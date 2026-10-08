Αυγά στο air fryer σε ατομικά φορμάκια, με τρεις ιδέες για topping

Μια εύκολη συνταγή για αυγά στο air fryer, ψημένα σε ατομικά φορμάκια με κρέμα γάλακτος. Μπορείς να τα σερβίρεις σκέτα ή να διαλέξεις μία από τις τρεις προτάσεις για topping: ντομάτα με μπέικον και τυρί, σπανάκι με ελιές και φέτα ή πιπεριά με γιαούρτι και μπαχαρικά.

Υλικά για 4 φορμάκια

2 κ.γ. μαλακωμένο βούτυρο, για το άλειμμα

4 μεσαία αυγά

4 κ.σ. κρέμα γάλακτος

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Topping με ντομάτα, μπέικον και τσένταρ

4 ντοματίνια, κομμένα στα τέσσερα

2 φέτες καπνιστό μπέικον, ψημένες και κομμένες σε μικρά κομμάτια

4 κ.γ. τριμμένο τσένταρ

Topping με σπανάκι, ελιές και φέτα

12 φύλλα baby σπανάκι, ψιλοκομμένα

8 μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι και χοντροκομμένες

4 κ.σ. θρυμματισμένη φέτα

Topping με γιαούρτι, πιπεριά και τσίλι

4 κ.σ. στραγγιστό ή φυσικό γιαούρτι

4 κ.σ. πιπεριά ψιλοκομμένη, σε όποιο χρώμα προτιμάς

4 πρέζες μπούκοβο ή αποξηραμένες νιφάδες κόκκινου τσίλι

4 πρέζες κύμινο

1 κ.γ. φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον air fryer στους 150°C. Άλειψε ελαφρά με βούτυρο το εσωτερικό τεσσάρων πυρίμαχων φορμών χωρητικότητας περίπου 120 ml.

Σπάσε ένα αυγό σε κάθε φορμάκι, προσέχοντας να μείνει ακέραιος ο κρόκος. Πρόσθεσε σε κάθε αυγό μία κουταλιά κρέμα γάλακτος.

Διάλεξε ένα από τα τρία toppings και μοίρασε τα υλικά του ισόποσα στα τέσσερα φορμάκια. Κάθε συνδυασμός αρκεί για τέσσερα αυγά. Αν θέλεις να τα ψήσεις σκέτα, προχώρησε απευθείας στο ψήσιμο.

Για τα σκέτα αυγά, ψήσε για 7–10 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί το ασπράδι. Για τα αυγά με topping, υπολόγισε 12–15 λεπτά. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει λίγο ανάλογα με τη συσκευή και το πόσο ψημένο θέλεις τον κρόκο.

Πρόσθεσε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αν επέλεξες το topping με γιαούρτι, πασπάλισε με μαϊντανό μετά το ψήσιμο.

Καλή απόλαυση!