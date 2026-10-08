Οι AI influencers κατακτούν τα social media και πλέον δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινό

Κάποτε τα βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη πρόδιδαν σχεδόν αμέσως την προέλευσή τους. Παράξενα πρόσωπα, αφύσικες κινήσεις και εικόνες που έμοιαζαν περισσότερο με πείραμα παρά με πραγματικότητα έκαναν την αναγνώρισή τους σχετικά εύκολη.

Αυτό όμως αλλάζει γρήγορα. Το περιεχόμενο που δημιουργείται με AI γίνεται ολοένα πιο πειστικό, με αποτέλεσμα ακόμη και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το διαδίκτυο να δυσκολεύονται κάποιες φορές να ξεχωρίσουν τι έχει συμβεί πραγματικά και τι δημιουργήθηκε από έναν αλγόριθμο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν βίντεο που κοινοποίησε ο Donald Trump σχετικά με βομβαρδισμό στο ιρανικό νησί Kharg. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αμερικανικός στρατός χρειάστηκε να διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν ήταν πραγματικό.

Από τα παράξενα AI βίντεο στους εικονικούς influencers

Το επόμενο βήμα φαίνεται πως είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Οι πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram γεμίζουν πλέον με χαρακτήρες που μοιάζουν με κανονικούς influencers, έχουν προσωπικότητα, συγκεκριμένο στιλ και χιλιάδες followers, αλλά δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή.



Πίσω από αυτούς βρίσκονται φυσικά πραγματικοί δημιουργοί, όμως οι ίδιοι οι χαρακτήρες αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Jean Philanthrope, ένας AI influencer που εμφανίστηκε στο TikTok στις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά και στο Instagram, και μέσα σε λίγες ημέρες άρχισε να γίνεται viral.

Η πρώτη του δημοσίευση τον έδειχνε να κάνει shadowboxing μέσα σε ένα διαμέρισμα και δεν προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Ωστόσο, το ιδιαίτερο κούρεμά του και το ρετρό ντύσιμο τράβηξαν την προσοχή ορισμένων χρηστών. Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε το βίντεο που άλλαξε τα δεδομένα.

Το βίντεο που έφερε εκατομμύρια προβολές

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jean Phil (@jean_philanthrope)



Σε ένα νέο βίντεο, ο Jean Philanthrope εμφανιζόταν να κάνει shadowboxing κάτω από ένα δέντρο στο Παρίσι, με το τραγούδι «Dilemma» του Nelly να παίζει στο background.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Το βίντεο ξεπέρασε τα πέντε εκατομμύρια views μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι λογαριασμοί του άρχισαν να αποκτούν χιλιάδες νέους followers. Την περίοδο που δημοσιεύτηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία, ο Jean Philanthrope είχε φτάσει τους 239.000 followers στο Instagram και τους 261.100 στο TikTok. Και φυσικά δεν είναι ο μόνος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jean Phil (@jean_philanthrope)

Οι AI influencers γίνονται ολόκληρη κατηγορία

Ο Jean Philanthrope θεωρείται πλέον ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της νέας γενιάς AI influencers, ενώ δίπλα του έχουν εμφανιστεί και άλλοι ψηφιακοί χαρακτήρες.

Ο Archibald Brown παρουσιάζεται ως μια βρετανική εκδοχή του ίδιου concept, ενώ ο Derek Mercer ακολουθεί διαφορετική αισθητική. Αντί για έναν εκκεντρικό χαρακτήρα με θεατρικό στιλ, εμφανίζεται σαν ένας αρκετά συνηθισμένος νεαρός άνδρας με εφαρμοστά μπλουζάκια και σκισμένα τζιν.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Οι AI influencers δεν χρειάζεται πλέον να μοιάζουν παράξενοι ή υπερβολικοί για να τραβήξουν την προσοχή. Μπορούν να δείχνουν απολύτως καθημερινοί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jean Phil (@jean_philanthrope)

Όταν το διαδίκτυο γεμίζει ανθρώπους που δεν υπάρχουν

Η άνοδος αυτών των λογαριασμών επαναφέρει στο προσκήνιο και τη λεγόμενη «dead internet theory», σύμφωνα με την οποία ολοένα μεγαλύτερο μέρος του online περιεχομένου δεν δημιουργείται από πραγματικούς ανθρώπους.

Μπορεί σήμερα πίσω από κάθε τέτοιο account να υπάρχει ακόμη κάποιος δημιουργός που σχεδιάζει τον χαρακτήρα και τα βίντεο, όμως η εικόνα που βλέπει ο χρήστης είναι διαφορετική. Ένας «άνθρωπος» μπορεί να αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες followers, να γίνει viral και να χτίσει ολόκληρη online ταυτότητα, χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ έξω από μια οθόνη.

Και όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, το πραγματικό ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα AI βίντεο. Θα είναι αν θυμόμαστε να αναρωτηθούμε εξαρχής αν αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικό.