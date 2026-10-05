Gilad Atzmon Quintet
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Theatre of the NO
Το Theatre of the NO παρουσιάζει το «The Jazz of Paris – The French Connection», το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:30, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στη γαλλική jazz, τη chanson και τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο του Παρισιού.
Με τον Gilad Atzmon στη μουσική διεύθυνση, το πενταμελές σχήμα παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη swing παράδοση της Manouche jazz του Django Reinhardt, περνά από τις μελωδίες του Michel Legrand και φτάνει στα εμβληματικά τραγούδια της Édith Piaf και του Jacques Brel.
Στο σχήμα συμμετέχουν ο Gilad Atzmon στο σαξόφωνο και το κλαρινέτο, η Tali Atzmon στα φωνητικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Γιώργος Πανταζόπουλος στο μπάσο και ο Παναγιώτης Θέμας στα τύμπανα. Η μουσική συνάντηση των πέντε μουσικών αφήνει χώρο στον αυτοσχεδιασμό και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, δίνοντας στο ρεπερτόριο μια ζωντανή και σύγχρονη jazz διάσταση.
Το The Jazz of Paris – The French Connection φέρνει κοντά διαφορετικές πλευρές της γαλλικής μουσικής παράδοσης, από τη jazz και τη chanson έως τη μεγάλη παράδοση της κινηματογραφικής μουσικής, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ήχο και την ατμόσφαιρα που έχουν συνδεθεί διαχρονικά με το Παρίσι.
Info
Tali Atzmon: φωνητικά
Gilad Atzmon: σαξόφωνο, κλαρινέτο
Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο
Γιώργος Πανταζόπουλος: μπάσο
Παναγιώτης Θέμας: τύμπανα
Ημερομηνία & Ώρα:
Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:30
Τιμή εισιτηρίου: 15€
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-the-jazz-of-paris-the-french-connection-gilad-atzmon-quintet_sen_2008295.html
THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη
Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;