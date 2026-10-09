Rooftop Yoga & Brunch στο Brown Acropol: Μια Κυριακή αφιερωμένη στο wellness με θέα την Αθήνα

Το Brown Acropol δίνει μια διαφορετική διάσταση στο κυριακάτικο πρωινό μας, με ένα Rooftop Yoga & Brunch event, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:30, συνδυάζοντας yoga, healthy brunch και πανοραμική θέα στην Αθήνα, στο rooftop του ξενοδοχείου.

Με φόντο την Αθήνα από ψηλά και την Ακρόπολη, η εμπειρία ξεκινά με ένα yoga session, υπό την καθοδήγηση του Πάνου Κοντογιώργου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους, αφήνοντας για λίγο πίσω τους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η εμπειρία συνεχίζεται με έναν απολαυστικό healthy brunch buffet, με επιλογές όπως scrambled eggs με φρέσκα μυρωδικά, frittata με σπανάκι και φέτα, φρέσκα φρούτα, γιαούρτι με βρώμη, overnight oats με μήλο και κανέλα, καθώς και φρέσκα pancakes με διαφορετικά toppings.

Μια ξεχωριστή κυριακάτικη εμπειρία στο rooftop του Brown Acropol, που συνδυάζει την ευεξία με τη γαστρονομία και την πανοραμική θέα στην Αθήνα, δίνοντας τον απαραίτητο wellness ρυθμό στο ξεκίνημα της ημέρας.

Το event είναι ανοιχτό προς το κοινό, με κόστος συμμετοχής 35€ ανά άτομο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει το yoga session και το healthy brunch που ακολουθεί. Τα yoga mats παρέχονται από το ξενοδοχείο, εξασφαλίζοντας όλα όσα χρειάζονται για μια Κυριακή αφιερωμένη στην ευεξία και την προσωπική φροντίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 214 444 1300 ή συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής.