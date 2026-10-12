Halloween στο Athens Metro Mall: Φέτος… ME TROMO ALL!

Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, το ATHENS METRO MALL φοράει τα Halloween του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με ένα ευφάνταστο πρόγραμμα δράσεων, γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές, που αντλεί έμπνευση από το ίδιο του το όνομα και αποκτά τη δική του Halloween ταυτότητα: ATHENS ME TROMO ALL!

Από τις 12 έως τις 31 Οκτωβρίου, shopping, γεύση και διασκέδαση συναντούν την πιο spooky πλευρά του φθινοπώρου, δίνοντας στις βόλτες λίγο περισσότερο μυστήριο – και πολλή διασκέδαση.

Από τις φθινοπωρινές αγορές και μια στάση για φαγητό ή καφέ, μέχρι τον κινηματογράφο και την ψυχαγωγία, κάθε επίσκεψη μπορεί να αποκτήσει το δικό της Halloween twist. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να συνδυάσουν όσα αγαπούν σε μία έξοδο και να ζήσουν τον Οκτώβριο στην πόλη με έναν πιο παιχνιδιάρικο, ανατρεπτικό ρυθμό.

Και επειδή ο Οκτώβριος ανήκει στους μικρούς λάτρεις των ιστοριών, της δημιουργίας και των μεταμορφώσεων, τα Happy Family Weekends ξεδιπλώνουν κάθε εβδομάδα μια διαφορετική θεματική: από τα πρώτα φθινοπωρινά σύννεφα και το δάσος μέχρι τις κολοκύθες, τις μάγισσες και το μεγάλο Halloween party.

Happy Family Weekends

Τα Σαββατοκύριακα, τα παιδιά ανακαλύπτουν μια νέα ιστορία μέσα από δημιουργικές κατασκευές, παιχνίδι και face painting. Το πρόγραμμα των Happy Family Weekends για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται ως εξής:

17 – 18 Οκτωβρίου | Το ταξίδι του βαμβακιού

Οι μικροί αγρότες ακολουθούν το ταξίδι του βαμβακιού, δημιουργούν πολύχρωμα τρακτέρ από χαρτόνι και πλαστελίνη, ζωγραφίζουν και φτιάχνουν πρωτότυπες βαμβακο-κατασκευές.

24 – 25 Οκτωβρίου | Η χαμογελαστή κολοκύθα

Το Halloween κάνει την εμφάνισή του με κολοκύθες σε πρώτο πλάνο. Τα παιδιά δημιουργούν τις δικές τους τρομακτικές κολοκύθες από χάρτινα πιατάκια και πλαστελίνη και διακοσμούν τα χεράκια τους με Halloween σχέδια.

31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου | Μάγισσα Λουίν & Party Halloween

Η Μάγισσα Λουίν αναλαμβάνει το φινάλε με ένα Halloween party γεμάτο παιχνίδι και εκπλήξεις. Τρελά Halloween γυαλιά, φαντασματάκια, νυχτερίδες, ζωγραφική και face painting συνθέτουν ένα διήμερο αφιερωμένο στις πιο διασκεδαστικές μεταμορφώσεις.

Στο ATHENS METRO MALL, το Halloween δεν είναι μόνο μία ημέρα στο ημερολόγιο, αλλά η αφορμή για έναν ολόκληρο Οκτώβριο γεμάτο διαφορετικές ιστορίες, οικογενειακές στιγμές και μικρές εκπλήξεις. Από το φθινοπωρινό παιχνίδι μέχρι το τελικό party, κάθε Σαββατοκύριακο φέρνει και μια νέα εμπειρία – γιατί μερικές φορές, το shopping είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό όταν έχει… ME TROMO ALL!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.athensmetromall.gr