Χούλα χουπ: Aπό παιδικό παιχνίδι σε διασκεδαστική προπόνηση

Το χούλα χουπ μπορεί να θυμίζει παιχνίδι, όμως η περιστροφή του στεφανιού βάζει το σώμα σε κίνηση και, ανάλογα με τον ρυθμό, ανεβάζει την ένταση της άσκησης. Τα στεφάνια με βάρος αποτελούν μία επιλογή, αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς με αυτά για να δοκιμάσει.

Μπορεί να ανεβάσει τους παλμούς

Σε μικρή μελέτη με 16 γυναίκες που είχαν ήδη εμπειρία στο χούλα χουπ, μια προπόνηση 30 λεπτών με στεφάνι με βάρος ανέβασε κατά μέσο όρο τους καρδιακούς παλμούς στις 151 σφύξεις το λεπτό. Οι ερευνήτριες και οι ερευνητές υπολόγισαν καύση περίπου 210 θερμίδων. Αυτός ο αριθμός δεν ισχύει για όλους, καθώς η ένταση, η φυσική κατάσταση και ο ρυθμός επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και μικρότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού. Το χούλα χουπ μπορεί να προσθέσει κίνηση στην εβδομάδα σου, αρκεί να φτάνεις σε ένταση που σε κάνει να νιώθεις ότι γυμνάζεσαι.

Δουλεύει ο κορμός και η μέση

Για να κρατήσεις το στεφάνι σε κίνηση, χρειάζεται να συντονίζεις τη λεκάνη και τον κορμό. Έτσι ενεργοποιείς τους κοιλιακούς και τους μύες της μέσης, ενώ συμμετέχουν και οι γλουτοί και τα πόδια. Δεν αντικαθιστά, βέβαια, μια ολοκληρωμένη προπόνηση ενδυνάμωσης.

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη εξέτασε 53 υπέρβαρους ενήλικες που χρησιμοποίησαν στεφάνι 1,5 κιλού για έξι εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες έκαναν κατά μέσο όρο περίπου 13 λεπτά χούλα χουπ την ημέρα. Η μελέτη κατέγραψε αύξηση της μυϊκής μάζας του κορμού και μείωση του λίπους στην κοιλιακή περιοχή. Τα ευρήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε δεν εγγυώνται τα ίδια αποτελέσματα σε όλους.

Ισορροπία, συντονισμός και ευλυγισία

Καθώς προσπαθείς να διατηρήσεις σταθερή την κίνηση του στεφανιού, το σώμα σου εξασκεί τον συντονισμό και την ισορροπία. Μικρή μελέτη σε 18 άνδρες τενίστες κατέγραψε βελτίωση στην ευκινησία, την ισορροπία, την ευλυγισία και τη δύναμη του κορμού μετά από πρόγραμμα με χούλα χουπ. Επειδή η μελέτη ήταν μικρή και αφορούσε αθλητές, τα αποτελέσματα δεν αρκούν για να βγάλουμε συμπεράσματα για όλους.

Μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση

Η άσκηση συχνά βοηθά στη διάθεση και μπορεί να περιορίσει τα αισθήματα άγχους. Σε μια μελέτη, 120 γυναίκες έκαναν είτε 30 λεπτά χούλα χουπ είτε 30 λεπτά περπάτημα. Όσες έκαναν χούλα χουπ ανέφεραν πιο θετική διάθεση αμέσως μετά και μεγαλύτερη πρόθεση να ασκηθούν ξανά. Η μελέτη εξέτασε μία προπόνηση, επομένως δεν δείχνει αν το αποτέλεσμα διατηρείται μακροπρόθεσμα.

Πώς να ξεκινήσεις

Αν είσαι αρχάρια, δοκίμασε λίγα λεπτά κάθε φορά και αύξησε τη διάρκεια σταδιακά, ανάλογα με το πώς νιώθεις. Διάλεξε στεφάνι που μπορείς να χειριστείς άνετα και σταμάτησε αν αισθανθείς πόνο ή έντονη ενόχληση. Αν έχεις ήδη πρόβλημα στη μέση ή στους γοφούς, συζήτησε πρώτα με επαγγελματία υγείας αν αυτή η άσκηση είναι κατάλληλη για εσένα.

Το βασικό πλεονέκτημα του χούλα χουπ είναι απλό: κάνει την κίνηση πιο παιχνιδιάρικη. Κι όταν μια άσκηση σού αρέσει, είναι πιο εύκολο να της δώσεις σταθερή θέση στην καθημερινότητά σου.