ Γιάννη Λιόκα, εκεί που η πόλη βράζει από ζωή ανάμεσα σε θέατρα και βιβλιοπωλεία, το ΑΨΥΣ επαναφέρει το σουβλάκι ως ιεροτελεστία: επιλεγμένα κρέατα από όλη την ελληνική ύπαιθρο, ανοιχτή κουζίνα όπου η φωτιά γίνεται θέαμα, προσεγμένο, ποιοτικό σουβλάκι και παραδοσιακά ορεκτικά από μικρούς παραγωγούς. Ένα τραπέζι όπου συνυπάρχουν ο φοιτητής, ο επιχειρηματίας και ο κάθε επισκέπτης, το χθες και το σήμερα στην ίδια μπουκιά.

MACARIOS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζυμαρικό — Street food

Το MACARIOS, με σεφ τον Πάνο Ιωαννίδη, είναι ένα σύγχρονο ελληνικό concept βασισμένο σε μια απλή ιδέα: φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά καθημερινά, με σάλτσες μαγειρεμένες με φροντίδα και ποιοτικά υλικά. Το ζυμαρικό συνδυάζεται όπως θέλει ο καθένας, με κιμά, σπιτική ντομάτα, μυζήθρα, φέτα και ελιές, σε γιουβέτσι, και αν δεν θέλει να φάει επί τόπου, παίρνει μαζί του φρέσκα ζυμαρικά και σάλτσα για το σπίτι. Γρήγορο στο σερβίρισμα, πλούσιο σε γεύση, απλό αλλά ουσιαστικό. Το MACARIOS δεν είναι απλά pasta, είναι ελληνικό comfort food με φιλοσοφία.

TABLE MOLON LAVE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μαγειρευτό — Street food & Dine-in

Το TABLE MOLON LAVE είναι ένα διεθνές μαγειρείο με ελληνικές ρίζες, όπου το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς συστατικό αλλά φιλοσοφία. Στην κουζίνα του, ο σεφ Νίκος Θωμάς και το MOLON LAVE, το Νο1 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο μίας Σοδειάς στην Ελλάδα, με παρουσία άνω της δεκαετίας και όραμα να αναδείξει τα αγροτικά προϊόντα της ελληνικής γης. Στο κέντρο του χώρου ένα τραπέζι εμπνευσμένο από τον κορμό της ελιάς καλεί τους ανθρώπους να μοιραστούν, να διαλέξουν, να συνδεθούν: κάθε γεύμα είναι πράξη σύνδεσης, κάθε τραπέζι δήλωση. Το TABLE MOLON LAVE προσκαλεί σε kind dining, γιατί το καλό φαγητό είναι δικαίωμα.

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΑΙΓΑΙΟΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λουκουμάδες — Street food

Οι ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΑΙΓΑΙΟΝ υπάρχουν στην καρδιά της Αθήνας από το 1926, τρεις γενιές της οικογένειας Φύλλα, μια χειροποίητη μηχανή παρασκευής κατασκευασμένη από τον πατέρα της σημερινής γενιάς, Μιχάλη Φύλλα, και μια συνταγή που ξυπνά μνήμες. Η τρίτη γενιά επιστρέφει στη ΣΤΟΑ ακριβώς στα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με παραδοσιακούς λουκουμάδες με μέλι, ζάχαρη άχνη και κανέλα, επιλεγμένες, σύγχρονες εκλεπτυσμένες εκδοχές, ρυζόγαλο, μπουγάτσα και ελληνικό καφέ. Αυθεντικό μέλι, φρέσκο ελληνικό γάλα, ποιοτικές πρώτες ύλες και η διαδικασία παρασκευής ορατή στον επισκέπτη. Μια μικρή, γλυκιά εμπειρία, αυθεντική και προσεγμένη.

ΦΥΣΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γλυκό — Street food & για το σπίτι

Το ΦΥΣΙΣ είναι ένα ποιοτικό ελληνικό ζαχαροπλαστείο με φιλοσοφία που αντλεί έμπνευση από τη φύση, την εποχικότητα και την αυθεντική γεύση. Ατομικά γλυκά, τούρτες, παγωτά, σιροπιαστά, μπισκότα, κέικ και τσουρέκια, με επιλογές χωρίς ζάχαρη, χωρίς ζωικά λιπαρά, χωρίς γλουτένη και ταυτόχρονα χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Βιολογικές πρώτες ύλες εποχής, φυσικές εναλλακτικές γλυκαντικών, τεχνικές χωρίς περιττή επεξεργασία. Η ελληνικότητα εκφράζεται από τις γευστικές μνήμες ως τη φιλοσοφία: μέτρο, ισορροπία, αυθεντικότητα. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να πάρει γλυκά για το σπίτι αλλά και σε μικρότερες ποσότητες για να συνοδεύσει ένα γεύμα του στη ΣΤΟΑ.

DRUNKY GOAT

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κρασί/ Μπύρα/ Αποστάγματα — Bar concept & Dine–in & Κάβα

Το DRUNKY GOAT εμπνεύστηκε από τους σάτυρους του Διόνυσου, πλάσματα παιχνιδιάρικης διάθεσης και απελευθέρωσης, για να σπάσει την αμηχανία μπροστά στο κρασί: χαρά, χιούμορ, αντι-snob διάθεση. Στηρίζεται στα wine dispensers και wine flight για μια γεύση από διαφορετικές ποικιλίες με μια επίσκεψη, σε πιο premium επιλογές από ελληνικές και κυρίως γηγενείς ποικιλίες και σε μικρά συνοδευτικά στον communal χώρο, με δυνατότητα full dining εντός του καταστήματος. Επιπλέον, ο επισκέπτης εκπαιδεύεται μέσω του web app παιχνιδιού, το βραβευμένο Blind Goat Game. Ο χώρος λειτουργεί και ως κάβα για να εξυπηρετήσει και την ανάγκη να πάρει κάποιος κάτι για το σπίτι. Το καλό κρασί ανήκει σε όλους, χωρίς αμηχανία «μήπως πω κάτι λάθος».

BOARDING PASS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Cocktails — Bar concept

Το BOARDING PASS είναι το departure lounge του ΣΤΟΑ όπου τα κλασικά cocktails απογειώνονται με ελληνικό προορισμό από την ομάδα του A for Athens. Cocktails on tap με κλασικές συνταγές και ελληνικά twists, signature cocktails εμπνευσμένα από ελληνικούς προορισμούς, ελληνικά αποστάγματα, low ABV και επιλογές χωρίς αλκοόλ με ελληνικά αρωματικά στοιχεία. Η σύγχρονη ελληνική mixology δημιουργεί ένα flight menu εμπνευσμένο από αεροπορικό concept και pairing προτάσεις με τα υπόλοιπα concepts του ΣΤΟΑ.

5 ALMONDS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καφές/ Ξηροί Καρποί — Street food

Το 5 ALMONDS είναι σύγχρονο urban concept που συνδυάζει specialty καφέ, ξηρούς καρπούς υψηλής ποιότητας, ολόφρεσκα αποξηραμένα φρούτα, χειροποίητα βούτυρα ξηρών καρπών και υγιεινά snacks, εμπνευσμένο από τους πέντε συμβολισμούς του αμυγδάλου στην παράδοση: Υγεία, Ευτυχία, Μακροζωία, Αφθονία, Γονιμότητα. Freshly roasted coffee, ξηροί καρποί με γεύσεις Rifai, ελληνικοί απλοί ξηροί καρποί και μεσογειακές επιλογές καθημερινής ευεξίας με έμφαση στη φρεσκάδα και την καθαρή ενέργεια. Ένα all-day stop για όποιον επιλέγει συνειδητά με τι τρέφει το σώμα του.

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 — ΣΤΟΑ AGORA

ΣΤΟΑ AGORA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Προϊόντα Ελλήνων Παραγωγών

Το ΣΤΟΑ AGORA είναι το «μπακάλικο» νέας γενιάς που επανασυστήνει τα ελληνικά προϊόντα, όχι ως κάτι παλιό ή νοσταλγικό, αλλά ως κάτι ζωντανό, σύγχρονο και περήφανο. Ένα φυσικό κατάστημα με αυθεντικά ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, επιλεγμένα με αυστηρά γευστικά κριτήρια, όπου μικρομεσαίοι παραγωγοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας αποκτούν μόνιμη εκπροσώπηση στα ράφια του, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Το κατάστημα συγκεντρώνει ήδη 4000 κωδικούς από 370 παραγωγούς. Τυριά, γιαούρτια, χειροποίητα ζυμαρικά και τραχανάδες, σάλτσες, χύμα όσπρια, βότανα, μέλι, μαρμελάδες, αποστάγματα και μπύρες, προϊόντα που διαφορετικά θα απαιτούσαν ταξίδι σε όλη την Ελλάδα για να ανακαλυφθούν, με έμφαση στις ΠΟΠ και ΠΓΕ ονομασίες. Ο παραγωγός εδώ έχει όνομα και πρόσωπο, και ο επισκέπτης δεν αγοράζει απλώς ένα προϊόν, γνωρίζει την ιστορία του ανθρώπου που το έφτιαξε. Δίπλα στα ράφια, μια πρόταση ελαφριάς εστίασης εμπνευσμένη από τα ίδια τα προϊόντα δίνει τη δυνατότητα να τα δοκιμάσει κανείς σε πραγματικό χρόνο. Στο χώρο λειτουργεί εργαστήριο, όπου ο αρτοποιός Δημήτρης Λύτρας και η ομάδα του εμπνέεται από τα προϊόντα, επεξεργάζεται την πρώτη ύλη και φτιάχνει καθημερινά φρέσκες πίτες με δικό του χειροποίητο προζυμένιο φύλλο, σάντουιτς με χειροποίητο ψωμί και υλικά από τα ράφια του καταστήματος καθώς και άλλες συνταγές.

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 — ΣΤΟΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

OBJECT N.9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αντικείμενα design/ Κεραμικό/ Άρωμα/ Κόσμημα

Το Object N.9 είναι διεθνές concept store όπου design, χειροτεχνία και σύγχρονη τέχνη συναντιούνται. Η Λουκία Θωμοπούλου και η ομάδα του Galleria Spigolo Francesca & Stefano Consolati επιλέγουν “objects of desire”, αντικείμενα design, κεραμικά, αρώματα και κοσμήματα από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και παραπέρα, για την αισθητική και αφηγηματική τους αξία, προορισμένα να γίνουν βίωμα, χάρισμα και να αγαπηθούν. Έμφαση δίνεται στην ανακάλυψη μικρών καλλιτεχνικών και χειροτεχνικών πρωτοβουλιών κυρίως από Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο.

FAOS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οπτικό

Το FAOS είναι ελληνικό brand γυαλιών ηλίου που εμπνέεται από το μεσογειακό φως, τα νησιά και την αρχαία ελληνική μυθολογία, δημιουργώντας συλλογές με καθαρές γραμμές και εκλεπτυσμένες χρωματικές παλέτες. Η οικογένεια Αβράμη, με 30ετή εμπειρία, σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα οπτικά στην Ελλάδα σε μικρές παρτίδες με συνεπή δέσμευση στη βιώσιμη παραγωγή. Το flagship store στη ΣΤΟΑ λειτουργεί ως χώρος εμπειρίας: ανακάλυψη των συλλογών μέσα από μια ολοκληρωμένη γνωριμία με το design και τη δεξιοτεχνία του brand.

MASTIC SPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλλυντικά

To MASTIC SPA είναι η εταιρεία της χιώτικης οικογένειας Σόδη, με ιστορία που ξεκινά το 1875 από το φαρμακείο «Σόδης» στη Χίο, με βάση τη μοναδική μαστίχα Χίου ΠΟΠ. Η 5η γενιά συνεχίζει το όραμα να ταξιδέψει η μαστίχα παγκοσμίως μέσα από καλλυντικά και ολοκληρωμένες θεραπείες, με 10 βραβεία ομορφιάς και δίκτυο 300+ σημείων πώλησης. Στη ΣΤΟΑ: Skin consultations, δοκιμές προϊόντων, εποχιακά rituals ομορφιάς και προτάσεις δώρων.

‘ERGON

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ένδυση

Το ergon, υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Μαριέττας Καρπαθίου, αποτελεί ένα contemporary cultural brand ένδυσης που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ ελληνικής παράδοσης και σύγχρονου design. Από το 2014, αντλεί έμπνευση από την καλλιτεχνική και ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας, επαναφέροντας την τεχνική του αργαλειού μέσα από τη χρήση ελληνικού βαμβακιού, τοπικής παραγωγής και εξειδικευμένων επεξεργασιών. Οι συλλογές αποτελούνται από διαχρονικά, περιορισμένης παραγωγής κομμάτια, σχεδιασμένα με έμφαση στη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ — LABBOK

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φαρμακείο/ Καλλυντικά

Το LABBOK είναι δημιούργημα της οικογένειας Μπόκαρη: ελληνική εταιρεία βιολογικών καλλυντικών με 11 διεθνή βραβεία, 100% Vegan, με τα υψηλότερα ποσοστά πιστοποιημένων βιολογικών συστατικών και η πρώτη ελληνική με πιστοποίηση Cruelty Free. Δίπλα, το φαρμακείο με γαληνικό εργαστήριο — λειτουργεί αδιάκοπα στην Αθήνα από το 1988 — δημιουργεί εξατομικευμένα σκευάσματα για ιδιαίτερες ανάγκες: δερματολογικά, παιδιατρικά, ορμονολογικά, κτηνιατρικά, παρασκευασμένα με επιστημονική ακρίβεια όταν η έτοιμη φαρμακευτική μορφή δεν αρκεί. Δύο φιλοσοφίες, μία κοινή δέσμευση: επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα με σεβασμό στον άνθρωπο.

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 — ΣΤΟΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΑ CULTURE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πολυχώρος Πολιτισμού/ Εκδηλώσεις

Το Στοά Culture είναι ένας νέος χώρος πολιτισμού και εκδηλώσεων που προσφέρει στο κοινό αφορμές συνάντησης και γνωριμίας με εκπροσώπους της δημιουργικής σκηνής της πόλης.Εσωτερικά ο χώρος λειτουργεί ως art-culture space με εκδηλώσεις, εργαστήρια, tiny concerts, pop up studio ηχογράφησης και παραγωγής. Το αίθριο που βρίσκεται στην καρδιά της Στοάς Αρσακείου επανασυστήνεται ως ένας ανοιχτός χώρος δημιουργίας, προσβάσιμος από όλους. Σε συνεργασία με φορείς και Ιδρύματα προγραμματίζονται εικαστικές εγκαταστάσεις και παρουσιάσεις σημαντικών καλλιτεχνών. Κάθε Σάββατο, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, αναβιώνει η μακροχρόνια σχέση της στοάς με τον κόσμο του βιβλίου: pop up βιβλιοθήκη, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, ομιλίες και ζώνες φιλαναγνωσίας για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, εγκαινιάζεται ο κύκλος συναντήσεων και συζητήσεων «ΣΤΟΑ Υπεράνω» με πρόσωπα από την πολιτική και τη δημόσια ζωή της χώρας.

ΠΥΛΩΝΑΣ 5 — ΣΤΟΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

LIDL HOUSE ATHENS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εκπαίδευση/ Εμπειρία

Στο LIDL HOUSE ATHENS, η γεύση μετουσιώνεται σε εκπαίδευση γύρω από την ελληνική γαστρονομία και τη βιωσιμότητα. Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την εγχώρια παραγωγή, προωθώντας τα ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πλέον και μέσα από αυτόν τον μη εμπορικό χώρο, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες για κάθε ηλικία, ενισχύοντας την ποιότητα και την αυθεντικότητα. Ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος καθοδηγεί δράσεις γαστρονομικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας τη γευστική ταυτότητα και την τεχνική αρτιότητα. Μέσα από σύγχρονες υποδομές παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου και στρατηγικές συνεργασίες με θεσμικούς φορείς και σεφ, ο πυλώνας αυτός μετατρέπει την κληρονομιά της ελληνικής γης σε εύληπτη και εφαρμόσιμη γνώση για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

ΟΙ 9 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Με την αναβάθμιση του κτιρίου και τον εμπλουτισμό των χρήσεων, ο επισκέπτης πλέον μπορεί μέσα στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα να βιώσει 9 διαφορετικές εμπειρίες. Να παρευρεθεί σε εκδηλώσεις πολιτισμού στο Αίθριο της Στοάς Αρσακείου, να συμμετέχει σε μαθήματα από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, να παρακολουθήσει μια παράσταση στο Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν», να ενημερωθεί μέσα από το διαδραστικό Europa Experience, να ψωνίσει είτε από μεγάλα fashion brands, είτε από μικρότερους δημιουργούς, να προμηθευτεί προϊόντα μικρών και μεσαίων Ελλήνων παραγωγών, να καθίσει για φαγητό και ποτό είτε στο χώρο συνεστίασης, είτε σε χώρους dine-in των καταστημάτων και τέλος να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα γύρω από τη μεσογειακή διατροφή και την ελληνική γαστρονομία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το Μέγαρο Αρσακείου δεν είναι απλώς ένα οικοδόμημα, αλλά ένα ζωντανό σύμβολο της ελληνικής εκπαίδευσης και αρχιτεκτονικής που δεσπόζει στον νεοκλασικό άξονα της Αθήνας. Ο πυρήνας του συγκροτήματος, το Καυτανζόγλειο Μέγαρο, ανεγέρθηκε μεταξύ 1846 και 1852 σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, με την προτομή της θεάς Αθηνάς στην κορυφή να υπογραμμίζει την αποστολή του για τη γνώση. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στόχο είχε να φιλοξενήσει στο κτίριο αυτό Παρθεναγωγείο για την εκπαίδευση των γυναικών.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι επεμβάσεις του Ερνέστου Τσίλλερ πρόσθεσαν στο κτίριο τη χαρακτηριστική αισθητική του ταυτότητα με τους μεταλλικούς θόλους, τις περίτεχνες γιρλάντες και την εμβληματική πρόσοψη επί της οδού Σταδίου. Το 1907 εγκαινιάστηκε η Στοά Αρσακείου, ένας από τους πρώτους κλειστούς εμπορικούς χώρους της Αθήνας, επηρεασμένος από τα παριζιάνικα περάσματα. Η στοά φιλοξένησε αρχικά βιβλιοπωλεία, καταστήματα ειδών γραφικής ύλης και κοσμηματοπωλεία, καθιστώντας την ένα από τα πλέον δραστήρια σημεία του κέντρου. Η υαλοσκεπής κάλυψή της επιτρέπει φυσικό φωτισμό, δημιουργώντας μια αίσθηση ανοιχτού χώρου μέσα στο αστικό περιβάλλον, ενώ οι επιβλητικές είσοδοί της από τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου ενισχύουν τη μνημειακότητα του συνόλου.

Το μέγαρο στέγαζε τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Σχολεία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’30, οπότε και μεταφέρθηκαν στο Ψυχικό. Το 1937 χτίστηκε στον αίθριο χώρο το κινηματοθέατρο «Ορφέας», το οποίο, κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80 και στο πλαίσιο της αποκατάστασης του μεγάρου, κατεδαφίστηκε. Στη θέση του φτιάχτηκε η Στοά του Βιβλίου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η αναγέννηση μέρος του συγκροτήματος από τη Legendary Food αποτελεί μια επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά και το μέλλον της πόλης. Η προσέγγιση της ανάπλασης βασίστηκε στον απόλυτο σεβασμό της αυθεντικότητας του κτιρίου, με την αφαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων και την προσεκτική αποκατάσταση των αρχικών χρωμάτων και υλικών σε κουφώματα, πατώματα και στέγαστρα. Μια εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού αναδεικνύει πλέον την αρχιτεκτονική του Μεγάρου Αρσακείου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ενώ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ανελκυστήρα, διασφαλίζουν την πλήρη προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβίωση της Στοάς Αρσακείου, όπου η νέα διάταξη καταργεί τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ενισχύοντας την αίσθηση της ενότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα κοινόχρηστα τραπέζια και οι πάγκοι εξυπηρετούν μια σύγχρονη, άμεση εμπειρία συνεστίασης, ενώ η αναβάθμιση της ταράτσας σε μια αστική όαση πρασίνου προσφέρει στον επισκέπτη μια οργανική επαφή με τη φύση στην καρδιά του αστικού ιστού. Παράλληλα, η δέσμευση στη βιωσιμότητα αποδεικνύεται έμπρακτα μέσω της δημιουργίας πρότυπου χώρου διαχείρισης και διαλογής απορριμμάτων, εντάσσοντας το ιστορικό κτίριο στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

€20 εκ. συνολική επένδυση από τη Legendary Food

7 χρόνια αδειοδότησης και κατασκευής

13.000 τ.μ. συνολική μίσθωση

9 εξειδικευμένες κατασκευαστικές μελέτες

14 εγκρίσεις από 8 υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής

25.000 ταχυμετρικά σημεία αποτυπώθηκαν στην τοπογραφική μελέτη

400.000 λίτρα τσιμεντενέσεων για στατική ενίσχυση και αποκατάσταση

Αποκατάσταση και ανάδειξη μαρμάρινων στοιχείων του ιστορικού κτιρίου

Διατήρηση υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων με εξειδικευμένες εργασίες

Λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου σε 5 τομείς: Πυροπροστασία, αερισμός, κλιματισμός, προσβασιμότητα, δίκτυα

Αναβάθμιση εισόδου Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν στην οδό Πεσμαζόγλου

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

740 φυτά συνολικά για πράσινη αναβάθμιση

40 είδη ενδημικών φυτών για ενίσχυση βιοποικιλότητας

10 είδη ενδημικών δέντρων (ελιά, ροδιά, εσπεριδοειδή)

Επιλογές με μεσογειακό χαρακτήρα, προσαρμοσμένες στις τοπικές κλιματικές συνθήκες

100% φωτισμός LED για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων: κάδοι ανακύκλωσης, διαχωρισμός (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, οργανικά), πρέσα χαρτιού

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Τοπογραφική μελέτη: Αντζελέτος και Συνεργάτες

Αρχιτεκτονική μελέτη & άδειες: BETA PLAN

Μελέτη στατικής ενίσχυσης: PPA

Εφαρμογή στατικής ενίσχυσης: ΕΧΙΝΟΣ

Κατασκευή: ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Συντήρηση εξωτερικών όψεων: P&C Development

Λειτουργική αναβάθμιση: LDK CONSULTANTS

Μελέτη φωτισμού: Eleftheria Deko

Μελέτη φύτευσης: ECOSCAPES

Εφαρμογή φύτευσης: Αγρόπολις

Επίπλωση Στοάς: PILA

Εικαστικός σύμβουλος: Αναστασία Γκινάκη

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το ακίνητο ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και λειτουργεί σήμερα μέσω τριών διακριτών μισθώσεων: του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), του Θεάτρου Τέχνης «Καρόλου Κουν» και της Legendary Food με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλο. Η τελευταία έχει συνάψει μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 35 ετών.