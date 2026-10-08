Πέθανε η Μάργκαρετ Χάμιλτον, η μηχανικός λογισμικού πίσω από την αποστολή Apollo 11

Η Μάργκαρετ Χάμιλτον, η επιστήμονας που ηγήθηκε των ομάδων ανάπτυξης του λογισμικού για τις αποστολές Apollo, πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 90 ετών. Το MIT, όπου εργάστηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ανακοίνωσε την είδηση στις 7 Οκτωβρίου.

Το όνομά της συνδέθηκε με μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της Apollo 11. Λίγο πριν από την προσεδάφιση στη Σελήνη, ο υπολογιστής του Eagle εμφάνισε συναγερμό. Το λογισμικό που είχε σχεδιάσει η ομάδα της αναγνώρισε το πρόβλημα και έδωσε προτεραιότητα στις απαραίτητες λειτουργίες, επιτρέποντας στην αποστολή να συνεχιστεί. Την απόφαση να προχωρήσουν πήραν οι ελεγκτές της αποστολής στο Χιούστον.

Μια δουλειά που δεν φαινόταν, αλλά ήταν καθοριστική

Η Μάργκαρετ Χάμιλτον ξεκίνησε να εργάζεται στο MIT το 1959, αρχικά πάνω σε προγράμματα πρόγνωσης καιρού. Όταν το Ινστιτούτο ανέλαβε την ανάπτυξη του λογισμικού πτήσης για τις αποστολές Apollo, εκείνη έγινε η πρώτη προγραμματίστρια του έργου και αργότερα ανέλαβε την ηγεσία των ομάδων που δούλευαν στα συστήματα του διαστημοπλοίου. Σύμφωνα με το MIT, περισσότερα από 400 άτομα εργάστηκαν στο λογισμικό του προγράμματος Apollo.



Η συμβολή της δεν περιορίστηκε σε μία αποστολή. Η Χάμιλτον έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία του λογισμικού και στον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να εντοπίζει σφάλματα και να ανταποκρίνεται σε αυτά. Την εποχή εκείνη, το λογισμικό δεν είχε ακόμη την αναγνώριση που έχει σήμερα. Εκείνη, όμως, επέμενε ότι έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός και ουσιαστικός κλάδος της μηχανικής.

Μια κληρονομιά που ξεπερνά τη Σελήνη

Το 2016, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα τής απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη πολιτική διάκριση της χώρας. Η εικόνα της δίπλα στις εκτυπωμένες σελίδες του κώδικα της Apollo έγινε σύμβολο της δουλειάς που συχνά μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι αστροναύτες έκαναν το ιστορικό βήμα στη Σελήνη. Πίσω από εκείνη τη στιγμή, όμως, υπήρχε και η δουλειά ανθρώπων που δεν ταξίδεψαν στο διάστημα. Η Μάργκαρετ Χάμιλτον ήταν μία από αυτούς και η συμβολή της βοήθησε να γίνει η αποστολή ασφαλέστερη.