Τα Χριστούγεννα έχουν τη γεύση των Marks & Spencer

Οι γιορτές ξεκινούν από τις μικρές απολαύσεις, ένα κουτί με γλυκά που ανοίγει στην παρέα, ένα ζεστό ρόφημα στο τέλος της ημέρας, ένα δώρο που διαλέγουμε για κάποιον αγαπημένο. Φέτος, η Marks & Spencer δίνει σε αυτές τις στιγμές χριστουγεννιάτικη γεύση, με επιλογές που συνδυάζουν τη σοκολάτα, την καραμέλα, το φιστίκι και τα αρώματα των γιορτών με παιχνιδιάρικες συσκευασίες.

Το φιστίκι συναντά τη σοκολάτα στα Pistachio Muddles, που συνδυάζουν φιστίκια και καραμέλα με ελβετική σοκολάτα γάλακτος, αλλά και στο Pistachio Star, ένα σοκολατένιο αστέρι που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Τα Maple Caramel Trees προσθέτουν στην παρέα σοκολατένια δεντράκια με καραμέλα, ενώ οι Playful Penguins, με γέμιση σοκολάτας, δίνουν μια χαριτωμένη νότα στα γιορτινά κεράσματα της M&S.

Για τις βραδιές με φίλους, τα Malt Balls και το Gimme S’more Munch, με το μείγμα από σοκολατένιες μπουκιές, μπισκότα, marshmallows και τραγανές λιχουδιές, βρίσκουν τη θέση τους στο κέντρο της παρέας. Τα Gooey Middle Cherry Teacakes προσθέτουν τη γεύση του κερασιού στις γλυκές επιλογές, ενώ οι προτάσεις με μέντα και σοκολάτα δίνουν μια διαφορετική γευστική πινελιά.

Η κανέλα έχει τη δική της θέση στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Marks & Spencer. Τα Milk Chocolate & Cinnamon Tortilla Rolls και τα Cinnamon Churros Twists συνοδεύουν τις χαλαρές στιγμές στο σπίτι, ενώ τα μπισκότα Speculoos, μέσα στο γιορτινό μεταλλικό κουτί τους, αποτελούν μια όμορφη πρόταση για κέρασμα ή δώρο.

Την ίδια στιγμή, τα Candy Cane Mug Hangers, μπισκότα με τζίντζερ που κρεμιούνται στο χείλος της κούπας, κάνουν τον καφέ ή τη ζεστή σοκολάτα λίγο πιο γιορτινά. Η Ralph the Cavapoo Hot Chocolate Bombe από ελβετική σοκολάτα συμπληρώνει τις επιλογές της M&S για ένα απολαυστικό διάλειμμα, ενώ ο αγαπημένος Percy Pig εμφανίζεται σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο χρώμα στις ημέρες των γιορτών.

Με έντονες κόκκινες και ροζ αποχρώσεις, γιορτινά μοτίβα και μεταλλικά κουτιά που ξεχωρίζουν, η M&S κάνει την παρουσίαση μέρος της απόλαυσης. Μικρά δώρα για τις επισκέψεις, γλυκές εκπλήξεις για αγαπημένα πρόσωπα ή κεράσματα για το σπίτι: οι φετινές χριστουγεννιάτικες επιλογές μάς προσκαλούν να βρούμε τη δική μας αγαπημένη γεύση και να τη μοιραστούμε.

M&S Milk Choc Cinnamon Tortilla Rolls

M&S Merry Malt Balls

T32/9233

M&S XMAS Smores Munch Mix FW

Τ32/9259

M&S Cinnamon Pretzel TwisT

M&S XMAS 6 Gooey Cherry Milk Choc Tcakes

M&S XMAS Pistachio Star FW

M&S XMAS CLN Blonde Ganache Penguins

M&S XMAS Pistachio Muddles

M&S XMAS 8 Gingerbread Santa Percy Mug 152g

M&S XMAS Swiss Pale Blonde Chocolate Bomb Clip Strip FW 50g

M&S Maple Caramel Trees

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.