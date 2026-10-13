Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος γονιός για να είσαι αρκετός

Η γονεϊκή ενοχή δεν εμφανίζεται πάντα ύστερα από έναν μεγάλο καβγά ή ένα σοβαρό λάθος. Μπορεί να κρύβεται σε μια καθημερινή σκέψη: «Θα έπρεπε να έχω περισσότερη υπομονή», «να μαγειρεύω καλύτερα», «να ακούω χωρίς να κουράζομαι». Σιγά σιγά, η φροντίδα μοιάζει με μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων και κάθε ατέλεια γίνεται αφορμή για αυτοκριτική.

Όμως η γονεϊκότητα δεν είναι διαγωνισμός. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις κάθε μέρα ότι τα κάνεις όλα σωστά. Αρκεί να είσαι κοντά στο παιδί σου όσο μπορείς, να προσπαθείς να καταλάβεις τι χρειάζεται η οικογένειά σου και να θυμάσαι ότι έχεις κι εσύ όρια. Κάποιες μέρες κουράζεσαι, χάνεις την υπομονή σου ή σερβίρεις τοστ για βραδινό. Αυτό δεν ακυρώνει την αγάπη σου.

Από τη φροντίδα στην ανάγκη για έλεγχο

Η επιθυμία να προσφέρεις στο παιδί σου το καλύτερο ξεκινά από την αγάπη. Η σύγκριση, όμως, με όσα βλέπεις γύρω σου μπορεί να μετατρέψει αυτή την επιθυμία σε πίεση. Βλέπεις ένα παιδί να τρώει πρόθυμα τα λαχανικά του και αναρωτιέσαι γιατί το δικό σου αποφεύγει το μπρόκολο. Αυτό που βλέπεις, όμως, είναι μόνο μια στιγμή, όχι ολόκληρη η οικογενειακή καθημερινότητα.

Ίσως, επίσης, πιστεύεις ότι ένας καλός γονιός πρέπει να προβλέπει κάθε δυσκολία και να την αποτρέπει. Έτσι, ακόμη και μια γκρίνια ή μια διαφωνία μπορεί να μοιάζει με δική σου αποτυχία. Δεν χρειάζεται να αναζητάς συνεχώς τον υπεύθυνο. Μερικές φορές αρκεί να παρατηρήσεις ότι η φροντίδα έχει γίνει διαρκής έλεγχος και να δώσεις λίγο χώρο στον εαυτό σου και στο παιδί σου.

Κράτησε τα σημαντικά, άφησε τα υπόλοιπα

Το να απλοποιήσεις την καθημερινότητά σου δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζεσαι. Σημαίνει ότι ξεχωρίζεις όσα έχουν πραγματική αξία από όσα απλώς θα ήθελες να κάνεις ιδανικά. Μπορεί για την οικογένειά σου να μετρούν περισσότερο λίγος κοινός χρόνος, σταθερά όρια και μια ήρεμη κουβέντα πριν από τον ύπνο.

Δεν χρειάζεται να ετοιμάζεις διαφορετικό φαγητό κάθε μέρα ούτε να έχεις ένα σπίτι που μοιάζει έτοιμο για φωτογράφιση. Ένα απόγευμα με οθόνη δεν καθορίζει τη σχέση σου με το παιδί σου. Όταν όλα μοιάζουν επείγοντα, αναρωτήσου: «Τι χρειάζεται πραγματικά σήμερα;» και «Τι μπορώ να αφήσω για αύριο;». Έτσι, παραμένεις πιστή σε όσα θεωρείς σημαντικά, χωρίς να προσπαθείς να χωρέσεις σε μια αδύνατη λίστα.

Μετά το λάθος, έχει σημασία η επιστροφή

Θα υπάρξουν φορές που θα μιλήσεις απότομα ή θα προσπαθήσεις να λύσεις ένα πρόβλημα πριν ακούσεις πραγματικά το παιδί σου. Μια τέτοια στιγμή δεν περιγράφει ολόκληρη τη σχέση σας. Μπορείς να επιστρέψεις στην κουβέντα και να πεις: «ήμουν κουρασμένη και σου μίλησα απότομα, συγγνώμη».

Με αυτή την επανόρθωση, δείχνεις στο παιδί ότι όλοι κάνουν λάθη και μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Μπορείς επίσης να του πεις ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να ηρεμήσεις ή να αλλάξεις γνώμη όταν καταλαβαίνεις ότι βιάστηκες. Δεν χρειάζεται να έχεις πάντα έτοιμη την τέλεια απάντηση. Χρειάζεται να δείχνεις ότι ακούς και προσπαθείς ξανά.

Όταν εμφανίζεται η ενοχή, μην τη θεωρείς αμέσως απόδειξη ότι απέτυχες. Σκέψου τι μπορεί να σου δείχνει. Μήπως χρειάζεται να επανορθώσεις; Μήπως έχεις εξαντληθεί; Μήπως ζητάς από τον εαυτό σου περισσότερα απ’ όσα θα ζητούσες από μια φίλη σου;

Μπορείς να διορθώσεις ό,τι χρειάζεται χωρίς να τιμωρείς τον εαυτό σου για κάθε ατέλεια. Τα παιδιά δεν χρειάζονται έναν γονιό που λειτουργεί άψογα κάθε στιγμή. Χρειάζονται έναν άνθρωπο που τα αγαπά, βάζει όρια, κάνει λάθη και επιστρέφει κοντά τους. Κι εσύ δικαιούσαι να απολαμβάνεις την οικογένειά σου χωρίς να βαθμολογείς τον εαυτό σου κάθε βράδυ.