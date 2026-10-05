Gilad Atzmon Quintet

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Theatre of the NO

Το Theatre of the NO παρουσιάζει το «The Jazz of Paris – The French Connection», το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:30, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στη γαλλική jazz, τη chanson και τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο του Παρισιού.

Με τον Gilad Atzmon στη μουσική διεύθυνση, το πενταμελές σχήμα παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή που ξεκινά από τη swing παράδοση της Manouche jazz του Django Reinhardt, περνά από τις μελωδίες του Michel Legrand και φτάνει στα εμβληματικά τραγούδια της Édith Piaf και του Jacques Brel.

Στο σχήμα συμμετέχουν ο Gilad Atzmon στο σαξόφωνο και το κλαρινέτο, η Tali Atzmon στα φωνητικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Γιώργος Πανταζόπουλος στο μπάσο και ο Παναγιώτης Θέμας στα τύμπανα. Η μουσική συνάντηση των πέντε μουσικών αφήνει χώρο στον αυτοσχεδιασμό και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, δίνοντας στο ρεπερτόριο μια ζωντανή και σύγχρονη jazz διάσταση.

Το The Jazz of Paris – The French Connection φέρνει κοντά διαφορετικές πλευρές της γαλλικής μουσικής παράδοσης, από τη jazz και τη chanson έως τη μεγάλη παράδοση της κινηματογραφικής μουσικής, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ήχο και την ατμόσφαιρα που έχουν συνδεθεί διαχρονικά με το Παρίσι.

Info

Tali Atzmon: φωνητικά

Gilad Atzmon: σαξόφωνο, κλαρινέτο

Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο

Γιώργος Πανταζόπουλος: μπάσο

Παναγιώτης Θέμας: τύμπανα

Ημερομηνία & Ώρα:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-the-jazz-of-paris-the-french-connection-gilad-atzmon-quintet_sen_2008295.html

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram