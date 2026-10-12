Βελουτέ σούπα κουνουπιδιού με μήλο

Απαλή, κρεμώδης και λίγο διαφορετική από τις κλασικές σούπες λαχανικών, αυτή η βελουτέ με κουνουπίδι και μήλο συνδυάζει τη γήινη γεύση του κουνουπιδιού με μια διακριτική γλυκύτητα. Είναι εύκολη, χορταστική και ιδανική για τις πιο δροσερές ημέρες.
Υλικά
2 κ.σ. ελαιόλαδο
50 γρ. βούτυρο
200 γρ. κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
700 γρ. κουνουπίδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες
2 μήλα Cox, καθαρισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε κυβάκια
2 κύβοι ζωμού λαχανικών
750 ml γάλα
750 ml νερό
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
Ζέστανε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα.
Πρόσθεσε το κρεμμύδι, σκέπασε την κατσαρόλα και άφησέ το να μαλακώσει σε χαμηλή φωτιά για 3 με 4 λεπτά.
Ρίξε το κουνουπίδι και συνέχισε το μαγείρεμα για ακόμη 2 με 3 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.
Πρόσθεσε τα μήλα, τους κύβους ζωμού, το γάλα και το νερό. Άφησε το μείγμα να πάρει βράση και στη συνέχεια χαμήλωσε τη φωτιά.
Σιγόβρασε για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι το κουνουπίδι να έχει μαλακώσει καλά.
Μετέφερε τη σούπα σε μπλέντερ και χτύπησέ τη μέχρι να γίνει εντελώς λεία και βελούδινη.
Δοκίμασε και πρόσθεσε αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι σύμφωνα με τη γεύση σου.
Σέρβιρέ τη ζεστή.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;