Το Mare West φοράει τα γιορτινά του και λάμπει!

Το Mare West ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του και να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα με μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη φως, μουσική και χαρά!

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 19:00 δίνουμε ραντεβού στο εμπορικό πάρκο, για για να ζήσουμε μαζί τη μαγεία της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου και να καλωσορίσουμε την πιο όμορφη εποχή του χρόνου!

Αγαπημένοι χριστουγεννιάτικοι χαρακτήρες, εντυπωσιακά χορευτικά και παραμυθένιες εμφανίσεις θα δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα. Με τον DJ να δίνει τον ρυθμό μέσα από αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, τα φώτα να ανάβουν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο να λάμπει, το Mare West μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό σκηνικό που σηματοδοτεί την πιο όμορφη εποχή του χρόνου!

Το Mare West παραμένει ο αγαπημένος, ανοιχτός προορισμός που συνδυάζει μοναδικά τη βόλτα στον καθαρό αέρα με μια πλούσια εμπειρία shopping! Στα καταστήματά του θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία από κορυφαία fashion, lifestyle & home brands για κάθε σας επιθυμία. Την ίδια στιγμή, οι ζεστοί και φιλόξενοι χώροι εστίασης προσφέρουν τις πιο απολαυστικές στάσεις για καφέ, φαγητό ή γλυκό, ενώ η υπέροχη παιδική χαρά και το εντυπωσιακό Πάρκο Δραστηριοτήτων 7 στρεμμάτων υπόσχονται αστείρευτο παιχνίδι και χαμόγελα για τους μικρούς μας φίλους.

Ελάτε να ανάψουμε μαζί το πρώτο φως των γιορτών στο Mare West!

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