XGIMI: Τέσσερις νέοι projectors φέρνουν το home cinema στο σπίτι

Μια μεγάλη εικόνα στο σαλόνι, χωρίς ογκώδη εγκατάσταση και καλώδια που περνούν από τη μία άκρη του δωματίου στην άλλη. Με αυτή την ιδέα, η XGIMI παρουσιάζει τέσσερα νέα μοντέλα projectors, από φορητές επιλογές για διαφορετικούς χώρους μέχρι συσκευές που τοποθετούνται κοντά στον τοίχο. Τα μοντέλα Elfin Flip 4K, Elfin Flip Laser, MIRA και MIRA Pro παρουσιάζει στην ελληνική αγορά η WaveMotion, επίσημος διανομέας της εταιρείας.

Οι φορητοί Elfin Flip

Ο Elfin Flip 4K συνδυάζει ανάλυση 4K με μικρό μέγεθος και βάρος 1,55 κιλών. Η XGIMI αναφέρει φωτεινότητα 1.600 lumen ISO, οπτικό ζουμ και ειδική λειτουργία για gaming, με χαμηλή καθυστέρηση εισόδου, VRR και ALLM. Διαθέτει επίσης ηχείο Harman Kardon 7W και Google TV.

Για όποιον προτιμά πιο προσιτή επιλογή, ο Elfin Flip Laser προσφέρει ανάλυση Full HD και βάρος 1,38 κιλών. Η ενσωματωμένη λαβή και η βάση που ρυθμίζεται έως 150 μοίρες διευκολύνουν τη μετακίνησή του από δωμάτιο σε δωμάτιο, ενώ επιτρέπουν προβολή ακόμη και στην οροφή. Η συσκευή περιλαμβάνει αυτόματη εστίαση, ηχείο Harman Kardon 7W και Google TV.

Οι MIRA για προβολή κοντά στον τοίχο

Ο MIRA απευθύνεται σε όσους θέλουν μεγάλη εικόνα χωρίς να απομακρύνουν πολύ τον projector από τον τοίχο. Σύμφωνα με την εταιρεία, από απόσταση μόλις 19 εκατοστών μπορεί να προβάλλει εικόνα 100 ιντσών. Το μοντέλο διαθέτει ανάλυση 4K, Dolby Vision, φωτεινότητα 2.000 lumen ISO, ήχο Harman Kardon 36W και Google TV. Το υφασμάτινο φινίρισμα σε απόχρωση Moonlight Sand δίνει έμφαση και στην εμφάνιση της συσκευής μέσα στο καθιστικό.

Ο MIRA Pro κρατά την ίδια σχεδιαστική κατεύθυνση και ανεβάζει τη φωτεινότητα στα 3.000 lumen ISO. Προσφέρει ανάλυση 4K, Dolby Vision και HDR10+, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι προβάλλει εικόνα έως 120 ιντσών. Διαθέτει επίσης λειτουργίες VRR και ALLM για gaming και σύστημα αυτόματης ευθυγράμμισης εικόνας. Όταν δεν προβάλλει ταινίες, η εφαρμογή XGIMI WALL μπορεί να εμφανίζει έργα τέχνης στην οθόνη.

Τέσσερις επιλογές για διαφορετικά σπίτια

Η νέα σειρά καλύπτει διαφορετικές ανάγκες: οι Elfin Flip δίνουν έμφαση στη φορητότητα, ενώ οι MIRA προορίζονται για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια σταθερή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι. Η επιλογή εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο, το μέγεθος εικόνας που θέλει κανείς και τη χρήση που σκοπεύει να κάνει, είτε πρόκειται για ταινίες και σειρές είτε για παιχνίδια.