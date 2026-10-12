Βελουτέ σούπα κουνουπιδιού με μήλο

Απαλή, κρεμώδης και λίγο διαφορετική από τις κλασικές σούπες λαχανικών, αυτή η βελουτέ με κουνουπίδι και μήλο συνδυάζει τη γήινη γεύση του κουνουπιδιού με μια διακριτική γλυκύτητα. Είναι εύκολη, χορταστική και ιδανική για τις πιο δροσερές ημέρες.

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

50 γρ. βούτυρο

200 γρ. κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

700 γρ. κουνουπίδι, κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες

2 μήλα Cox, καθαρισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε κυβάκια

2 κύβοι ζωμού λαχανικών

750 ml γάλα

750 ml νερό

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ζέστανε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα.

Πρόσθεσε το κρεμμύδι, σκέπασε την κατσαρόλα και άφησέ το να μαλακώσει σε χαμηλή φωτιά για 3 με 4 λεπτά.

Ρίξε το κουνουπίδι και συνέχισε το μαγείρεμα για ακόμη 2 με 3 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.

Πρόσθεσε τα μήλα, τους κύβους ζωμού, το γάλα και το νερό. Άφησε το μείγμα να πάρει βράση και στη συνέχεια χαμήλωσε τη φωτιά.

Σιγόβρασε για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι το κουνουπίδι να έχει μαλακώσει καλά.

Μετέφερε τη σούπα σε μπλέντερ και χτύπησέ τη μέχρι να γίνει εντελώς λεία και βελούδινη.

Δοκίμασε και πρόσθεσε αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι σύμφωνα με τη γεύση σου.

Σέρβιρέ τη ζεστή.

Καλή απόλαυση!