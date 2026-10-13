15 χρόνια Spetses Mini Marathon: Ένα επετειακό τριήμερο που είναι η οικογενειακή μας παράδοση!

Οι Σπέτσες έχουν την ικανότητα να μας μαγεύουν με το που θα πατήσουμε το πόδι μας! Πόσο μάλλον τη στιγμή που το νησί γίνεται ακόμα πιο φωτεινό, δηλαδή στο τριήμερο του Spetses Mini Marathon. Φέτος, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, η διοργάνωση έκλεισε 15 χρόνια και το καταλάβαινες από τα πάντα στην ατμόσφαιρα ότι ήταν γιορτή. Έτσι, όπως κάθε χρόνο, με τον άντρα μου και τον γιο μας πήγαμε στο νησί. Παρά τον δύσκολο καιρό και το απαγορευτικό απόπλου που μας άγχωσε πριν φύγουμε, δεν θα το χάναμε με τίποτα. Εξάλλου δεν είναι απλώς ένας αγώνας για εμάς, έχει γίνει η δική μας οικογενειακή παράδοση τα τελευταία χρόνια!

15 χρόνια ιστορία και είμαστε κομμάτι της

Φέτος το Spetses Mini Marathon έκλεισε 15 χρόνια και ήταν πιο συγκινητικό και εντυπωσιακό από κάθε άλλη φορά. Το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν φτάσαμε ήταν να περάσουμε από το Δημαρχείο των Σπετσών για την Gold & Glory Exhibition. Μια έκθεση με Ολυμπιακά μετάλλια και τις ιστορίες των ανθρώπων που τα κατέκτησαν. Βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο με τη Δήμαρχο Ευγενία Φραγγιά, την ιδρύτρια Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και με Ολυμπιονίκες όπως ο Απόστολος Χρήστου και η Σοφία Μπεκατώρου. Προφανώς για τον γιο μας ήταν μια τέλεια εμπειρία και μια υπέροχη ευκαιρία να μάθει πολλά. Το τριήμερο ξεκίνησε όπως πάντα μοναδικά με το Golden Yoga Flow powered by Melissa στην Πλατεία Ποσειδωνίου. Μια στιγμή για να αφήσουμε πίσω την κούραση του ταξιδιού και να μπούμε στον ρυθμό του νησιού, όλοι μαζί, γονείς και παιδιά, με θέα τη θάλασσα.

Το Σάββατο είχε θάλασσα, χαμόγελα και τον αγώνα του γιου μας

Το Σάββατο είχαμε όλη αυτή η ανυπομονησία που συνήθως υπάρχει πριν τους αγώνες. Ειδικά ο γιος μας που ήταν η μέρα του να τρέξει με τα υπόλοιπα παιδιά! Έτσι, ξεκινήσαμε από την Αγία Μαρίνα, εκεί έγιναν φέτος οι κολυμβητικές διαδρομές του 1,5Κ και των 3Κ. Εκατοντάδες κολυμβητές μέσα στο νερό και με το ίδιο πάθος. Φυσικά, εκεί ήταν και η Vichy Laboratoires, ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας, που φρόντιζε για την προστασία όλων μας με τη σειρά Capital Soleil. Με αντοχή στο νερό και στον ιδρώτα και ανάλαφρη υφή, ήταν ό,τι χρειαζόμασταν για να μείνουμε όλη μέρα στον ήλιο χωρίς άγχος, ειδικά με το παιδί μαζί.

Έπειτα έφτασε η στιγμή που περιμέναμε περισσότερο. Ο παιδικός αγώνας! Ο γιος μας έτρεξε στα 500 μέτρα. Τον ετοιμάσαμε, του φορέσαμε το μπλουζάκι του με το νούμερο, τον εμψυχωσαμε και τον καμαρώσαμε. Στην εκκίνηση κρατούσε το χέρι μου και μετά το άφησε και έφυγε τρέχοντας, ανάμεσα σε άλλα παιδάκια που γελούσαν και φώναζαν. Τερμάτισε κατακόκκινος, ιδρωμένος και με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Αυτή η εικόνα για εμάς είανι όλο το Spetses Mini Marathon. Η χαρά της συμμετοχής και κυρίως η χαρά της δικής μας συμμετοχή όλα αυτα τα χρόνια που παραμένει αμείωτη!

Το απόγευμα ο άντρας μου έτρεξε στα 10Κ, μέσα στο πευκόφυτο τοπίο που κάνει τη διαδρομή έτσι κι αλλιώς τόσο ξεχωριστή! Και φυσικά, κλείσαμε τη μέρα με το αγαπημένο μας Melissa Pasta Night. Μαζευόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι για το απαραίτητο carbo loading. Φέτος δοκιμάσαμε και τη σειρά High Protein που μας έδωσε ακριβώς την ενέργεια που θέλαμε για την επόμενη μέρα. Τόσο απλό, οικογενειακό και εντελώς νόστιμο!

Μια Κυριακή που τρέξαμε για τη “Νίκη της Συμμετοχής”

Η Κυριακή είναι πάντα η κορύφωση! Και φέτος έτρεξα στα 5Κ χωρίς να κυνηγάω τον χρόνο αλλά μόνο το συναίσθημα. Να τρέχεις δίπλα στη θάλασσα, να βλέπεις γύρω σου ανθρώπους κάθε ηλικίας να προσπαθούν για τον ίδιο λόγο, να ακούς τον κόσμο να χειροκροτάει. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που είμαστε στο νησί με τόση χαρά! Η “Νίκη είναι η Συμμετοχή” και νιώθω κάθε φορά νικήτρια αν και τερματίζω τελευταία και καταιδρωμένη, αλλά υπερήφανη και καταχαρούμενη! Έτσι λοιπόν ακόμα μια φορά αυτό το μότο το είδαμε να γίνεται πράξη με την Vichy Laboratoires. Η ομάδα της βράβευσε με το Commitment Award εκείνους που τερμάτισαν «πρώτοι από το τέλος», αυτούς που δεν τα παράτησαν ποτέ και δικαιωματικά πήραν το πιο δυνατό μας χειροκρότημα. Αυτή η στιγμή ακριβώς μας κάνει σαν οικογένεια να θέλουμε καθε χρόνο να είμαστε κομμάτι όλης της γιορτής!

Τέλος, κουρασμένοι και χαρούμενοι καθίσαμε να πάρουμε μια ανάσα και να συμπληρώσουμε ενέργαια. Ο Μακεδονικός Χαλβάς ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Δύναμη και ενέργεια με υψηλή διατροφική αξία, γλυκό και θρεπτικό, ιδανικό για μικρούς και μεγάλους μετά τον αγώνα. Το πιο όμορφο στοιχείο του Spetses Mini Marathon είναι πως μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε μια εμπειρία που ξεπερνά τα αθλητικά δρώμενα. Το να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με την οικογένειά σου, να γελάς, να υποστηρίζεις και να χαίρεσαι για τον άλλον, είναι ανεκτίμητο. Η πλατεία Ποσειδωνίου, γεμάτη κόσμο, ζωντάνια και πολύχρωμες στολές, δημιούργησε το ιδανικό σκηνικό για να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας και μας ενώνουν ακόμα περισσότερο. Φυσικά, είναι ο καλύτερος τρόπος να βιώσουν τα παιδιά την εμπειρία και να μάθουν από αυτήν ότι το παν είναι να προχωράς μπροστά ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αλλά για τη χαρά της προσπάθειας και του ταξιδιού!

Φέτος χαρήκαμε πιο πολύ από ποτέ την κάθε στιγμή, από τη συμμετοχή μας στον αγώνα μέχρι τις χαλαρές στάσεις στα όμορφα μαγαζιά για καφέ και φαγητό. Ήδη ανυπομονούμε να επιστρέψουμε, αφού το Spetses Mini Marathon έχει γίνει η αγαπημένη μας οικογενειακή παράδοση, μια απόδραση γεμάτη ουσία και χαμόγελα που θέλουμε να επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο.